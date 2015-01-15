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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 511512513514
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 07:11

Фатальна помилка в купівлі нерухомості - це курортний неліквід в Єпенях за 4 км від моря?
Що там робити роками?

Можливо, краще сучасна квартира в прохідному місці багатомільйонного міста???

Акурт, щоб здати свою квартиру в Києві за 750 дол/міс - то повинен бути новобуд з хорошим сучасним ремонтом, в історичному центрі чи біля нього.
З'їзжати з такої квартири в турецькі Єпеня, щоб орендувати там найдешевше житло і харчуватись найдешевшими продуктами - навіщо ці страждання??? Заради 500 дол/міс? Для Вас - це великі гроші?????
Востаннє редагувалось Frant в Сер 16 лют, 2022 08:33, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 07:53

Мені подобається як свої фантазії викладає, бідний український пенсіонер, про здачу у Києві за 700$ на місяць квартири в аренду, але на жаль для нього - це мрія не здійсненна. :lol: А поки що, чим бідолажний інвеШтор тільки не займається в Анталії, ради виживання ( від просящого милостиню на набережній та перевозки посилок, до водія- помогайки купівлі турецького гівнобетону для наївних російськомовних "приятелів" ).

Тим часом турецький йогурт та бублик все дорожче і дорожче...Свят свят ...Помолимося за нашого співвітчизника, який надає нам приклад, як не потрібно виїзжати в мусульманску країну третього світу на "райське" ВНЖ.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 08:12

У зв"язку з тим, що Фінансовий портал Укра\ни активно використовується ізраїльтянами для дезинформації форумчан:
1. Ніяких змін в порядку вдичі ВНП в Туреччині для власників квартир та тих, хто купить кваратиру, немає. Загальні витрати на оформлення - 80 доларів+вартість картки 12 доларів+Поліс медичного страхування іноземція на 1 рік (100-150 доларів).
2. Є суттєві зміни в порядку видачі ВНП за так званим "туристичним ВНП" у зв"!язку із подіями у Східні Європі:
а) первинний буде видаватися на на 1-2 роки, а на 6 місяців.
б) будуть вимагати довідку про офіційні доходи.
в) з 15 лютого більш точно ставляться до оформлення Договору оренди квратир: треба щоби Договір оренди власноруч завірив нотаріально валасник квартири (до цього наш український орендар міг сопкійно піти до нотаріуса та сам без присутності орендодавця завірти нотаріально.
г) вимагають Апостилт на Свідоцтвах про шлюб або народження дітей.

Щодо дезіноформації іхраїльтян про ціни:
- спеціально зробив запит до нашої українскьої родини про використання електричної енергії:
грудень -січень - 34 дня витрати 324 кВт годин. на 426 лір або 900 гривень.
- січень -лютий - 28 днів - витрати 270 кВт год на суму 423 ліри або приблизно на 860 гривень.
Електрика використовуюється в тому числі на обігрів приміщень кондиціонерами.
Родина: 2 дорослих+2 дітей.

Приємних інвестицій на фоні крутої дезінформації!
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 08:26

Головний турецький дезінформатор тільки ЗАБУВ вказати про приблизно 500$ ПІДТВЕРДЖЕНОГО ДОХОДУ НА МІСЯЦЬ, який зобов'язаний показати на рахунку в Туреччині, подающий документи на ВНЖ турист. https://youtu.be/cTBC3oEwTuY
P s. Ну то таке...Для нього - це дрібниця, порівняно з усім іншим, що він тут фантазує )) Про ціни на електрику ( І НЕ ТІЛЬКИ), які полетіли у космос, в Туреччині НЕ ПИСАВ ТІЛЬКИ АКУРТ. ТУТ ВЗАГАЛІ БЕЗ КОМЕНТАРІВ
roberto dark
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 08:36

  roberto dark написав:Головний турецький дезінформатор тільки ЗАБУВ вказати про приблизно 500$ ПІДТВЕРДЖЕНОГО ДОХОДУ НА МІСЯЦЬ, який зобов'язаний показати на рахунку в Туреччині, подающий документи на ВНЖ турист. https://youtu.be/cTBC3oEwTuY
P s. Ну то таке...Для нього - це дрібниця, порівняно з усім іншим, що він тут фантазує )) Про ціни на електрику ( І НЕ ТІЛЬКИ), які полетіли у космос, в Туреччині НЕ ПИСАВ ТІЛЬКИ АКУРТ. ТУТ ВЗАГАЛІ БЕЗ КОМЕНТАРІВ

Така сумнівна економія.
На власному комфорті і зручності??
Пересаджуватись з "Мерседеса" на "Масквіч-412"???
Заради економії 500 дол/міс - жити в турецьких Єпенях, напівлегально, не знаючи місцевої мови і звичаїв???? Харчуватись найдешевшими продуктами, пити місцевий шмурдяк???
Зрозуміло, чому та людина крала солярку бочками з військової частини)))
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 09:21

Танцюють інвестори не по-дитячому!
Цікаво, що жоден з них ніколи не був в Туреччині.
А один з двох фахівців за останні 10 років не виїжджав далі вулиці Алмаатинська в Києві.
Розважають форумчан класно!
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 10:02

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

цікаво, що кацапожідок, якій втик 30 років тому з неньки, на все має свою думку и скрізь її тулить.

мабудь мамка часніком його годувала!? :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 12:06

  change_pm написав:цікаво, що кацапожідок, якій втик 30 років тому з неньки, на все має свою думку и скрізь її тулить.

мабудь мамка часніком його годувала!? :mrgreen:

в кого мамка не з обраного народу, той про землю обітовану може забути

з.і.
Акурту в досьє: я там був майже місяць, але у відрядженні.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 12:48

  Frant написав:Заради економії 500 дол/міс - жити в турецьких Єпенях, напівлегально, не знаючи місцевої мови і звичаїв???? Харчуватись найдешевшими продуктами, пити місцевий шмурдяк???
Зрозуміло, чому та людина крала солярку бочками з військової частини)))

Мова для акурта не проблема. В його турецкому лексиконі з десяток найбільш популярних фраз на кшалт - скільки це коштує? Чому так дорого? Яка знижка? За кутом дешевше і т.д. І цього йому достатньо. Крім того є ще пальці та калькулятор, який правда часто глючить.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 12:50

  flyman написав:
  change_pm написав:цікаво, що кацапожідок, якій втик 30 років тому з неньки, на все має свою думку и скрізь її тулить.

мабудь мамка часніком його годувала!? :mrgreen:

в кого мамка не з обраного народу, той про землю обітовану може забути

з.і.
Акурту в досьє: я там був майже місяць, але у відрядженні.

земля обетована ))) кржн )))

то чьо ти там кінчик ривняв?

зи. сльозливу історию, як масад тоби в рюкзак наклав ми чули)))
change_pm
 
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