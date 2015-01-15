U made my day
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 16 лют, 2022 14:36
Додано: Сер 16 лют, 2022 15:53
Гм)))
п.Акурт, Ваші вологі мрії - здати в центрі столиці свою квартирку за 750 дол/міс, а самому з,їхати кудись в дальні турецькі Єпеня і там орендувати непотріб за 250 дол/міс - викликають у мене подив. Як так можна??? Чого доброго, ви ще рекомендуєте форумчанам продати одну нирку з двох, заради комфорту???
Додано: Сер 16 лют, 2022 18:42
Зверніть увагу - ніхто з ваших опонентів, п.Акурт, не закликає міняти долари на монгольські тугрики чи болгарські леви і класти їх на депозит, ніхто не пропонує купляти неліквід десь в Єпенях Албанії чи Молдавії. Люди обдумують,як краще, і відкидають непридатні варіанти, які так настійливо тягне на форум любитель дешевого цукру і пальмової олії.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 16 лют, 2022 18:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 16 лют, 2022 19:47
Фонда червона - лашкі час від часу під дуду загонщиків викуповують діпи...
А злато то росте! Давай-давай златко, рости! А фондос падай-падай!!
Особливо ТАСЯ падай-падай, щоби в нуль
Додано: Чет 17 лют, 2022 15:41
йой...
прийшов, побачив - добре і приємно почистили...
Слава Аллаху!
Додано: Чет 17 лют, 2022 17:48
second day like this )))
златушко давай, а розпіські від наждаку - в ...івно
зи. кому реально треба якись розпіські від корупційних компаній тіпа зум, майк і інша шушера...
всі хто працював в корпораті, і не як Флай, той розуміє корупційну складову финансової піраміди ім.тов. Бернанке, Йолкі і Жоріка...
той розуміє наскільки та система згнила і як і я, за злато )))
Додано: Чет 17 лют, 2022 17:58
писи
пз. я взагалі за те, щоб омерафонда в гівно зішла, бо насправді вона ніц не генерує для плонети... крім пари-тройки дегенератів, які луплать мільярди з неї...
Додано: Чет 17 лют, 2022 18:17
Ну звісно, як колотийсь пфайзером або приймати віагру, чи користуватить іфоном - то всі раді. В САП500 куди не плюнь - дуже круті компанії.
Додано: Чет 17 лют, 2022 18:21
ти мене посварив чи в подвійних стандартах звинуватив? )))
зи. з того списку, я нічим не користуюсь...
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