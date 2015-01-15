Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
У зв"язку з тим, що Фінансовий портал України активно використовується ізраїльтянами для дезинформації форумчан: 1. Ніяких змін в порядку вдичі ВНП в Туреччині для власників квартир та тих, хто купить квартиру, немає. Загальні витрати на оформлення - 80 доларів+вартість картки 12 доларів+Поліс медичного страхування іноземція на 1 рік (100-150 доларів). 2. Є суттєві зміни в порядку видачі ВНП за так званим "туристичним ВНП" у зв"язку із подіями у Східні Європі: а) первинний буде видаватися на на 1-2 роки, а на 6 місяців. б) будуть вимагати довідку про офіційні доходи. в) з 15 лютого більш точно ставляться до оформлення Договору оренди квартир: треба щоби Договір оренди власноруч завірив нотаріально власник квартири (до цього наш український орендар міг спокійно піти до нотаріуса та сам без присутності орендодавця (!!!) завірти нотаріально.) г) вимагають Апостиль на Свідоцтвах про шлюб або народження дітей.
Щодо дезіноформації ізраїльтян про ціни: - спеціально зробив запит до нашої української родини про використання електричної енергії: грудень - січень - 34 дня витрати 324 кВт год на 426 лір або 900 гривень. - січень -лютий - 28 днів - витрати 270 кВт год на суму 423 ліри або приблизно на 860 гривень. Електрика використовуюється в тому числі на обігрів приміщень кондиціонерами. Родина: 2 дорослих+2 дітей. Кварнтира 2+1 площею 100 кв. м.
Приємних інвестицій на фоні крутої ізраїльської дезінформації!
Востаннє редагувалось akurt в Сер 16 лют, 2022 14:02, всього редагувалось 1 раз.
Згідно з рекомендаціями одній людині потрібно щодня:
300 г овочів; 75 г бобів; до 100 г м’яса, бажано птиці (з розрахунку, що на тиждень це або 2-3 рибні страви або 500 г м’яса); 1-2 яйця; 70-90 гр цілозернових злаків (коричневий рис, жито, пшениця, булгур); 300 г фруктів чи ягід; до 70 г рослинної олії; 200 мл молока / йогурту або 100 г твердого сиру. За цією програмою продуктовий кошик на місяць складає*:
9 кг овочів. Припустимо, по 4,5 кг томатів і огірків: 418+342 = 760 грн; 2,25 кг бобових: 157,5 грн; 2 кг курки та тріски: 288 грн та 240 грн відповідно; 60 яєць: 234 грн; 2,7 кг цілозернових злаків: 203 грн (булгур); 9 кг фруктів чи ягід: 121,5 грн та 254 грн за яблука та апельсини відповідно; 2 л олії: 260 грн; 6 літрів молока чи йогурту або 3 кг твердого сиру: 320 грн, 437 грн та 960 грн відповідно. *За основу взяли середню вартість продуктів в онлайн-магазинах найбільших продуктових мереж України станом на 16 лютого. Сумарно за місяць витрати складуть від 2 036 грн (найбюджетніший варіант).
Згідно з рекомендаціями одній людині потрібно щодня:
300 г овочів; 75 г бобів; до 100 г м’яса, бажано птиці (з розрахунку, що на тиждень це або 2-3 рибні страви або 500 г м’яса); 1-2 яйця; 70-90 гр цілозернових злаків (коричневий рис, жито, пшениця, булгур); 300 г фруктів чи ягід; до 70 г рослинної олії; 200 мл молока / йогурту або 100 г твердого сиру. За цією програмою продуктовий кошик на місяць складає*:
9 кг овочів. Припустимо, по 4,5 кг томатів і огірків: 418+342 = 760 грн; 2,25 кг бобових: 157,5 грн; 2 кг курки та тріски: 288 грн та 240 грн відповідно; 60 яєць: 234 грн; 2,7 кг цілозернових злаків: 203 грн (булгур); 9 кг фруктів чи ягід: 121,5 грн та 254 грн за яблука та апельсини відповідно; 2 л олії: 260 грн; 6 літрів молока чи йогурту або 3 кг твердого сиру: 320 грн, 437 грн та 960 грн відповідно. *За основу взяли середню вартість продуктів в онлайн-магазинах найбільших продуктових мереж України станом на 16 лютого. Сумарно за місяць витрати складуть від 2 036 грн (найбюджетніший варіант).
Є інший варіант, цікавіший. п. Флаймен, здаєте свій бучанський напівпідвал в оренду і переїжджаєте жити в турецьке курортне містечко, наприклад, в Анталію. Кайфуєте на березі Середземного моря, харчуєтесь дешевими турецькими помідорами і йогуртами. Працевлаштовуєтесь таксистом і помічником ріелтора. Возите пасажирів і чемодани російськомовної публіки. Орендуєте собі теплий напівпідвал з видом на синє море. Пишете замовні статті, рекламуєте турецьку курортну нерухомість. Стабільний заробіток 500 євро/міс. Суцільний профіт!
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 18 лют, 2022 13:22, всього редагувалось 1 раз.
Є інший варіант, цікавіший. п. Флаймен, здаєте свій бучанський напівпідвал в оренду і переїжджаєте жити в турецьке курортне містечко, наприклад, в Анталію. Кайфуєте на березі Середземного моря, харчуєтесь дешевими турецькими помідорами і йогуртами. Працевлаштовуєтесь таксистом і помічником ріелтора. Возите пасажирів і чемодани російськомовної публіки. Орендуєте собі теплий напівпідвал з видом на синє море. Пишете замовні статті, рекламуєте турецьку курортну нерухомість. Стабільний заробіток 500 євро/міс. Суцільний профіт!
2. Згадати шкільну граматику та прочитати назву розділу: РИНОК НЕРУХОМОСТІ Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
3. Уважно прочитати назву гілки: "Інвестуємо в нерухомість за кордоном" та обговорювати виключно тему розділу та тему гілки.
Те, що відбувалося на цій гілці 16 лютого - в День єднання України - інакше ніж словами "сором" та "гидота" не можна було назвати.
Пропоную модератором зрозуміти, що скільки б вони не чистили форум від гидоти та сорому - без дій у відповідності до Правил форуму нічого не зміниться.
Це НЕ вбиральня біля палати №6 Київської психіатричної лікарні №1 імені І.П. Павлова. Це Фінансовий форум України (Можливо, я все ж таки помиляюся), де люди в цей найважливіший для українців час - хочуть дізнатися про те, куди в ці важкі - слава Богу ще не надважкіші - сподіваюсь - часи можуть/могли інвестувати свої гроші.
Пропоную з цієї хвилини безжалісно блокувати назавжди людей, які порушують Правила форуму. Мене можна - я не проти - заблокувати назавжди першим.
Інвестуємо гроші в нерухомість за кордоном (або куди інвестують гроші закордонні інвестори)
Не секрет, що найпростіше та найдешвеше українцям було інвестувати гроші в період 2017-2020 років в нарухомість Туреччини: ніяких нотаріусів, юристів, адвокатів та Фінмоніторінгу...
Громадяни України міцно трималися всі ці роки в ТОП-10 інвесторів. В ТОП входять стабільно громадяни РФ, Німеччини, Великої Британії та США. Інколи "вриваються" громадяни Швеції.
Інститут статистики Турецької республіки оприлюднив дані про підсумки продажів нарухомості за січень 2022 року. 1. В цілому по країні продано квартир/будинків 88 306: Це більше ніж в січні 2021, але менше, ніж в січні 2020. В принципі нічого особливого. Єдине, що треба врахувати: ціни на нерухомість в листопаді та в грудні 2021 року зростали приблизно на 10% в місяць. За даними Інституту вартість будівельних робіт збільшилася на 85%, в 2022 році прогнозують подальше зростання цін на 60% (!!!).
2. Продажі житла іноземцям суттєво перевищили показники продажів в січні 2020 та в січні 2021 років: В січні іноземці купили 4186 квартир - зростання на 56,5% порівняно з відповідним місяцем попереднього року - і з них переше місце - Стамбул - 1771 квартира, на другому місці - Анталія (914 квартир). Третє місце посіла столиця Анкара з 269-ю продажами.
3. За громадянством покупців розподіл такий: Українці зайняли місце 7 в ТОП-20 (зазвичай місце 10). Із 102-х квартир в січні 2022 року 2 квартири купили люди, яких я знаю та консультував з питань отримання ВНП. Картки ВНП вже отримали.