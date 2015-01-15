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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 18 лют, 2022 16:15
Мизантрóп написав:
Хыхы цыкава
Пані Ірино та пан Faceless!Над Вами відверто надсміхаються.
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akurt
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 16:16
akurt написав: Мизантрóп написав:
Хыхы цыкава
Пані Ірино та пан Faceless!Над Вами відверто надсміхаються.
Перехрестимось) з фиалою.Ты т1ко з бану й не пропарений наче.от жеж точно кажуть лисий д!дько))
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Мизантрóп
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