Додано: П'ят 11 лют, 2022 17:53

Не надо скрывать.

Для форумчан это полезно. Это же инвестиции - дело святое.

Начни так:

- в июле 2019, сидя на берегу реки Кишон после посещения синагоги, я прочитал на украинском финансовом форуме о простых инвестициях в недвижимость за границей.

- конечно, первым делом я подумал об инвестициях в Турцию, куда мог попасть всего за 100 шекелей прямым рейсом из аэропорта Бен-Гурион.

- цена квартиры 1+1 была просто смешная по меркам реки Кошон - 164 000 шекелей. Это же не 1 200 000 шекелей в пустыне Израиля на этапе котлована.

- в отличие от Израиля все квартиры - готовые под ключ, что мне очень нравилось.

- но тут мне позвонил...

Вот не верю я, что брат позвонил...

Даже не верю, что кто-то с форума этого...