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Додано: Суб 19 лют, 2022 15:42
flyman Флай, нагадую, я в 19 році тут постив можливість зайти в котлован студії в розсторочку в Манче за 118 тис фунтів. Але ти вирішив вкластись в котловани неліквіда в полях КРЖН. Ти віртуально зробив 2Х, я віртуально зробив 1.5Х Ось через пару років порівняємось в кого Х2-3 і чи взагалі та нерухомість існує...і яка її доля...
change_pm
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Додано: Суб 19 лют, 2022 15:58
change_pm написав: flyman
Флай, нагадую, я в 19 році тут постив можливість зайти в котлован студії в розсторочку в Манче за 118 тис фунтів.
Але ти вирішив вкластись в котловани неліквіда в полях КРЖН.
Ти віртуально зробив 2Х, я віртуально зробив 1.5Х
Ось через пару років порівняємось в кого Х2-3 і чи взагалі та нерухомість існує...і яка її доля...
Так за ХХХ не женусь, мене більше цікавить надійно і стабільно рубати більше $1K в місяць, для F.I.R.E на Філіпіни і все таке.
От розкладаю яйця по корзинам: депошки, кавалірки на КРЖН біля ШРТ, тепер ще добавилися оведепешки, ще є напівшишки кріпти.
От вчора згадав, що була думка про %% арбітраж, може в Польщу прощупаю, може ні.
А тим часом готуюсь морально до нового дачного сезону.
flyman
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Додано: Суб 19 лют, 2022 16:12
flyman написав:
Так за ХХХ не женусь, мене більше цікавить надійно і стабільно рубати більше $1K в місяць, для F.I.R.E на Філіпіни і все таке.
От розкладаю яйця по корзинам: депошки, кавалірки на КРЖН біля ШРТ, тепер ще добавилися оведепешки, ще є напівшишки кріпти.
От вчора згадав, що була думка про %% арбітраж, може в Польщу прощупаю, може ні.
А тим часом готуюсь морально до нового дачного сезону
.
Полуниця, бульба, кукуруза?
А там я огірочки посажу!
drevlyanin
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Додано: Суб 19 лют, 2022 16:47
drevlyanin написав: flyman написав:
Так за ХХХ не женусь, мене більше цікавить надійно і стабільно рубати більше $1K в місяць, для F.I.R.E на Філіпіни і все таке.
От розкладаю яйця по корзинам: депошки, кавалірки на КРЖН біля ШРТ, тепер ще добавилися оведепешки, ще є напівшишки кріпти.
От вчора згадав, що була думка про %% арбітраж, може в Польщу прощупаю, може ні.
А тим часом готуюсь морально до нового дачного сезону
.
Полуниця, бульба, кукуруза?
А там я огірочки посажу!
х.з.
Ще тре якось з"їсти те що минулого сезону закрутив.
Приготувався до БПЦ пересидіти на консервації та гречці.
flyman
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Додано: Суб 19 лют, 2022 22:23
Запасливий кнуряка...
bobo
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Додано: Нед 20 лют, 2022 16:11
change_pm написав: flyman
Флай, нагадую, я в 19 році тут постив можливість зайти в котлован студії в розсторочку в Манче за 118 тис фунтів.
Але ти вирішив вкластись в котловани неліквіда в полях КРЖН.
Ти віртуально зробив 2Х, я віртуально зробив 1.5Х
Ось через пару років порівняємось в кого Х2-3 і чи взагалі та нерухомість існує...і яка її доля...
flyman
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Додано: Пон 21 лют, 2022 11:56
https://news.finance.ua/ua/news/-/508899/tsiny-na-vidpochynok-u-turechchyni-mozhut-rizko-zrosty-prychyny Турецький статистичний інститут пояснив, що інфляція в країні зросла до 93,53%. Під вплив потрапили і енергоносії. «У січні 2022 року інфляція цін виробників у Туреччині підскочила до 93,53% у річному обчисленні з 79,89% у попередньому місяці. Вартість зростала для всіх категорій: енергоносії (142,06% проти 122,76% у грудні), споживчі товари нетривалого користування (65,25% проти 54,23%) і тд. Щомісячно ціни виробників у січні зросли на 10,45 відсотка в порівнянні з зростанням на 19,08 відсотка в грудні, що було найбільшим з квітня 1994 року», — повідомили в інституті.
flyman
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