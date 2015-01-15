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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 17:53
Не надо скрывать.
Для форумчан это полезно. Это же инвестиции - дело святое.
Начни так:
- в июле 2019, сидя на берегу реки Кишон после посещения синагоги, я прочитал на украинском финансовом форуме о простых инвестициях в недвижимость за границей.
- конечно, первым делом я подумал об инвестициях в Турцию, куда мог попасть всего за 100 шекелей прямым рейсом из аэропорта Бен-Гурион.
- цена квартиры 1+1 была просто смешная по меркам реки Кошон - 164 000 шекелей. Это же не 1 200 000 шекелей в пустыне Израиля на этапе котлована.
- в отличие от Израиля все квартиры - готовые под ключ, что мне очень нравилось.
- но тут мне позвонил...
Вот не верю я, что брат позвонил...
Даже не верю, что кто-то с форума этого...
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akurt
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 18:06
Ну зачем же столь банально, показывать свою кричащую некомпетентность, такому известному горе-шпециалисту по международной недвижимости? Даже в израильской пустыне, на этапе котлована, за 1 млн 200 000 ничего почти не купить ликвидного. К тому же новые квартиры ВСЕГДА у нас здаются с полным ремонтом (заходи и живи), включая кухню с возможностью выбора материалов. Эх акурт..акурт..Старче..Дал ты маху тут..Как обычно впрочем..
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roberto dark
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 18:10
Роберто - инвестиции - штука сложная. Все знают.
А вот на каком сайте ты прочитал, что если инвестировать шекели в брошенный недострой в полях Киевской области, то можно руководить ремонтом дистанционно (!!!) с помощью Вайбера с берега реки Ярмук?
Дай адрес сайта. Просто никто не поверит во всей Украине, что такое могло прийти в голову.
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akurt
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 18:18
Востаннє редагувалось roberto dark
в П'ят 11 лют, 2022 18:53, всього редагувалось 2 разів.
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roberto dark
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 18:31
роберто а вот важный вопрос - зачем вы отправляли из Израиля на закупку цемента для стяжки шекели - вы вправду думали, что в Украине цемент для стяжки продают за шекели?
Нет, ну все форумчане знают, рукопопые будут брать любую деньгУ.
Но шекели???? В Украине? В чём там был расчет? Идея?
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akurt
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 18:43
akurt написав:
пока я пью пиво после покорения сегодня самой высокой в Турции горнолыжной трассы (верхняя станция на высоте 3 200 м над уровнем моря),
Когда ты ножками, а не на подъёмнике, поднимешься хотя бы на Килиманджаро,
в чём я сильно сомневаюсь, тогда можешь называть себя каким-то покорителем...
А пока ты покоритель дешевых понтов, не более того...
Ты уже не знаешь что придумать для заманухи, и поехал по третьему кругу
об одном и том же. Пора уже про температуру воздуха и моря запевать...
А то как-то скучно всё. Тем более без баб...
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RTC12
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 19:02
RTC12 - вы признанный эксперт в области зарубежной недвижимости тех стран, в которых никогда в жизни не были. Мне очень понравились ваши экономические заметки про перспективы инвестиций украинцев в Зимбабве, Конго, Свазиленд и Эритрею.
Когда Вы выехали из Подмосковья, почему Вас привлекала глубоким изучением именно Турция, в которой вы никогда в жизни не были?
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akurt
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