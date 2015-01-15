Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 19 лют, 2022 00:15
flyman
пачітатай навіни
https://twitter.com/AS7404542949
в понеділок і курс може бути за 30, і нерухомисть повалиться...
і саме смішне, шо в акурта навпаки нерухомість ще 2-3Х зробить...
може й ти на хаях там скупишся, коли тікати будеш...
change_pm
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Додано: Суб 19 лют, 2022 00:21
change_pm написав: flyman
пачітатай навіни
https://twitter.com/AS7404542949
в понеділок і курс може бути за 30, і нерухомисть повалиться...
і саме смішне, шо в акурта навпаки нерухомість ще 2-3Х зробить...
може й ти на хаях там скупишся, коли тікати будеш...
я не розумію, ти тролиш, чи смакуєш нападєніє?
Це у 2014 було несподівано і підступно.
Тут вже чекають, тільки він тільки все обіціяє.
https://www.anekdot.ru/id/-501500010/
flyman
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Додано: Суб 19 лют, 2022 15:34
чьо там, де жидяра?
злякавсі безпілотніка з Лівану?
change_pm
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Додано: Суб 19 лют, 2022 15:39
flyman написав: change_pm написав: flyman
пачітатай навіни
https://twitter.com/AS7404542949
в понеділок і курс може бути за 30, і нерухомисть повалиться...
і саме смішне, шо в акурта навпаки нерухомість ще 2-3Х зробить...
може й ти на хаях там скупишся, коли тікати будеш...
я не розумію
, ти тролиш, чи смакуєш нападєніє?
Це у 2014 було несподівано і підступно.
Тут вже чекають, тільки він тільки все обіціяє.
https://www.anekdot.ru/id/-501500010/
я проявляю найгірші риси свого характеру... чьо за анікдоти?
Востаннє редагувалось
change_pm
в Суб 19 лют, 2022 15:42, всього редагувалось 1 раз.
change_pm
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Додано: Суб 19 лют, 2022 15:42
flyman Флай, нагадую, я в 19 році тут постив можливість зайти в котлован студії в розсторочку в Манче за 118 тис фунтів. Але ти вирішив вкластись в котловани неліквіда в полях КРЖН. Ти віртуально зробив 2Х, я віртуально зробив 1.5Х Ось через пару років порівняємось в кого Х2-3 і чи взагалі та нерухомість існує...і яка її доля...
change_pm
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Додано: Суб 19 лют, 2022 15:44
change_pm написав:
чьо там, де жидяра?
злякавсі безпілотніка з Лівану?
А, эта ветка для антисемитов и ксенофобов?
Понятно.
rjkz
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Додано: Суб 19 лют, 2022 15:51
rjkz написав: change_pm написав:
чьо там, де жидяра?
злякавсі безпілотніка з Лівану?
А, эта ветка для антисемитов и ксенофобов?
Понятно.
семітів мі любім ))) йовреїв не дуже - вони сина Господа нашого розіп"яли!
change_pm
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Додано: Суб 19 лют, 2022 15:58
change_pm написав: flyman
Флай, нагадую, я в 19 році тут постив можливість зайти в котлован студії в розсторочку в Манче за 118 тис фунтів.
Але ти вирішив вкластись в котловани неліквіда в полях КРЖН.
Ти віртуально зробив 2Х, я віртуально зробив 1.5Х
Ось через пару років порівняємось в кого Х2-3 і чи взагалі та нерухомість існує...і яка її доля...
Так за ХХХ не женусь, мене більше цікавить надійно і стабільно рубати більше $1K в місяць, для F.I.R.E на Філіпіни і все таке.
От розкладаю яйця по корзинам: депошки, кавалірки на КРЖН біля ШРТ, тепер ще добавилися оведепешки, ще є напівшишки кріпти.
От вчора згадав, що була думка про %% арбітраж, може в Польщу прощупаю, може ні.
А тим часом готуюсь морально до нового дачного сезону.
flyman
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Додано: Суб 19 лют, 2022 16:12
flyman написав:
Так за ХХХ не женусь, мене більше цікавить надійно і стабільно рубати більше $1K в місяць, для F.I.R.E на Філіпіни і все таке.
От розкладаю яйця по корзинам: депошки, кавалірки на КРЖН біля ШРТ, тепер ще добавилися оведепешки, ще є напівшишки кріпти.
От вчора згадав, що була думка про %% арбітраж, може в Польщу прощупаю, може ні.
А тим часом готуюсь морально до нового дачного сезону
.
Полуниця, бульба, кукуруза?
А там я огірочки посажу!
drevlyanin
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