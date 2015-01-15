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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 512513514515>
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 09:20

  flyman написав:не йогуртом дешевим єдиним:
https://finance.ua/ua/saving/zdorovyj-obraz-zhyzni-skolko-nuzhno-deneg
Згідно з рекомендаціями одній людині потрібно щодня:

300 г овочів;
75 г бобів;
до 100 г м’яса, бажано птиці (з розрахунку, що на тиждень це або 2-3 рибні страви або 500 г м’яса);
1-2 яйця;
70-90 гр цілозернових злаків (коричневий рис, жито, пшениця, булгур);
300 г фруктів чи ягід;
до 70 г рослинної олії;
200 мл молока / йогурту або 100 г твердого сиру.
За цією програмою продуктовий кошик на місяць складає*:

9 кг овочів. Припустимо, по 4,5 кг томатів і огірків: 418+342 = 760 грн;
2,25 кг бобових: 157,5 грн;
2 кг курки та тріски: 288 грн та 240 грн відповідно;
60 яєць: 234 грн;
2,7 кг цілозернових злаків: 203 грн (булгур);
9 кг фруктів чи ягід: 121,5 грн та 254 грн за яблука та апельсини відповідно;
2 л олії: 260 грн;
6 літрів молока чи йогурту або 3 кг твердого сиру: 320 грн, 437 грн та 960 грн відповідно.
*За основу взяли середню вартість продуктів в онлайн-магазинах найбільших продуктових мереж України станом на 16 лютого.
Сумарно за місяць витрати складуть від 2 036 грн (найбюджетніший варіант).

що й тре було доказати,
https://fi202x.blogspot.com/2022/01/2021_3.html
$125 на місць для здорового життя в Україні - це реально

Дійсно "здорове" життя без цукру, кави, шоколаду, алкоголю, масла...
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 14:48

Інвестуємо гроші в нерухомість за кордоном
(або куди інвестують гроші закордонні інвестори)

Не секрет, що найпростіше та найдешвеше українцям було інвестувати гроші в період 2017-2020 років в нарухомість Туреччини: ніяких нотаріусів, юристів, адвокатів та Фінмоніторінгу...

Громадяни України міцно трималися всі ці роки в ТОП-10 інвесторів.
В ТОП входять стабільно громадяни РФ, Німеччини, Великої Британії та США.
Інколи "вриваються" громадяни Швеції.

Інститут статистики Турецької республіки оприлюднив дані про підсумки продажів нарухомості за січень 2022 року.
1. В цілому по країні продано квартир/будинків 88 306:
Зображення
Це більше ніж в січні 2021, але менше, ніж в січні 2020.
В принципі нічого особливого.
Єдине, що треба врахувати: ціни на нерухомість в листопаді та в грудні 2021 року зростали приблизно на 10% в місяць.
За даними Інституту вартість будівельних робіт збільшилася на 85%, в 2022 році прогнозують подальше зростання цін на 60% (!!!).

2. Продажі житла іноземцям суттєво перевищили показники продажів в січні 2020 та в січні 2021 років:
Зображення
В січні іноземці купили 4186 квартир - зростання на 56,5% порівняно з відповідним місяцем попереднього року - і з них переше місце - Стамбул - 1771 квартира, на другому місці - Анталія (914 квартир). Третє місце посіла столиця Анкара з 269-ю продажами.

3. За громадянством покупців розподіл такий:
Зображення
Українці зайняли місце 7 в ТОП-20 (зазвичай місце 10).
Із 102-х квартир в січні 2022 року 2 квартири купили люди, яких я знаю та консультував з питань отримання ВНП.
Картки ВНП вже отримали.

За даними: https://data.tuik.gov.tr/
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 21:10

  akurt написав:Інвестуємо гроші в нерухомість за кордоном
(або куди інвестують гроші закордонні інвестори)

Не секрет, що найпростіше та найдешвеше українцям було інвестувати гроші в період 2017-2020 років в нарухомість Туреччини: ніяких нотаріусів, юристів, адвокатів та Фінмоніторінгу...

Громадяни України міцно трималися всі ці роки в ТОП-10 інвесторів.
В ТОП входять стабільно громадяни РФ, Німеччини, Великої Британії та США.
Інколи "вриваються" громадяни Швеції.

Інститут статистики Турецької республіки оприлюднив дані про підсумки продажів нарухомості за січень 2022 року.
1. В цілому по країні продано квартир/будинків 88 306:
Зображення
Це більше ніж в січні 2021, але менше, ніж в січні 2020.
В принципі нічого особливого.
Єдине, що треба врахувати: ціни на нерухомість в листопаді та в грудні 2021 року зростали приблизно на 10% в місяць.
За даними Інституту вартість будівельних робіт збільшилася на 85%, в 2022 році прогнозують подальше зростання цін на 60% (!!!).

2. Продажі житла іноземцям суттєво перевищили показники продажів в січні 2020 та в січні 2021 років:
Зображення
В січні іноземці купили 4186 квартир - зростання на 56,5% порівняно з відповідним місяцем попереднього року - і з них переше місце - Стамбул - 1771 квартира, на другому місці - Анталія (914 квартир). Третє місце посіла столиця Анкара з 269-ю продажами.

3. За громадянством покупців розподіл такий:
Зображення
Українці зайняли місце 7 в ТОП-20 (зазвичай місце 10).
Із 102-х квартир в січні 2022 року 2 квартири купили люди, яких я знаю та консультував з питань отримання ВНП.
Картки ВНП вже отримали.

За даними: https://data.tuik.gov.tr/

Цікаво, чому потерли тост, де проголошувалося що не 7ме, а 8ме місце на діаграмі?
Брехню значить можна писати, а правду ні?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 22:32

flyman
як сіидиться в ОВГЗ? На якому курсе в збиток підеш? 29 чи вже збиток є?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 23:05

  change_pm написав:flyman
як сіидиться в ОВГЗ? На якому курсе в збиток підеш? 29 чи вже збиток є?

до 30.6 безбитковий, і то буде, якщо буду відкидатися в долар,
але ж ти розумієш, що полетить курс, полетить КРЖН -> відкриється квартирка можливостей перевзутися в нерухомість і звузити/зміцнити кільце оточення кавалірками/1к Києва в пішій доступності до основних напрямів ШРТ

Наразі нерухомість взята у вікні від 2015 до 2020 дала 2Х..3Х, а до того, з 2013 до 2015 мінус 20% на очищенні БСУ

до того ж думаю таки тре здійснити старий план гео-арбітража: % іпотеки/розсрочки в Польщі, якого накриває як бик вівцю % в Україні (тре тільки буде легально яким збирачем трускавок влаштуватися на півроку і взяти довідку про доходи)
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 18 лют, 2022 23:25, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 23:16

  flyman написав:Брехню значить можна писати, а правду ні?

Так на этой ветке брехунам всегда дорога...
Подозреваю что доблестные модераторы там уже :mrgreen: в доле
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 23:59

  flyman написав:
  change_pm написав:flyman
як сіидиться в ОВГЗ? На якому курсе в збиток підеш? 29 чи вже збиток є?

до 30.6 безбитковий, і то буде, якщо буду відкидатися в долар,
але ж ти розумієш, що полетить курс, полетить КРЖН -> відкриється квартирка можливостей перевзутися в нерухомість і звузити/зміцнити кільце оточення кавалірками/1к Києва в пішій доступності до основних напрямів ШРТ

Наразі нерухомість взята у вікні від 2015 до 2020 дала 2Х..3Х, а до того, з 2013 до 2015 мінус 20% на очищенні БСУ

до того ж думаю таки тре здійснити старий план гео-арбітража: % іпотеки/розсрочки в Польщі, якого накриває як бик вівцю % в Україні (тре тільки буде легально яким збирачем трускавок влаштуватися на півроку і взяти довідку про доходи)

кажу тобі, що аннушка вже пролила масліце...

в понеділок будемо мати такий курс вже (((
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 00:00

  flyman написав:
  change_pm написав:flyman
як сіидиться в ОВГЗ? На якому курсе в збиток підеш? 29 чи вже збиток є?

до 30.6 безбитковий, і то буде, якщо буду відкидатися в долар,
але ж ти розумієш, що полетить курс, полетить КРЖН -> відкриється квартирка можливостей перевзутися в нерухомість і звузити/зміцнити кільце оточення кавалірками/1к Києва в пішій доступності до основних напрямів ШРТ

Наразі нерухомість взята у вікні від 2015 до 2020 дала 2Х..3Х, а до того, з 2013 до 2015 мінус 20% на очищенні БСУ

до того ж думаю таки тре здійснити старий план гео-арбітража: % іпотеки/розсрочки в Польщі, якого накриває як бик вівцю % в Україні (тре тільки буде легально яким збирачем трускавок влаштуватися на півроку і взяти довідку про доходи)

обкешився? чи тільки полюції про 2-3Х?

якщо не обкешився, то скоро буде ціна 2015 = ціна 2022 - інфлец бакса...

от тоді буде обідна :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 00:10

  change_pm написав:
  flyman написав:
  change_pm написав:flyman
як сіидиться в ОВГЗ? На якому курсе в збиток підеш? 29 чи вже збиток є?

до 30.6 безбитковий, і то буде, якщо буду відкидатися в долар,
але ж ти розумієш, що полетить курс, полетить КРЖН -> відкриється квартирка можливостей перевзутися в нерухомість і звузити/зміцнити кільце оточення кавалірками/1к Києва в пішій доступності до основних напрямів ШРТ

Наразі нерухомість взята у вікні від 2015 до 2020 дала 2Х..3Х, а до того, з 2013 до 2015 мінус 20% на очищенні БСУ

до того ж думаю таки тре здійснити старий план гео-арбітража: % іпотеки/розсрочки в Польщі, якого накриває як бик вівцю % в Україні (тре тільки буде легально яким збирачем трускавок влаштуватися на півроку і взяти довідку про доходи)

кажу тобі, що аннушка вже пролила масліце...

в понеділок будемо мати такий курс вже (((

та вона його лиє і лиє, вже десь три трьохлітрових слоїка побила... а курс в калідорі 28+-
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 00:11

  change_pm написав:
  flyman написав:
  change_pm написав:flyman
як сіидиться в ОВГЗ? На якому курсе в збиток підеш? 29 чи вже збиток є?

до 30.6 безбитковий, і то буде, якщо буду відкидатися в долар,
але ж ти розумієш, що полетить курс, полетить КРЖН -> відкриється квартирка можливостей перевзутися в нерухомість і звузити/зміцнити кільце оточення кавалірками/1к Києва в пішій доступності до основних напрямів ШРТ

Наразі нерухомість взята у вікні від 2015 до 2020 дала 2Х..3Х, а до того, з 2013 до 2015 мінус 20% на очищенні БСУ

до того ж думаю таки тре здійснити старий план гео-арбітража: % іпотеки/розсрочки в Польщі, якого накриває як бик вівцю % в Україні (тре тільки буде легально яким збирачем трускавок влаштуватися на півроку і взяти довідку про доходи)

обкешився? чи тільки полюції про 2-3Х?

якщо не обкешився, то скоро буде ціна 2015 = ціна 2022 - інфлец бакса...

от тоді буде обідна :mrgreen:

а ти думаєш, що тільки в акурта піднімається і фонтанірує РН

дик, скуплюся на дні.
flyman
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