Додано: Чет 17 лют, 2022 17:48

change_pm написав: Фонда червона - лашкі час від часу під дуду загонщиків викуповують діпи...



А злато то росте! Давай-давай златко, рости! А фондос падай-падай!!



second day like this )))златушко давай, а розпіські від наждаку - в ...івнози. кому реально треба якись розпіські від корупційних компаній тіпа зум, майк і інша шушера...всі хто працював в корпораті, і не як Флай, той розуміє корупційну складову финансової піраміди ім.тов. Бернанке, Йолкі і Жоріка...той розуміє наскільки та система згнила і як і я, за злато )))