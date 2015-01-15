RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 513514515516
Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 22:23

Запасливий кнуряка...
bobo
 
Повідомлень: 318
З нами з: 13.07.10
Подякував: 18 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 16:11

геоарбітраж

  change_pm написав:flyman
Флай, нагадую, я в 19 році тут постив можливість зайти в котлован студії в розсторочку в Манче за 118 тис фунтів.

Але ти вирішив вкластись в котловани неліквіда в полях КРЖН.
Ти віртуально зробив 2Х, я віртуально зробив 1.5Х

Ось через пару років порівняємось в кого Х2-3 і чи взагалі та нерухомість існує...і яка її доля...

flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28319
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1397 раз.
Подякували: 2472 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 513514515516
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 910, 911, 912
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
9112 1277132
Переглянути останнє повідомлення
Суб 19 лют, 2022 18:00
vasilii
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 23, 24, 25
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
241 57501
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 22, 23, 24
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
236 107963
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 16:21
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (472)
20.02.2022 16:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.