Додано: Вів 01 бер, 2022 07:57

Пан Флайман дуже прикольний - всі - всі - всі - гроші - всі 50 000 (п"ятдесят тисяч) гривень загнав на ОВДП під 9,6% річних і дуже його хвилють депозити в інших країнах, в яких ніколи в житті не був і в найближчі 20 років не буде, і в тих валютах, яких в житті не мав і не матиме в найближчі 20 років.

Прикольно.

Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.