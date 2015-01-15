Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
У зв"язку з тим, що Фінансовий портал України активно використовується ізраїльтянами для дезинформації форумчан: 1. Ніяких змін в порядку вдичі ВНП в Туреччині для власників квартир та тих, хто купить квартиру, немає. Загальні витрати на оформлення - 80 доларів+вартість картки 12 доларів+Поліс медичного страхування іноземція на 1 рік (100-150 доларів). 2. Є суттєві зміни в порядку видачі ВНП за так званим "туристичним ВНП" у зв"язку із подіями у Східні Європі: а) первинний буде видаватися на на 1-2 роки, а на 6 місяців. б) будуть вимагати довідку про офіційні доходи. в) з 15 лютого більш точно ставляться до оформлення Договору оренди квартир: треба щоби Договір оренди власноруч завірив нотаріально власник квартири (до цього наш український орендар міг спокійно піти до нотаріуса та сам без присутності орендодавця (!!!) завірти нотаріально.) г) вимагають Апостиль на Свідоцтвах про шлюб або народження дітей.
Щодо дезіноформації ізраїльтян про ціни: - спеціально зробив запит до нашої української родини про використання електричної енергії: грудень - січень - 34 дня витрати 324 кВт год на 426 лір або 900 гривень. - січень -лютий - 28 днів - витрати 270 кВт год на суму 423 ліри або приблизно на 860 гривень. Електрика використовуюється в тому числі на обігрів приміщень кондиціонерами. Родина: 2 дорослих+2 дітей. Кварнтира 2+1 площею 100 кв. м.
Приємних інвестицій на фоні крутої ізраїльської дезінформації!
Востаннє редагувалось akurt в Сер 16 лют, 2022 14:02, всього редагувалось 1 раз.
Згідно з рекомендаціями одній людині потрібно щодня:
300 г овочів; 75 г бобів; до 100 г м’яса, бажано птиці (з розрахунку, що на тиждень це або 2-3 рибні страви або 500 г м’яса); 1-2 яйця; 70-90 гр цілозернових злаків (коричневий рис, жито, пшениця, булгур); 300 г фруктів чи ягід; до 70 г рослинної олії; 200 мл молока / йогурту або 100 г твердого сиру. За цією програмою продуктовий кошик на місяць складає*:
9 кг овочів. Припустимо, по 4,5 кг томатів і огірків: 418+342 = 760 грн; 2,25 кг бобових: 157,5 грн; 2 кг курки та тріски: 288 грн та 240 грн відповідно; 60 яєць: 234 грн; 2,7 кг цілозернових злаків: 203 грн (булгур); 9 кг фруктів чи ягід: 121,5 грн та 254 грн за яблука та апельсини відповідно; 2 л олії: 260 грн; 6 літрів молока чи йогурту або 3 кг твердого сиру: 320 грн, 437 грн та 960 грн відповідно. *За основу взяли середню вартість продуктів в онлайн-магазинах найбільших продуктових мереж України станом на 16 лютого. Сумарно за місяць витрати складуть від 2 036 грн (найбюджетніший варіант).
Згідно з рекомендаціями одній людині потрібно щодня:
300 г овочів; 75 г бобів; до 100 г м’яса, бажано птиці (з розрахунку, що на тиждень це або 2-3 рибні страви або 500 г м’яса); 1-2 яйця; 70-90 гр цілозернових злаків (коричневий рис, жито, пшениця, булгур); 300 г фруктів чи ягід; до 70 г рослинної олії; 200 мл молока / йогурту або 100 г твердого сиру. За цією програмою продуктовий кошик на місяць складає*:
9 кг овочів. Припустимо, по 4,5 кг томатів і огірків: 418+342 = 760 грн; 2,25 кг бобових: 157,5 грн; 2 кг курки та тріски: 288 грн та 240 грн відповідно; 60 яєць: 234 грн; 2,7 кг цілозернових злаків: 203 грн (булгур); 9 кг фруктів чи ягід: 121,5 грн та 254 грн за яблука та апельсини відповідно; 2 л олії: 260 грн; 6 літрів молока чи йогурту або 3 кг твердого сиру: 320 грн, 437 грн та 960 грн відповідно. *За основу взяли середню вартість продуктів в онлайн-магазинах найбільших продуктових мереж України станом на 16 лютого. Сумарно за місяць витрати складуть від 2 036 грн (найбюджетніший варіант).