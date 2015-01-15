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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 19 лют, 2022 22:23
Запасливий кнуряка...
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bobo
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Додано: Нед 20 лют, 2022 16:11
change_pm написав:flyman
Флай, нагадую, я в 19 році тут постив можливість зайти в котлован студії в розсторочку в Манче за 118 тис фунтів.
Але ти вирішив вкластись в котловани неліквіда в полях КРЖН.
Ти віртуально зробив 2Х, я віртуально зробив 1.5Х
Ось через пару років порівняємось в кого Х2-3 і чи взагалі та нерухомість існує...і яка її доля...
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flyman
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