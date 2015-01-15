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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 15:42

flyman
Флай, нагадую, я в 19 році тут постив можливість зайти в котлован студії в розсторочку в Манче за 118 тис фунтів.

Але ти вирішив вкластись в котловани неліквіда в полях КРЖН.
Ти віртуально зробив 2Х, я віртуально зробив 1.5Х

Ось через пару років порівняємось в кого Х2-3 і чи взагалі та нерухомість існує...і яка її доля...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 15:58

  change_pm написав:flyman
Флай, нагадую, я в 19 році тут постив можливість зайти в котлован студії в розсторочку в Манче за 118 тис фунтів.

Але ти вирішив вкластись в котловани неліквіда в полях КРЖН.
Ти віртуально зробив 2Х, я віртуально зробив 1.5Х

Ось через пару років порівняємось в кого Х2-3 і чи взагалі та нерухомість існує...і яка її доля...

Так за ХХХ не женусь, мене більше цікавить надійно і стабільно рубати більше $1K в місяць, для F.I.R.E на Філіпіни і все таке.

От розкладаю яйця по корзинам: депошки, кавалірки на КРЖН біля ШРТ, тепер ще добавилися оведепешки, ще є напівшишки кріпти.

От вчора згадав, що була думка про %% арбітраж, може в Польщу прощупаю, може ні.

А тим часом готуюсь морально до нового дачного сезону.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 16:12

  flyman написав:Так за ХХХ не женусь, мене більше цікавить надійно і стабільно рубати більше $1K в місяць, для F.I.R.E на Філіпіни і все таке.

От розкладаю яйця по корзинам: депошки, кавалірки на КРЖН біля ШРТ, тепер ще добавилися оведепешки, ще є напівшишки кріпти.

От вчора згадав, що була думка про %% арбітраж, може в Польщу прощупаю, може ні.

А тим часом готуюсь морально до нового дачного сезону.


Полуниця, бульба, кукуруза? :lol: А там я огірочки посажу! :wink:
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 16:47

  drevlyanin написав:
  flyman написав:Так за ХХХ не женусь, мене більше цікавить надійно і стабільно рубати більше $1K в місяць, для F.I.R.E на Філіпіни і все таке.

От розкладаю яйця по корзинам: депошки, кавалірки на КРЖН біля ШРТ, тепер ще добавилися оведепешки, ще є напівшишки кріпти.

От вчора згадав, що була думка про %% арбітраж, може в Польщу прощупаю, може ні.

А тим часом готуюсь морально до нового дачного сезону.


Полуниця, бульба, кукуруза? :lol: А там я огірочки посажу! :wink:

х.з.
Ще тре якось з"їсти те що минулого сезону закрутив.
Приготувався до БПЦ пересидіти на консервації та гречці.

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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 22:23

Запасливий кнуряка...
bobo
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 16:11

геоарбітраж

  change_pm написав:flyman
Флай, нагадую, я в 19 році тут постив можливість зайти в котлован студії в розсторочку в Манче за 118 тис фунтів.

Але ти вирішив вкластись в котловани неліквіда в полях КРЖН.
Ти віртуально зробив 2Х, я віртуально зробив 1.5Х

Ось через пару років порівняємось в кого Х2-3 і чи взагалі та нерухомість існує...і яка її доля...

flyman
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 11:56

кінець дешевому йогурту, укропу та петрушці

https://news.finance.ua/ua/news/-/508899/tsiny-na-vidpochynok-u-turechchyni-mozhut-rizko-zrosty-prychyny

Турецький статистичний інститут пояснив, що інфляція в країні зросла до 93,53%. Під вплив потрапили і енергоносії.

«У січні 2022 року інфляція цін виробників у Туреччині підскочила до 93,53% у річному обчисленні з 79,89% у попередньому місяці. Вартість зростала для всіх категорій: енергоносії (142,06% проти 122,76% у грудні), споживчі товари нетривалого користування (65,25% проти 54,23%) і тд. Щомісячно ціни виробників у січні зросли на 10,45 відсотка в порівнянні з зростанням на 19,08 відсотка в грудні, що було найбільшим з квітня 1994 року», — повідомили в інституті.
flyman
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