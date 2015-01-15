Додано: Чет 24 лют, 2022 11:59

Загальна ситуація: ажіотаж та зростання цін.

року моєї інвестиції в квартиру за кордоном

в хороших мікроаройнах

(за даними сайту оголошень про продаж квартир - кожен може зробити пошук так само, як зробив його я. Є англомовна версія.)1. На квартири 1+1 в хороших мікорайонах встановилася ціна на рівні 100 000 доларів США. Це квартири нові, готові, "під ключ" з ремонтом, частково з меблями (прихожа та кухня), кондиціонерами, побутовою технікою (без холодильника), готовими санвузлами та плавальними басейнами в комплексі.Курс ліра/долар відреагував на події в Східній Європі та на цей час 1 долар=14,18 ліри за долар.Тобто ціна за квартиру 1 418 000 лір - то 100 000 доларів США.До ціни нижче треба додати 4% податок при купівлі нерухомості.Моєливо, але не факт - ще треба додати комісію рієлторської контори 2-6% (точно не знаю, в рієлторських конторах не був з вересня 2017 року -).У віддалених спальних районах зустріячаються ціни по 650 000 лір за кваратиру 2+1 (приблизно 50 000 доларів). Але треба дивитиси - є такі віддалені, шо навкурги немає нічого зовсім - будинок як у полі стоять. Хоча це ще площа міста...2. На квартири 2+1ціни з великим "розбігом" цін і є на рівні 2 250 000 - 2 500 000 лір або близько 178 000 доларів США.Серед оголошень є пропозиції дешевші: 1 300 000 лір (100 000 доларів) - таке є цікавим, але треба мацати на місці - можливо "замануха від рієторських контор".3. Квартири 2+1 в комплексах Преміум класу - в районі 4 000 000 лір або близько 290 000 доларів.На одну квартиру ціну знижено з 3 200 000 до 2 950 000 лір - але квартира "проблемна" - "нульовий" (по нашому перший) поверх - на любителя. Я дивився, відвідуючи друзів - вся квартира як на долоні і всі вікна дивляться в глиб території комплекса. Але ціна в 2 950 000 лір - 210 000 доларів може вважатися адекватною.4. Квартири 3+1 в комплексах Преміум класу - за Прайс-листами Забудовника по 6 000 000 лір або близько 430 000 доларів США.Всі квартири по п. 1-4 - НЕ на першій лінії. На скільки мені відомо, в продажу на першій лінії квартири по 15 000 000 лір або більше 1 000 000 доларів США.Влітку минулого року були по 650 000.Ще рік тому - нові в новому комплексі SanIsBlue - по 340 000 доларів США.дам пізніше - українці суттево "розхитали" той ринок.Кожного дня прибувають і прибувають.Наша діаспора консультує та допомагає як тільки може.