Шукає чергові "відосики".
Скоро буде викладувати.
Як в старому анекдоті: «В спортсмени піду, в міліцію, в безробітні - але все одне працювати не буду!»
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Додано: Сер 02 бер, 2022 10:19
Шукає чергові "відосики".
Скоро буде викладувати.
Як в старому анекдоті: «В спортсмени піду, в міліцію, в безробітні - але все одне працювати не буду!»
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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