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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 512513514515
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 14:36

  roberto dark написав:Тепер зрозуміло чому акурт забув про свій депозит у лірах під 17.5% в турецькому банку, відкритий рік тому на останню котлету долярів.

U made my day :D :D :D
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 15:53

  akurt написав:Панове! ВИ ЩОСЬ ХОТІЛИ ДІЗНАТИСЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ?

Гм)))
п.Акурт, Ваші вологі мрії - здати в центрі столиці свою квартирку за 750 дол/міс, а самому з,їхати кудись в дальні турецькі Єпеня і там орендувати непотріб за 250 дол/міс - викликають у мене подив. Як так можна??? Чого доброго, ви ще рекомендуєте форумчанам продати одну нирку з двох, заради комфорту???
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 18:42

Зверніть увагу - ніхто з ваших опонентів, п.Акурт, не закликає міняти долари на монгольські тугрики чи болгарські леви і класти їх на депозит, ніхто не пропонує купляти неліквід десь в Єпенях Албанії чи Молдавії. Люди обдумують,як краще, і відкидають непридатні варіанти, які так настійливо тягне на форум любитель дешевого цукру і пальмової олії.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 16 лют, 2022 18:43, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 19:47

Фонда червона - лашкі час від часу під дуду загонщиків викуповують діпи...

А злато то росте! Давай-давай златко, рости! А фондос падай-падай!!

Особливо ТАСЯ падай-падай, щоби в нуль :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 15:41

йой...

прийшов, побачив - добре і приємно почистили...

Слава Аллаху!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 17:48

  change_pm написав:Фонда червона - лашкі час від часу під дуду загонщиків викуповують діпи...

А злато то росте! Давай-давай златко, рости! А фондос падай-падай!!

Особливо ТАСЯ падай-падай, щоби в нуль :mrgreen:

second day like this )))

златушко давай, а розпіські від наждаку - в ...івно :mrgreen:

зи. кому реально треба якись розпіські від корупційних компаній тіпа зум, майк і інша шушера...

всі хто працював в корпораті, і не як Флай, той розуміє корупційну складову финансової піраміди ім.тов. Бернанке, Йолкі і Жоріка...

той розуміє наскільки та система згнила і як і я, за злато )))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 17:58

писи

пз. я взагалі за те, щоб омерафонда в гівно зішла, бо насправді вона ніц не генерує для плонети... крім пари-тройки дегенератів, які луплать мільярди з неї...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 18:17

  change_pm написав:пз. я взагалі за те, щоб омерафонда в гівно зішла, бо насправді вона ніц не генерує для плонети... крім пари-тройки дегенератів, які луплать мільярди з неї...

Ну звісно, як колотийсь пфайзером або приймати віагру, чи користуватить іфоном - то всі раді. В САП500 куди не плюнь - дуже круті компанії.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 18:21

  BIGor написав:
  change_pm написав:пз. я взагалі за те, щоб омерафонда в гівно зішла, бо насправді вона ніц не генерує для плонети... крім пари-тройки дегенератів, які луплать мільярди з неї...

Ну звісно, як колотийсь пфайзером або приймати віагру, чи користуватить іфоном - то всі раді. В САП500 куди не плюнь - дуже круті компанії.

ти мене посварив чи в подвійних стандартах звинуватив? )))

зи. з того списку, я нічим не користуюсь...
change_pm
 
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