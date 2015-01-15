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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 516517518519>
Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 11:59

Ситуація на ринку нерухомості Анталії станом на 24 лютого 2022 року.
(за даними сайту оголошень про продаж квартир - кожен може зробити пошук так само, як зробив його я. Є англомовна версія.)

Загальна ситуація: ажіотаж та зростання цін.

1. На квартири 1+1 в хороших мікорайонах встановилася ціна на рівні 100 000 доларів США. Це квартири нові, готові, "під ключ" з ремонтом, частково з меблями (прихожа та кухня), кондиціонерами, побутовою технікою (без холодильника), готовими санвузлами та плавальними басейнами в комплексі.
Курс ліра/долар відреагував на події в Східній Європі та на цей час 1 долар=14,18 ліри за долар.
Тобто ціна за квартиру 1 418 000 лір - то 100 000 доларів США.
До ціни нижче треба додати 4% податок при купівлі нерухомості.
Моєливо, але не факт - ще треба додати комісію рієлторської контори 2-6% (точно не знаю, в рієлторських конторах не був з вересня 2017 року - року моєї інвестиції в квартиру за кордоном).
Зображення
У віддалених спальних районах зустріячаються ціни по 650 000 лір за кваратиру 2+1 (приблизно 50 000 доларів). Але треба дивитиси - є такі віддалені, шо навкурги немає нічого зовсім - будинок як у полі стоять. Хоча це ще площа міста...

2. На квартири 2+1 в хороших мікроаройнах ціни з великим "розбігом" цін і є на рівні 2 250 000 - 2 500 000 лір або близько 178 000 доларів США.
Серед оголошень є пропозиції дешевші: 1 300 000 лір (100 000 доларів) - таке є цікавим, але треба мацати на місці - можливо "замануха від рієторських контор".

3. Квартири 2+1 в комплексах Преміум класу - в районі 4 000 000 лір або близько 290 000 доларів.
На одну квартиру ціну знижено з 3 200 000 до 2 950 000 лір - але квартира "проблемна" - "нульовий" (по нашому перший) поверх - на любителя. Я дивився, відвідуючи друзів - вся квартира як на долоні і всі вікна дивляться в глиб території комплекса. Але ціна в 2 950 000 лір - 210 000 доларів може вважатися адекватною.

4. Квартири 3+1 в комплексах Преміум класу - за Прайс-листами Забудовника по 6 000 000 лір або близько 430 000 доларів США.

Всі квартири по п. 1-4 - НЕ на першій лінії. На скільки мені відомо, в продажу на першій лінії квартири по 15 000 000 лір або більше 1 000 000 доларів США.
Влітку минулого року були по 650 000.
Ще рік тому - нові в новому комплексі SanIsBlue - по 340 000 доларів США.

Ситуацію з орендною нерухомістю дам пізніше - українці суттево "розхитали" той ринок.
Кожного дня прибувають і прибувають.
Наша діаспора консультує та допомагає як тільки може.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 12:27

  akurt написав:Ситуація на ринку нерухомості Анталії станом на 24 лютого 2022 року.
(за даними сайту оголошень про продаж квартир - кожен може зробити пошук так само, як зробив його я. Є англомовна версія.)

Загальна ситуація: ажіотаж та зростання цін.

1. На квартири 1+1 в хороших мікорайонах встановилася ціна на рівні 100 000 доларів США. Це квартири нові, готові, "під ключ" з ремонтом, частково з меблями (прихожа та кухня), кондиціонерами, побутовою технікою (без холодильника), готовими санвузлами та плавальними басейнами в комплексі.
Курс ліра/долар відреагував на події в Східній Європі та на цей час 1 долар=14,18 ліри за долар.
Тобто ціна за квартиру 1 418 000 лір - то 100 000 доларів США.
До ціни нижче треба додати 4% податок при купівлі нерухомості.
Моєливо, але не факт - ще треба додати комісію рієлторської контори 2-6% (точно не знаю, в рієлторських конторах не був з вересня 2017 року - року моєї інвестиції в квартиру за кордоном).
Зображення
У віддалених спальних районах зустріячаються ціни по 650 000 лір за кваратиру 2+1 (приблизно 50 000 доларів). Але треба дивитиси - є такі віддалені, шо навкурги немає нічого зовсім - будинок як у полі стоять. Хоча це ще площа міста...

2. На квартири 2+1 в хороших мікроаройнах ціни з великим "розбігом" цін і є на рівні 2 250 000 - 2 500 000 лір або близько 178 000 доларів США.
Серед оголошень є пропозиції дешевші: 1 300 000 лір (100 000 доларів) - таке є цікавим, але треба мацати на місці - можливо "замануха від рієторських контор".

3. Квартири 2+1 в комплексах Преміум класу - в районі 4 000 000 лір або близько 290 000 доларів.
На одну квартиру ціну знижено з 3 200 000 до 2 950 000 лір - але квартира "проблемна" - "нульовий" (по нашому перший) поверх - на любителя. Я дивився, відвідуючи друзів - вся квартира як на долоні і всі вікна дивляться в глиб території комплекса. Але ціна в 2 950 000 лір - 210 000 доларів може вважатися адекватною.

4. Квартири 3+1 в комплексах Преміум класу - за Прайс-листами Забудовника по 6 000 000 лір або близько 430 000 доларів США.

Всі квартири по п. 1-4 - НЕ на першій лінії. На скільки мені відомо, в продажу на першій лінії квартири по 15 000 000 лір або більше 1 000 000 доларів США.
Влітку минулого року були по 650 000.
Ще рік тому - нові в новому комплексі SanIsBlue - по 340 000 доларів США.

Ситуацію з орендною нерухомістю дам пізніше - українці суттево "розхитали" той ринок.
Кожного дня прибувають і прибувають.
Наша діаспора консультує та допомагає як тільки може.

уже все, бабки не переведеш з неньки, хіба з-під груші в туселях
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 13:06

Саме вам то немає чого хвилюватися.

На практиці: саме зараз актуальне питання у наших, що прибувають щодня - то про те, як зняти гроші. Чомусь всі люблять готівку.
В Туреччині так:
- переказ з картки на картку турецького банку - комісія Приватбанк 1% на картки Visa та 2% на картки MasterCard. Видача в банкоматі з лімітом 7500 лір - без комісії, у відділенні будь яка сума без комісії.
- зняття готівки в HALK- банк з карток українських банків - без комісії, в інших є комісія (2%).
- працює чудово система SWIFT-переказів.
Особливо гарно, якщо людЕ думали головоОМ, а не ногОМ, та мали рахунки в закордонних банках.
Я допомагав приятелю натискати кнопки, то сам здивувався: через 5 (п‘ять) годин гроші вже були на валютному рахунку в одному з банків Туреччини, ще через годину зняли долари готівкою без будь-яких запитань. Комісія за видачу готівкових доларів відсутня, за зарахування - була комісія 0.1%.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 13:39

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

akurt написав:Саме вам то немає чого хвилюватися.

На практиці: саме зараз актуальне питання у наших, що прибувають щодня - то про те, як зняти гроші. Чомусь всі люблять готівку.
В Туреччині так:
- переказ з картки на картку турецького банку - комісія Приватбанк 1% на картки Visa та 2% на картки MasterCard. Видача в банкоматі з лімітом 7500 лір - без комісії, у відділенні будь яка сума без комісії.
- зняття готівки в HALK- банк з карток українських банків - без комісії, в інших є комісія (2%).
- працює чудово система SWIFT-переказів.
Особливо гарно, якщо людЕ думали головоОМ, а не ногОМ, та мали рахунки в закордонних банках.
Я допомагав приятелю натискати кнопки, то сам здивувався: через 5 (п‘ять) годин гроші вже були на валютному рахунку в одному з банків Туреччини, ще через годину зняли долари готівкою без будь-яких запитань. Комісія за видачу готівкових доларів відсутня, за зарахування - була комісія 0.1%.
Відсьогодні свіфтом не перевести, то треба було раніше робити
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 14:28

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  Faceless написав:Відсьогодні свіфтом не перевести, то треба було раніше робити

Патова ситуація, и Свіфтом не переведеш, і налом тільки 10 000 Євро можна на 1 особу.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 16:48

  Faceless написав: Відсьогодні свіфтом не перевести, то треба було раніше робити


Мабуть, Ви праві.
Наші українці в Анталії повідомляють, що ще о 08-00 перекази працювали, а о 09-00 вже ні.

Про 10 000 євро теж цікава ситуація - тільки вчора наших консультував, що треба покласти гроші на рахунок наступного дня зняти та взяти Довідку в банку про зняття з власного рахунку валюти - та йти на червоний коридор, декларувати велику суму валюти.
Тепер і це не получиться...
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 19:01

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

"Дякую своєму другу, пану президенту Реджепу Таїпу Ердогану та турецькому народу за потужну підтримку. Заборона на прохід російських військових кораблів у Чорне море та вагома військова, гуманітарна допомога Туреччини сьогодні вкрай важливі. Народ України ніколи цього не забуде!" - написав у Twitter президент Володимир Зеленський.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 13:00

Прикольно: моє ОДНЕ речения в підтримку цього повідомлення вище видалили.
Слова про те, що Туреччина на сьогодні єдиний надійний товариш та друг України - крамола/табу на Фінансовому форумі України.
Класно!
Саме в ці хвилини в центрі Анталії масовий мітинг в підтримку України.
Консул України в Анталії повідомив, що наші війська втримали Ірпінь.
Під час мітингу повідомили, що почато запис добровольців з числа громадян Турецької республіки в добровольчі батальйони доя направлення на захист України.

О 14-05 колонна українців їз жовто- блакитними та чорно-червоними прапорами, вигукуючи лозунги «Слава Україні» рушили вздовж центральної вулиці в центр міста.
Я не фахівець з підрахунку кількості людей, але гадаю що до 5000 українців зараз рухаються колонною. Працює телебачення.
Як один з адміністраторів Фейсбука я вже розмістив фото в Фейсбук.
Гадаю скоро буде відео на YouTube.
Я викладувати не буду: модератори не видаляють тільки сотні відосиків напівпідвального жениха на дівчині з Філіппін.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 27 лют, 2022 13:21, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 13:23

Що, красень, вже готуєшся очолювати розстрільні взводи в Києві?
Сахалінські навички тобі допоможуть…
Сере сахалінський сокіл в розділі НЕРУХОМІСТЬ з осені 2018 року: фото унітазів, порнографія, фото оголених пузатих мужиків.
Старайся!

Х. Х. Х.
Станом на 14-25 вся площа Республіки в Анталії заповнена українцями: виступи, осудження агресора, лозунги. У всіх в руках прапори, прапори і прапори.
І тільки на Фінансовому порталі України пасеться сахалінський фахівець з розміщення на форумі порнографії.
Ой, модератори і пригодували на форумі фахівців: «Гидко паличками узяти».
Цей особливий: підпис на форумі «Асєнізатор жєнскіх душ» (недавно змінив).
Окраса Фінансового порталу України!
Взірець!
Востаннє редагувалось akurt в Нед 27 лют, 2022 13:43, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 13:40

  akurt написав:Прикольно: моє ОДНЕ речения в підтримку цього повідомлення вище видалили.
Слова про те, що Туреччина на сьогодні єдиний надійний товариш та друг України - крамола/табу на Фінансовому форумі України.
Класно!
Саме в ці хвилини в центрі Анталії масовий мітинг в підтримку України.
Консул України в Анталії повідомив, що наші війська втримали Ірпінь.
Під час мітингу повідомили, що почато запис добровольців з числа громадян Турецької республіки в добровольчі батальйони доя направлення на захист України.

О 14-05 колонна українців їз жовто- блакитними та чорно-червоними прапорами, вигукуючи лозунги «Слава Україні» рушили вздовж центральної вулиці в центр міста.
Я не фахівець з підрахунку кількості людей, але гадаю що до 5000 українців зараз рухаються колонною. Працює телебачення.
Як один з адміністраторів Фейсбука я вже розмістив фото в Фейсбук.
Гадаю скоро буде відео на YouTube.
Я викладувати не буду: модератори не видаляють тільки сотні відосиків напівпідвального жениха на дівчині з Філіппін.

Туреччина на сьогодні єдиний надійний товариш та друг України

про 73 країни (це на вчора) не чув?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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