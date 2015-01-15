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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 515516517518
Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 11:59

Ситуація на ринку нерухомості Анталії станом на 24 лютого 2022 року.
(за даними сайту оголошень про продаж квартир - кожен може зробити пошук так само, як зробив його я. Є англомовна версія.)

Загальна ситуація: ажіотаж та зростання цін.

1. На квартири 1+1 в хороших мікорайонах встановилася ціна на рівні 100 000 доларів США. Це квартири нові, готові, "під ключ" з ремонтом, частково з меблями (прихожа та кухня), кондиціонерами, побутовою технікою (без холодильника), готовими санвузлами та плавальними басейнами в комплексі.
Курс ліра/долар відреагував на події в Східній Європі та на цей час 1 долар=14,18 ліри за долар.
Тобто ціна за квартиру 1 418 000 лір - то 100 000 доларів США.
До ціни нижче треба додати 4% податок при купівлі нерухомості.
Моєливо, але не факт - ще треба додати комісію рієлторської контори 2-6% (точно не знаю, в рієлторських конторах не був з вересня 2017 року - року моєї інвестиції в квартиру за кордоном).
Зображення
У віддалених спальних районах зустріячаються ціни по 650 000 лір за кваратиру 2+1 (приблизно 50 000 доларів). Але треба дивитиси - є такі віддалені, шо навкурги немає нічого зовсім - будинок як у полі стоять. Хоча це ще площа міста...

2. На квартири 2+1 в хороших мікроаройнах ціни з великим "розбігом" цін і є на рівні 2 250 000 - 2 500 000 лір або близько 178 000 доларів США.
Серед оголошень є пропозиції дешевші: 1 300 000 лір (100 000 доларів) - таке є цікавим, але треба мацати на місці - можливо "замануха від рієторських контор".

3. Квартири 2+1 в комплексах Преміум класу - в районі 4 000 000 лір або близько 290 000 доларів.
На одну квартиру ціну знижено з 3 200 000 до 2 950 000 лір - але квартира "проблемна" - "нульовий" (по нашому перший) поверх - на любителя. Я дивився, відвідуючи друзів - вся квартира як на долоні і всі вікна дивляться в глиб території комплекса. Але ціна в 2 950 000 лір - 210 000 доларів може вважатися адекватною.

4. Квартири 3+1 в комплексах Преміум класу - за Прайс-листами Забудовника по 6 000 000 лір або близько 430 000 доларів США.

Всі квартири по п. 1-4 - НЕ на першій лінії. На скільки мені відомо, в продажу на першій лінії квартири по 15 000 000 лір або більше 1 000 000 доларів США.
Влітку минулого року були по 650 000.
Ще рік тому - нові в новому комплексі SanIsBlue - по 340 000 доларів США.

Ситуацію з орендною нерухомістю дам пізніше - українці суттево "розхитали" той ринок.
Кожного дня прибувають і прибувають.
Наша діаспора консультує та допомагає як тільки може.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 12:27

  akurt написав:Ситуація на ринку нерухомості Анталії станом на 24 лютого 2022 року.
(за даними сайту оголошень про продаж квартир - кожен може зробити пошук так само, як зробив його я. Є англомовна версія.)

Загальна ситуація: ажіотаж та зростання цін.

1. На квартири 1+1 в хороших мікорайонах встановилася ціна на рівні 100 000 доларів США. Це квартири нові, готові, "під ключ" з ремонтом, частково з меблями (прихожа та кухня), кондиціонерами, побутовою технікою (без холодильника), готовими санвузлами та плавальними басейнами в комплексі.
Курс ліра/долар відреагував на події в Східній Європі та на цей час 1 долар=14,18 ліри за долар.
Тобто ціна за квартиру 1 418 000 лір - то 100 000 доларів США.
До ціни нижче треба додати 4% податок при купівлі нерухомості.
Моєливо, але не факт - ще треба додати комісію рієлторської контори 2-6% (точно не знаю, в рієлторських конторах не був з вересня 2017 року - року моєї інвестиції в квартиру за кордоном).
Зображення
У віддалених спальних районах зустріячаються ціни по 650 000 лір за кваратиру 2+1 (приблизно 50 000 доларів). Але треба дивитиси - є такі віддалені, шо навкурги немає нічого зовсім - будинок як у полі стоять. Хоча це ще площа міста...

2. На квартири 2+1 в хороших мікроаройнах ціни з великим "розбігом" цін і є на рівні 2 250 000 - 2 500 000 лір або близько 178 000 доларів США.
Серед оголошень є пропозиції дешевші: 1 300 000 лір (100 000 доларів) - таке є цікавим, але треба мацати на місці - можливо "замануха від рієторських контор".

3. Квартири 2+1 в комплексах Преміум класу - в районі 4 000 000 лір або близько 290 000 доларів.
На одну квартиру ціну знижено з 3 200 000 до 2 950 000 лір - але квартира "проблемна" - "нульовий" (по нашому перший) поверх - на любителя. Я дивився, відвідуючи друзів - вся квартира як на долоні і всі вікна дивляться в глиб території комплекса. Але ціна в 2 950 000 лір - 210 000 доларів може вважатися адекватною.

4. Квартири 3+1 в комплексах Преміум класу - за Прайс-листами Забудовника по 6 000 000 лір або близько 430 000 доларів США.

Всі квартири по п. 1-4 - НЕ на першій лінії. На скільки мені відомо, в продажу на першій лінії квартири по 15 000 000 лір або більше 1 000 000 доларів США.
Влітку минулого року були по 650 000.
Ще рік тому - нові в новому комплексі SanIsBlue - по 340 000 доларів США.

Ситуацію з орендною нерухомістю дам пізніше - українці суттево "розхитали" той ринок.
Кожного дня прибувають і прибувають.
Наша діаспора консультує та допомагає як тільки може.

уже все, бабки не переведеш з неньки, хіба з-під груші в туселях
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 13:06

Саме вам то немає чого хвилюватися.

На практиці: саме зараз актуальне питання у наших, що прибувають щодня - то про те, як зняти гроші. Чомусь всі люблять готівку.
В Туреччині так:
- переказ з картки на картку турецького банку - комісія Приватбанк 1% на картки Visa та 2% на картки MasterCard. Видача в банкоматі з лімітом 7500 лір - без комісії, у відділенні будь яка сума без комісії.
- зняття готівки в HALK- банк з карток українських банків - без комісії, в інших є комісія (2%).
- працює чудово система SWIFT-переказів.
Особливо гарно, якщо людЕ думали головоОМ, а не ногОМ, та мали рахунки в закордонних банках.
Я допомагав приятелю натискати кнопки, то сам здивувався: через 5 (п‘ять) годин гроші вже були на валютному рахунку в одному з банків Туреччини, ще через годину зняли долари готівкою без будь-яких запитань. Комісія за видачу готівкових доларів відсутня, за зарахування - була комісія 0.1%.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 13:39

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

akurt написав:Саме вам то немає чого хвилюватися.

На практиці: саме зараз актуальне питання у наших, що прибувають щодня - то про те, як зняти гроші. Чомусь всі люблять готівку.
В Туреччині так:
- переказ з картки на картку турецького банку - комісія Приватбанк 1% на картки Visa та 2% на картки MasterCard. Видача в банкоматі з лімітом 7500 лір - без комісії, у відділенні будь яка сума без комісії.
- зняття готівки в HALK- банк з карток українських банків - без комісії, в інших є комісія (2%).
- працює чудово система SWIFT-переказів.
Особливо гарно, якщо людЕ думали головоОМ, а не ногОМ, та мали рахунки в закордонних банках.
Я допомагав приятелю натискати кнопки, то сам здивувався: через 5 (п‘ять) годин гроші вже були на валютному рахунку в одному з банків Туреччини, ще через годину зняли долари готівкою без будь-яких запитань. Комісія за видачу готівкових доларів відсутня, за зарахування - була комісія 0.1%.
Відсьогодні свіфтом не перевести, то треба було раніше робити
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 14:28

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  Faceless написав:Відсьогодні свіфтом не перевести, то треба було раніше робити

Патова ситуація, и Свіфтом не переведеш, і налом тільки 10 000 Євро можна на 1 особу.
BIGor
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