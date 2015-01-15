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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 517518519520
Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 10:19

Шукає чергові "відосики".
Скоро буде викладувати тут.
Спробую вгадати тематику: жахливі розповіді про те, що в Туреччині не продається «Кілька в томатному соусі».
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 17:34

Новини інвестицій в закордонну нерухомість:
- квітень 2021 року - за моїми порадами подзвонити турецькому незалежному від рієлторів мешканцю Анталії з метою надання допомоги в галузі мовознавства та пересування по Анталії на авто мешканець Ірпені - НАШ ФОРУМЧАНИН - бере в оренду квартиру 2+1 за цінною в 3500 лір або на той час 3500/8,40=416$.
- в травні 2021 року наш українець шляхом натискання кнопок на ноутбуці набирає Заяву на отримання ВНП в Туреччині (він є форумчанином та читав корисні (!!!) поради від akurt’a) та отримує ВНП в Туреччині на всю родину, включаючи двох дітей.
- квітень та травень 2021 року цей форум наповнюється багном, гноєм, інсинуаціями та брехнею від московитів та ізраїльтян.
- квітень 2021 припиняє існування після мого триразового прохання гілка "Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухоімсть" - гілка існувла 3 роки (!!!) з 6 квітня 2018 року - віона була повністю залита багном брехнею порнографією та інсинуціями істотами: "Мизантроп" (мешканець Сахаліна), "RТС12" (переселенець з Одінцово під Москвою), роберто (мешканець Ізраїля), Франтом (до 2011 року - торговець підробленими золотими зливками біля метро "Житомирська") та двійкою інших, що випадково заблукали в житті.
- лютий 2022 - наш орендар зв’язався з власником (громадянин ЄС) на рахунок продовження контракту на оренду квартири 2+1. Власник - громадяни ЄС - направив повідомлення про згоду на продовження контракту на 1 рік. Домовилися про ціну в 5500 лір або 5500/14,10=390$.
- орендар не розуміє дві речі:
а) навіщо тримали роками на форумі напівпідвального безробітного, який не розуміє простих економічних і фінансових речей.
б) чому нарівпідвальний випускник КМА 2005 року перестав оприлюднювати щоденний курс до долара тієї валюти, якої він в житті не мав, не бачив, не матиме, та в країні якої за останні 1/2 сторіччя (!!!) не був і в найближчі 20 років не буде.
в) навіщо прикривали на цьому форумі людей з важкими психо-фінансовими травмами в царині інвестицій в нерухомість, заважаючи людям (формчанам) створити "запасний аеродром" та сформувати "тривожну валізку".

Наснаги та вдачі!

МЕНІ СОРОМНО ЗА ТИХ, ХТО РОКАМИ ПРИКРИВАВ ТА ЗАОХОЧУВАВ НА ЦЬОМУ ФОРУМІ ПСИХІЧНО ХВОРИХ ТА ЗБОЧЕНЦІВ.
Добре, якщо пихічно хворі, а не запроданці.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлень: 6614
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2566 раз.
Подякували: 900 раз.
Попередження: 1
 
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  #<1 ... 517518519520
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