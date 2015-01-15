Додано: Вів 15 лют, 2022 22:39

НЕ лоха

Свiженьке вiдеота дуже цiкавi коментaрi :"Ну вот.. два года собиралась, планировала, пенсию ждала.. и как все изменилось за это время ((.."""Классные" условия в Турции, как вы их назвали, уходят в" никуда" - огромное подорожание всего в Турции уже факт..... И дешевле не станет!!!! И от этого эта страна уже перестаёт быть "притягательной" к переезду как раньше!!!!Тем более вот такими "законами" Турция делает все возможное для "отбивания" желания людей попробовать переехать...!!!!! Сейчас на всех каналах разнообразных "блогеров"только и можно видеть негативные отзывы о данном нововведении и об угасающем желании переезжать в данную страну!!!! Не понимаю мотив властей Турции, когда они издают закон о решении "зарезать" ту "золотую" курочку, которая несёт им яйца или ту "дойную" корову, которая даёт им молоко!!!!!!!!! Люди при переезде хотят только возможность проживать возле моря и тёплую погоду..... При этом все свои деньги они тратят на экономику Турции!!!! Не могу понять логику принимаемых решений!!!!!!""Короче Турция делает большую глупость...хотел приобретать недвижимость...теперь подумаю...уже не интересно...рассмотрим другие страны с более стабильной обстановкой"I на закуску ЗОЛОТI СЛОВА одного з пiдписникiв