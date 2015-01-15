пачітатай навіни
в понеділок і курс може бути за 30, і нерухомисть повалиться...
і саме смішне, шо в акурта навпаки нерухомість ще 2-3Х зробить...
може й ти на хаях там скупишся, коли тікати будеш...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 19 лют, 2022 00:15
flyman
пачітатай навіни
в понеділок і курс може бути за 30, і нерухомисть повалиться...
і саме смішне, шо в акурта навпаки нерухомість ще 2-3Х зробить...
може й ти на хаях там скупишся, коли тікати будеш...
Додано: Суб 19 лют, 2022 00:21
я не розумію, ти тролиш, чи смакуєш нападєніє?
Це у 2014 було несподівано і підступно.
Тут вже чекають, тільки він тільки все обіціяє.
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