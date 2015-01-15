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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 512513514515
Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 00:15

flyman
пачітатай навіни https://twitter.com/AS7404542949

в понеділок і курс може бути за 30, і нерухомисть повалиться...

і саме смішне, шо в акурта навпаки нерухомість ще 2-3Х зробить...

може й ти на хаях там скупишся, коли тікати будеш...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 00:21

  change_pm написав:flyman
пачітатай навіни https://twitter.com/AS7404542949

в понеділок і курс може бути за 30, і нерухомисть повалиться...

і саме смішне, шо в акурта навпаки нерухомість ще 2-3Х зробить...

може й ти на хаях там скупишся, коли тікати будеш...

я не розумію, ти тролиш, чи смакуєш нападєніє?

Це у 2014 було несподівано і підступно.
Тут вже чекають, тільки він тільки все обіціяє.

https://www.anekdot.ru/id/-501500010/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 15:34

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

чьо там, де жидяра?

злякавсі безпілотніка з Лівану? :twisted:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 15:39

  flyman написав:
  change_pm написав:flyman
пачітатай навіни https://twitter.com/AS7404542949

в понеділок і курс може бути за 30, і нерухомисть повалиться...

і саме смішне, шо в акурта навпаки нерухомість ще 2-3Х зробить...

може й ти на хаях там скупишся, коли тікати будеш...

я не розумію, ти тролиш, чи смакуєш нападєніє?

Це у 2014 було несподівано і підступно.
Тут вже чекають, тільки він тільки все обіціяє.

https://www.anekdot.ru/id/-501500010/

я проявляю найгірші риси свого характеру... чьо за анікдоти?
Востаннє редагувалось change_pm в Суб 19 лют, 2022 15:42, всього редагувалось 1 раз.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 15:42

flyman
Флай, нагадую, я в 19 році тут постив можливість зайти в котлован студії в розсторочку в Манче за 118 тис фунтів.

Але ти вирішив вкластись в котловани неліквіда в полях КРЖН.
Ти віртуально зробив 2Х, я віртуально зробив 1.5Х

Ось через пару років порівняємось в кого Х2-3 і чи взагалі та нерухомість існує...і яка її доля...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 15:44

  change_pm написав:чьо там, де жидяра?

злякавсі безпілотніка з Лівану? :twisted:


А, эта ветка для антисемитов и ксенофобов?
Понятно.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 15:51

  rjkz написав:
  change_pm написав:чьо там, де жидяра?

злякавсі безпілотніка з Лівану? :twisted:


А, эта ветка для антисемитов и ксенофобов?
Понятно.

семітів мі любім ))) йовреїв не дуже - вони сина Господа нашого розіп"яли!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 15:58

  change_pm написав:flyman
Флай, нагадую, я в 19 році тут постив можливість зайти в котлован студії в розсторочку в Манче за 118 тис фунтів.

Але ти вирішив вкластись в котловани неліквіда в полях КРЖН.
Ти віртуально зробив 2Х, я віртуально зробив 1.5Х

Ось через пару років порівняємось в кого Х2-3 і чи взагалі та нерухомість існує...і яка її доля...

Так за ХХХ не женусь, мене більше цікавить надійно і стабільно рубати більше $1K в місяць, для F.I.R.E на Філіпіни і все таке.

От розкладаю яйця по корзинам: депошки, кавалірки на КРЖН біля ШРТ, тепер ще добавилися оведепешки, ще є напівшишки кріпти.

От вчора згадав, що була думка про %% арбітраж, може в Польщу прощупаю, може ні.

А тим часом готуюсь морально до нового дачного сезону.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 16:12

  flyman написав:Так за ХХХ не женусь, мене більше цікавить надійно і стабільно рубати більше $1K в місяць, для F.I.R.E на Філіпіни і все таке.

От розкладаю яйця по корзинам: депошки, кавалірки на КРЖН біля ШРТ, тепер ще добавилися оведепешки, ще є напівшишки кріпти.

От вчора згадав, що була думка про %% арбітраж, може в Польщу прощупаю, може ні.

А тим часом готуюсь морально до нового дачного сезону.


Полуниця, бульба, кукуруза? :lol: А там я огірочки посажу! :wink:
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