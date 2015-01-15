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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 16:15

  Мизантрóп написав:Хыхы цыкава

Пані Ірино та пан Faceless!
Над Вами відверто надсміхаються.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 16:16

  akurt написав:
  Мизантрóп написав:Хыхы цыкава

Пані Ірино та пан Faceless!
Над Вами відверто надсміхаються.

Перехрестимось) з фиалою.Ты т1ко з бану й не пропарений наче.от жеж точно кажуть лисий д!дько))
Мизантрóп
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Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

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Мизантрóп

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