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Россиянка рассказала о тотальном ужасе из-за поднятия цен в Анталии https://www.tourprom.ru/news/54116/ С 8 февраля в Анталии на 40% поднялись цены на такси. Посадка – 7 лир (вместо 5-ти), 1 километр – 7 лир. Минимальная стоимость поездки – 20 лир (вместо 12-ти)», – добавила автор.В критическом состоянии находятся небольшие магазины, рестораны, кафе и пекарни. Из-за безысходности они вынуждены вывешивать свои счета за электричество, объясняя таким образом поднятие цен на свои услуги. Кто ещё не закрылся, ввёл правило 30 лир, т.е. «нельзя сидеть, не сделав заказ минимум на 30 лир. Бесконечно сидеть с одним заказом тоже теперь нельзя – через 6 часов после первого заказа, нужно будет сделать второй».За желание посидеть на уличной веранде с отоплением туристам придётся заплатить.
Торговцы на базаре подняли цены – «дешёвые овощи и фрукты перестают быть важным плюсом жизни в Турции».Подскочила стоимость интернет-услуг.Стоимость отелей в Турции за январь по сравнению с декабрём резко выросла – рост составил рекордные 87%!!!
P.S. Любопытно какая связь между краткосрочным ВНЖ для туристов и прошением политического убежища??? Кое-кто продолжает писать откровенные глупости как впрочем и о нашествии каких-то мифических украинцев с Восточной Украины в мусульманскую страну третьего и мира и от недавна с ЗАОБЛАЧНЫМИ ЦЕНАМИ НА ЖИЗНЬ, ПО СРАВНЕНИЮ С ТОЙ ЖЕ УКРАИНОЙ.
akurt написав:б) прогнозируется дальнейший рост цен на недвижимость в Турции.
При падении турецкой макулатуры к отметке 20-25лир за доллар, инстинкт самосохранения вынудит бизнес ещё больше поднять цены в турецких фантиках. И не только на бетон, а практически на всё... Что, собственно, мы и наблюдаем... 83 млн.обнищавшего населения, которому скоро есть будет нечего, бросятся скупать недвижимость.... Самому не смешно... Турецкий бетон скоро будут распродавать кварталами, так как процедура банкротств там уже запущена, а несколько десятков тысяч потенциальных эмигрантов никакой погоды там не сделают... Всё, с Турции уже начинается откат, так как барашков там начали стричь основательно...
akurt написав:Пока akurt освоил три зоны катания из четырёх прикольные парни, не имеющие никакого отношения к инвестициям сочинили десятки строк бреда. Слава Богу, я этот бред не читаю. Сейчас перерыв - перекус и отдыхают ноги, читаю разъяснения по новым правилам получения ВНЖ в Турции. Закрыли въезд всем - мягко скажем - не очень обеспеченным людям. Меры не касаются владельцев недвижимости. Изменения очень существенные, особенно требование аростилировпнного документа о доходах. Точнее расскажу вечером.
Для тех, кто не тратит время на писание бреда на Финансовом форуме; Покат лыжного комплекта 130 лир или примерно 270 гривен. Удачи в инвестициях!
P.S. С апреля 2018 года на этом форуме каждый день была актуальная цифровая и юридическая информация про то, куда можно легко просто инвестировать средства, припрятанные пол грушей. На сегодня профит инвестиций 2018-2020 годов составил +100% по валюте. Кто слушал и не лоханулся - тот молодец!
уявна, а не на банківському рахунку
в Україні від ями котлована до готової сирої коробки за той час 2,5Х в $
Министр финансов Турции Небати: Мы больше не будем вмешиваться в обменный курс
щоб це означало?
продовження
zРадио написав: PS: ну и вишенка на тортике - первый даунгрейд суверенного долга EM. Сегодня Fitch пересмотрел кредитный рейтинг Турции с "BB- negative" до "B+ negative". Понижение на один пункт, но очень важный - из подкласса Non-investment grade speculative в Highly speculative
"Ну вот.. два года собиралась, планировала, пенсию ждала.. и как все изменилось за это время (( и цены взлетели, и условия получения ВНЖ ужесточились.."
""Классные" условия в Турции, как вы их назвали, уходят в" никуда" - огромное подорожание всего в Турции уже факт..... И дешевле не станет!!!! И от этого эта страна уже перестаёт быть "притягательной" к переезду как раньше!!!! И как результат отток желающих переехать неизбежен!!! Тем более вот такими "законами" Турция делает все возможное для "отбивания" желания людей попробовать переехать...!!!!! Сейчас на всех каналах разнообразных "блогеров"только и можно видеть негативные отзывы о данном нововведении и об угасающем желании переезжать в данную страну!!!! Не понимаю мотив властей Турции, когда они издают закон о решении "зарезать" ту "золотую" курочку, которая несёт им яйца или ту "дойную" корову, которая даёт им молоко!!!!!!!!! Люди при переезде хотят только возможность проживать возле моря и тёплую погоду..... При этом все свои деньги они тратят на экономику Турции!!!! Не могу понять логику принимаемых решений!!!!!!"
"Короче Турция делает большую глупость...хотел приобретать недвижимость...теперь подумаю...уже не интересно...рассмотрим другие страны с более стабильной обстановкой"
I на закуску ЗОЛОТI СЛОВА одного з пiдписникiв (НЕ лоха) :
"После ужесточений всех и удорожаний желания совсем нет переезжать в Турцию"