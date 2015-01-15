RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 511512513514
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 09:20

  flyman написав:не йогуртом дешевим єдиним:
https://finance.ua/ua/saving/zdorovyj-obraz-zhyzni-skolko-nuzhno-deneg
Згідно з рекомендаціями одній людині потрібно щодня:

300 г овочів;
75 г бобів;
до 100 г м’яса, бажано птиці (з розрахунку, що на тиждень це або 2-3 рибні страви або 500 г м’яса);
1-2 яйця;
70-90 гр цілозернових злаків (коричневий рис, жито, пшениця, булгур);
300 г фруктів чи ягід;
до 70 г рослинної олії;
200 мл молока / йогурту або 100 г твердого сиру.
За цією програмою продуктовий кошик на місяць складає*:

9 кг овочів. Припустимо, по 4,5 кг томатів і огірків: 418+342 = 760 грн;
2,25 кг бобових: 157,5 грн;
2 кг курки та тріски: 288 грн та 240 грн відповідно;
60 яєць: 234 грн;
2,7 кг цілозернових злаків: 203 грн (булгур);
9 кг фруктів чи ягід: 121,5 грн та 254 грн за яблука та апельсини відповідно;
2 л олії: 260 грн;
6 літрів молока чи йогурту або 3 кг твердого сиру: 320 грн, 437 грн та 960 грн відповідно.
*За основу взяли середню вартість продуктів в онлайн-магазинах найбільших продуктових мереж України станом на 16 лютого.
Сумарно за місяць витрати складуть від 2 036 грн (найбюджетніший варіант).

що й тре було доказати,
https://fi202x.blogspot.com/2022/01/2021_3.html
$125 на місць для здорового життя в Україні - це реально

Дійсно "здорове" життя без цукру, кави, шоколаду, алкоголю, масла...
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5821
З нами з: 19.09.10
Подякував: 980 раз.
Подякували: 1290 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 14:48

Інвестуємо гроші в нерухомість за кордоном
(або куди інвестують гроші закордонні інвестори)

Не секрет, що найпростіше та найдешвеше українцям було інвестувати гроші в період 2017-2020 років в нарухомість Туреччини: ніяких нотаріусів, юристів, адвокатів та Фінмоніторінгу...

Громадяни України міцно трималися всі ці роки в ТОП-10 інвесторів.
В ТОП входять стабільно громадяни РФ, Німеччини, Великої Британії та США.
Інколи "вриваються" громадяни Швеції.

Інститут статистики Турецької республіки оприлюднив дані про підсумки продажів нарухомості за січень 2022 року.
1. В цілому по країні продано квартир/будинків 88 306:
Зображення
Це більше ніж в січні 2021, але менше, ніж в січні 2020.
В принципі нічого особливого.
Єдине, що треба врахувати: ціни на нерухомість в листопаді та в грудні 2021 року зростали приблизно на 10% в місяць.
За даними Інституту вартість будівельних робіт збільшилася на 85%, в 2022 році прогнозують подальше зростання цін на 60% (!!!).

2. Продажі житла іноземцям суттєво перевищили показники продажів в січні 2020 та в січні 2021 років:
Зображення
В січні іноземці купили 4186 квартир - зростання на 56,5% порівняно з відповідним місяцем попереднього року - і з них переше місце - Стамбул - 1771 квартира, на другому місці - Анталія (914 квартир). Третє місце посіла столиця Анкара з 269-ю продажами.

3. За громадянством покупців розподіл такий:
Зображення
Українці зайняли місце 7 в ТОП-20 (зазвичай місце 10).
Із 102-х квартир в січні 2022 року 2 квартири купили люди, яких я знаю та консультував з питань отримання ВНП.
Картки ВНП вже отримали.

За даними: https://data.tuik.gov.tr/
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6601
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2558 раз.
Подякували: 900 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 21:10

  akurt написав:Інвестуємо гроші в нерухомість за кордоном
(або куди інвестують гроші закордонні інвестори)

Не секрет, що найпростіше та найдешвеше українцям було інвестувати гроші в період 2017-2020 років в нарухомість Туреччини: ніяких нотаріусів, юристів, адвокатів та Фінмоніторінгу...

Громадяни України міцно трималися всі ці роки в ТОП-10 інвесторів.
В ТОП входять стабільно громадяни РФ, Німеччини, Великої Британії та США.
Інколи "вриваються" громадяни Швеції.

Інститут статистики Турецької республіки оприлюднив дані про підсумки продажів нарухомості за січень 2022 року.
1. В цілому по країні продано квартир/будинків 88 306:
Зображення
Це більше ніж в січні 2021, але менше, ніж в січні 2020.
В принципі нічого особливого.
Єдине, що треба врахувати: ціни на нерухомість в листопаді та в грудні 2021 року зростали приблизно на 10% в місяць.
За даними Інституту вартість будівельних робіт збільшилася на 85%, в 2022 році прогнозують подальше зростання цін на 60% (!!!).

2. Продажі житла іноземцям суттєво перевищили показники продажів в січні 2020 та в січні 2021 років:
Зображення
В січні іноземці купили 4186 квартир - зростання на 56,5% порівняно з відповідним місяцем попереднього року - і з них переше місце - Стамбул - 1771 квартира, на другому місці - Анталія (914 квартир). Третє місце посіла столиця Анкара з 269-ю продажами.

3. За громадянством покупців розподіл такий:
Зображення
Українці зайняли місце 7 в ТОП-20 (зазвичай місце 10).
Із 102-х квартир в січні 2022 року 2 квартири купили люди, яких я знаю та консультував з питань отримання ВНП.
Картки ВНП вже отримали.

За даними: https://data.tuik.gov.tr/

Цікаво, чому потерли тост, де проголошувалося що не 7ме, а 8ме місце на діаграмі?
Брехню значить можна писати, а правду ні?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28295
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1396 раз.
Подякували: 2471 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 511512513514
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Truskavetskiy і 7 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 909, 910, 911
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
9109 1274494
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 лют, 2022 21:29
Truskavetskiy
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 23, 24, 25
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
241 57436
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 22, 23, 24
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
236 107926
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 16:21
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.