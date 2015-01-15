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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 517518519520
Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 10:19

Шукає чергові "відосики".
Скоро буде викладувати.
Як в старому анекдоті: «В спортсмени піду, в міліцію, в безробітні - але все одне працювати не буду!»
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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