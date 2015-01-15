Фонда червона - лашкі час від часу під дуду загонщиків викуповують діпи...
А злато то росте! Давай-давай златко, рости! А фондос падай-падай!!
Особливо ТАСЯ падай-падай, щоби в нуль
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Додано: Сер 16 лют, 2022 19:47
Фонда червона - лашкі час від часу під дуду загонщиків викуповують діпи...
А злато то росте! Давай-давай златко, рости! А фондос падай-падай!!
Особливо ТАСЯ падай-падай, щоби в нуль
Додано: Сер 16 лют, 2022 22:07
Труси турецькі подорожчали? Акурт обіцяв парочку придбати, щоб прикрити грішне тіло.
Додано: Сер 16 лют, 2022 22:13
Як вам, як тернопільчанину, заробити на труси , схему викладував саме на цій гілці тернопільчанин Флайман:
- злити бакси по 27,40 та отримати гривню;
- баксів злити на 51000 гривень, не менше.
- завести 51000 гривень на спецрахунок із закупівлі ОВДП. 1000 там накладні витрати. Тобто ви на старті втратите всього 1000 гривень.
- купити ОВДП на 2 місяця під 9,6% річних.
- через 2 місяці отримати прибуток, на всю суму купити бакси по 28,50 а на залишок - труси.
Все просто.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 17 лют, 2022 05:37, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 16 лют, 2022 22:15
Обiцяного вiд акурта три роки чекають ( жарт) . Предоплата скiльки вiдсоткiв була?
А як вам шановний попередня партiя? Зручнi? Резинка сильно не розтягуэться ? Бо ми з франтом також хочемо У НЬОГО замовити з десяток?
Востаннє редагувалось roberto dark в Сер 16 лют, 2022 22:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 16 лют, 2022 22:16
Roberto dark!
Как зорошо, что вы у нас есть.
Все таки невероятно интересно, до какой степени деградации и исступления может доходить человек, если сделает очередную фатальную ошибку в инвестициях.
Додано: Чет 17 лют, 2022 07:32
Добре, що ви тут нас розважаєте)))
Дякуємо за слушні поради і рекомендації)))
Коли приїду в Анталію на відпочинок,я викличу вас з машиною. ))) Ви ж возите пасажирів і чемодани?)))
Востаннє редагувалось Frant в Чет 17 лют, 2022 08:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 17 лют, 2022 08:23
Frant Гарна ідея. Буду також мати на увазі, коли зберуся до Анталії на відпочинок. Також не завадить мати надійну людину, яка на місці орієнтується та й за пивом може зганяти .
P.S. Учора мав необережність зайти на гілку КРЖН та трохи там розворушити місцевих зазивал в бетонометри, з питанням про те, чи готові вони "складатися" вдвічі-втричі із цінами на свої "прелєсті"? Ви собі не уявляєте, що там почалося. У деяких неадекватів просто нереальна істерика, крик, гвалт і скрежетання зубів. Так що у нас тут в порівнянні ще дуже спокійна обстановка і культурне спілкувння ( поки не вилазять професійні флудери- типу чейнджів))
Востаннє редагувалось roberto dark в Чет 17 лют, 2022 08:33, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 17 лют, 2022 08:31
В мене є велика підозра, що Change_pm - це друга обліківка нашого ясновельможного анталійського таксиста. Лише ці дві обліківки ліпили тут, на форумі про нерухомість, фото пиріжків з м'ясом і турецького йогурту! Неначе тут фейсбук чи інстаграм для тих, хто недоїдає)))
Щодо "надійності" нашого опонента - дрібні доручення йому можна давати, так.
Додано: Чет 17 лют, 2022 08:36
Объективно говоря, к теме инвестиций в недвижимость самое прямое отношение имеет именно Франт: 30000 (тридцать тысяч) мудрых мыслей для форумчан.
И всегда ровно в 08-30, сразу после сдачи смены в сторожке на стройке.
Особо активен в разделе НЕРУХОМІСТЬ с осени 2018, когда по моему совету поменял малосемейную без балкона на двушку в панельном доме (тогда с доплатой всего в 20000$).
Франт! Так держать!
Востаннє редагувалось akurt в Чет 17 лют, 2022 09:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 17 лют, 2022 08:58
Чого акурт із самого ранку такий озлоблений? Мабуть замерз вночі, бо економить на обігріві кондиціонером. Інакше як досягти рахунку за електроенергію у 426 лір на місяць, коли інші турецькі експати платять по 2000-3000 лір?
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