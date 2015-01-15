Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Згідно з рекомендаціями одній людині потрібно щодня:
300 г овочів; 75 г бобів; до 100 г м’яса, бажано птиці (з розрахунку, що на тиждень це або 2-3 рибні страви або 500 г м’яса); 1-2 яйця; 70-90 гр цілозернових злаків (коричневий рис, жито, пшениця, булгур); 300 г фруктів чи ягід; до 70 г рослинної олії; 200 мл молока / йогурту або 100 г твердого сиру. За цією програмою продуктовий кошик на місяць складає*:
9 кг овочів. Припустимо, по 4,5 кг томатів і огірків: 418+342 = 760 грн; 2,25 кг бобових: 157,5 грн; 2 кг курки та тріски: 288 грн та 240 грн відповідно; 60 яєць: 234 грн; 2,7 кг цілозернових злаків: 203 грн (булгур); 9 кг фруктів чи ягід: 121,5 грн та 254 грн за яблука та апельсини відповідно; 2 л олії: 260 грн; 6 літрів молока чи йогурту або 3 кг твердого сиру: 320 грн, 437 грн та 960 грн відповідно. *За основу взяли середню вартість продуктів в онлайн-магазинах найбільших продуктових мереж України станом на 16 лютого. Сумарно за місяць витрати складуть від 2 036 грн (найбюджетніший варіант).
Інвестуємо гроші в нерухомість за кордоном (або куди інвестують гроші закордонні інвестори)
Не секрет, що найпростіше та найдешвеше українцям було інвестувати гроші в період 2017-2020 років в нарухомість Туреччини: ніяких нотаріусів, юристів, адвокатів та Фінмоніторінгу...
Громадяни України міцно трималися всі ці роки в ТОП-10 інвесторів. В ТОП входять стабільно громадяни РФ, Німеччини, Великої Британії та США. Інколи "вриваються" громадяни Швеції.
Інститут статистики Турецької республіки оприлюднив дані про підсумки продажів нарухомості за січень 2022 року. 1. В цілому по країні продано квартир/будинків 88 306: Це більше ніж в січні 2021, але менше, ніж в січні 2020. В принципі нічого особливого. Єдине, що треба врахувати: ціни на нерухомість в листопаді та в грудні 2021 року зростали приблизно на 10% в місяць. За даними Інституту вартість будівельних робіт збільшилася на 85%, в 2022 році прогнозують подальше зростання цін на 60% (!!!).
2. Продажі житла іноземцям суттєво перевищили показники продажів в січні 2020 та в січні 2021 років: В січні іноземці купили 4186 квартир - зростання на 56,5% порівняно з відповідним місяцем попереднього року - і з них переше місце - Стамбул - 1771 квартира, на другому місці - Анталія (914 квартир). Третє місце посіла столиця Анкара з 269-ю продажами.
3. За громадянством покупців розподіл такий: Українці зайняли місце 7 в ТОП-20 (зазвичай місце 10). Із 102-х квартир в січні 2022 року 2 квартири купили люди, яких я знаю та консультував з питань отримання ВНП. Картки ВНП вже отримали.
akurt написав:Інвестуємо гроші в нерухомість за кордоном (або куди інвестують гроші закордонні інвестори)
Не секрет, що найпростіше та найдешвеше українцям було інвестувати гроші в період 2017-2020 років в нарухомість Туреччини: ніяких нотаріусів, юристів, адвокатів та Фінмоніторінгу...
Громадяни України міцно трималися всі ці роки в ТОП-10 інвесторів. В ТОП входять стабільно громадяни РФ, Німеччини, Великої Британії та США. Інколи "вриваються" громадяни Швеції.
Інститут статистики Турецької республіки оприлюднив дані про підсумки продажів нарухомості за січень 2022 року. 1. В цілому по країні продано квартир/будинків 88 306: Це більше ніж в січні 2021, але менше, ніж в січні 2020. В принципі нічого особливого. Єдине, що треба врахувати: ціни на нерухомість в листопаді та в грудні 2021 року зростали приблизно на 10% в місяць. За даними Інституту вартість будівельних робіт збільшилася на 85%, в 2022 році прогнозують подальше зростання цін на 60% (!!!).
2. Продажі житла іноземцям суттєво перевищили показники продажів в січні 2020 та в січні 2021 років: В січні іноземці купили 4186 квартир - зростання на 56,5% порівняно з відповідним місяцем попереднього року - і з них переше місце - Стамбул - 1771 квартира, на другому місці - Анталія (914 квартир). Третє місце посіла столиця Анкара з 269-ю продажами.
3. За громадянством покупців розподіл такий: Українці зайняли місце 7 в ТОП-20 (зазвичай місце 10). Із 102-х квартир в січні 2022 року 2 квартири купили люди, яких я знаю та консультував з питань отримання ВНП. Картки ВНП вже отримали.
change_pm написав:flyman як сіидиться в ОВГЗ? На якому курсе в збиток підеш? 29 чи вже збиток є?
до 30.6 безбитковий, і то буде, якщо буду відкидатися в долар, але ж ти розумієш, що полетить курс, полетить КРЖН -> відкриється квартирка можливостей перевзутися в нерухомість і звузити/зміцнити кільце оточення кавалірками/1к Києва в пішій доступності до основних напрямів ШРТ
Наразі нерухомість взята у вікні від 2015 до 2020 дала 2Х..3Х, а до того, з 2013 до 2015 мінус 20% на очищенні БСУ
до того ж думаю таки тре здійснити старий план гео-арбітража: % іпотеки/розсрочки в Польщі, якого накриває як бик вівцю % в Україні (тре тільки буде легально яким збирачем трускавок влаштуватися на півроку і взяти довідку про доходи)
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 18 лют, 2022 23:25, всього редагувалось 1 раз.