RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 512513514515
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 17:53

Не надо скрывать.
Для форумчан это полезно. Это же инвестиции - дело святое.
Начни так:
- в июле 2019, сидя на берегу реки Кишон после посещения синагоги, я прочитал на украинском финансовом форуме о простых инвестициях в недвижимость за границей.
- конечно, первым делом я подумал об инвестициях в Турцию, куда мог попасть всего за 100 шекелей прямым рейсом из аэропорта Бен-Гурион.
- цена квартиры 1+1 была просто смешная по меркам реки Кошон - 164 000 шекелей. Это же не 1 200 000 шекелей в пустыне Израиля на этапе котлована.
- в отличие от Израиля все квартиры - готовые под ключ, что мне очень нравилось.
- но тут мне позвонил...
Вот не верю я, что брат позвонил...
Даже не верю, что кто-то с форума этого...
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6611
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2557 раз.
Подякували: 900 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 18:06

Ну зачем же столь банально, показывать свою кричащую некомпетентность, такому известному горе-шпециалисту по международной недвижимости? Даже в израильской пустыне, на этапе котлована, за 1 млн 200 000 ничего почти не купить ликвидного. К тому же новые квартиры ВСЕГДА у нас здаются с полным ремонтом (заходи и живи), включая кухню с возможностью выбора материалов. Эх акурт..акурт..Старче..Дал ты маху тут..Как обычно впрочем..
roberto dark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 836
З нами з: 04.06.19
Подякував: 205 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 18:10

Роберто - инвестиции - штука сложная. Все знают.
А вот на каком сайте ты прочитал, что если инвестировать шекели в брошенный недострой в полях Киевской области, то можно руководить ремонтом дистанционно (!!!) с помощью Вайбера с берега реки Ярмук?
Дай адрес сайта. Просто никто не поверит во всей Украине, что такое могло прийти в голову.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6611
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2557 раз.
Подякували: 900 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 18:18

:arrow:
Востаннє редагувалось roberto dark в П'ят 11 лют, 2022 18:53, всього редагувалось 2 разів.
roberto dark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 836
З нами з: 04.06.19
Подякував: 205 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 18:31

роберто а вот важный вопрос - зачем вы отправляли из Израиля на закупку цемента для стяжки шекели - вы вправду думали, что в Украине цемент для стяжки продают за шекели?
Нет, ну все форумчане знают, рукопопые будут брать любую деньгУ.
Но шекели???? В Украине? В чём там был расчет? Идея?
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6611
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2557 раз.
Подякували: 900 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 18:43

  akurt написав:пока я пью пиво после покорения сегодня самой высокой в Турции горнолыжной трассы (верхняя станция на высоте 3 200 м над уровнем моря),

Когда ты ножками, а не на подъёмнике, поднимешься хотя бы на Килиманджаро,
в чём я сильно сомневаюсь, тогда можешь называть себя каким-то покорителем...
А пока ты покоритель дешевых понтов, не более того...

Ты уже не знаешь что придумать для заманухи, и поехал по третьему кругу
об одном и том же. Пора уже про температуру воздуха и моря запевать...
А то как-то скучно всё. Тем более без баб...
RTC12
 
Повідомлень: 650
З нами з: 09.05.15
Подякував: 105 раз.
Подякували: 327 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 19:02

RTC12 - вы признанный эксперт в области зарубежной недвижимости тех стран, в которых никогда в жизни не были. Мне очень понравились ваши экономические заметки про перспективы инвестиций украинцев в Зимбабве, Конго, Свазиленд и Эритрею.
Когда Вы выехали из Подмосковья, почему Вас привлекала глубоким изучением именно Турция, в которой вы никогда в жизни не были?
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6611
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2557 раз.
Подякували: 900 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 512513514515
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 899, 900, 901
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
9006 1261292
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 лют, 2022 18:18
vitaliian
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 23, 24, 25
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
241 57233
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 22, 23, 24
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
236 107848
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 16:21
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.