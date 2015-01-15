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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 516517518519
Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 14:23

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Та...
Казав же ж скіко років...
І що тепер? Пісєць...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 21:18

правильні депозити в Туреччині

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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 08:54

Фінансова ситуація для українців-інвесторів за кордоном
(на прикладі Туреччини)

1. Кількість українців, яки приїхали в Туреччину, наразі невідома, але відчувається, що це не одна тисяча людей.
2. В період з 1 лютого 2022 року в основному прибували фрілансери та ІТ-ники - з родинами та дітьми.
3. Значна кількість новоприбулих привела до суттєвого зростання цін на оренду нерухомості: те, що рік тому можна було зняти за 200...250 доларів на місяць, сьогодні можна орендувати за 600...650 доларів на імсяць.
4. На ринку нерухомості відчутний дефіцит квартир в оренду: пропозиції є рідкісними. При цьому з"явилася вимога оплати НАПЕРЕД за 1 рік (!!!).

Нагальне питання: відкритя рахунків в одному з банків Туреччини для можливості забезпечення проживання та - ГОЛОВНЕ - переведення коштів, які є або збереженнями, або зарплатнею.

Станом на 01 березня 2022 року для іноземців відкривають рахунки:
- в разі інвестицій в нерухомість - в цьому випадку в Державний кадастровий центр, де відбуається перехід права власності, треба надати Довідку з одного з державних банків Туреччини про обмін валюти на сумму в турецьких лірах, які відповідають оцінці нерухомості за Актом експертизи. Щоби отримати таку довідку та здійснити обмін - відкривають рахунки.
- в разі відкриття депозиту (в різних банках різні умови) на сумму в 30 000 - 50 000 лір (приблизно 2500-3600 доларів США). Термін депозиту - 1 місяць.

Максимальна відсоткова ставка по депозиту на 50 000 лір (приблизно 3 600 доларів США) на 32 дня - 20,5% річних, такий депозит принесе власнику прибуток в сумі близько 850 лір.
Зображення
Прибуток в 850 лір надасть власнику можливість:
а) оплатити квартплату за 6 місяців (100-150 лір);
б) купити авіаквиток туди та назад в Стамбул або в Анкару;
в) прохарчуватися родині з 3-х осіб 1-2 тижня.
г) купити 850/17=50 літрів бензину А95.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 17:25

  akurt написав:Фінансова ситуація для українців-інвесторів за кордоном
(на прикладі Туреччини)

1. Кількість українців, яки приїхали в Туреччину, наразі невідома, але відчувається, що це не одна тисяча людей.
2. В період з 1 лютого 2022 року в основному прибували фрілансери та ІТ-ники - з родинами та дітьми.
3. Значна кількість новоприбулих привела до суттєвого зростання цін на оренду нерухомості: те, що рік тому можна було зняти за 200...250 доларів на місяць, сьогодні можна орендувати за 600...650 доларів на імсяць.
4. На ринку нерухомості відчутний дефіцит квартир в оренду: пропозиції є рідкісними. При цьому з"явилася вимога оплати НАПЕРЕД за 1 рік (!!!).

Нагальне питання: відкритя рахунків в одному з банків Туреччини для можливості забезпечення проживання та - ГОЛОВНЕ - переведення коштів, які є або збереженнями, або зарплатнею.

Станом на 01 березня 2022 року для іноземців відкривають рахунки:
- в разі інвестицій в нерухомість - в цьому випадку в Державний кадастровий центр, де відбуається перехід права власності, треба надати Довідку з одного з державних банків Туреччини про обмін валюти на сумму в турецьких лірах, які відповідають оцінці нерухомості за Актом експертизи. Щоби отримати таку довідку та здійснити обмін - відкривають рахунки.
- в разі відкриття депозиту (в різних банках різні умови) на сумму в 30 000 - 50 000 лір (приблизно 2500-3600 доларів США). Термін депозиту - 1 місяць.

Максимальна відсоткова ставка по депозиту на 50 000 лір (приблизно 3 600 доларів США) на 32 дня - 20,5% річних, такий депозит принесе власнику прибуток в сумі близько 850 лір.
Зображення
Прибуток в 850 лір надасть власнику можливість:
а) оплатити квартплату за 6 місяців (100-150 лір);
б) купити авіаквиток туди та назад в Стамбул або в Анкару;
в) прохарчуватися родині з 3-х осіб 1-2 тижня.
г) купити 850/17=50 літрів бензину А95.

акурт, який дефіцит оренди?

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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 12:41

Такому хвАхІвцЮ все видніше.
Коли в Грузію вирушаєш, сердечний?

Прикольний наш Флайман: чергові відосики знайшов.
Що тільки не зробить, аби не працювати.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 13:25

  akurt написав:Такому хвАхІвцЮ все видніше.
Коли в Грузію вирушаєш, сердечний?

Прикольний наш Флайман: чергові відосики знайшов.
Що тільки не зробить, аби не працювати.

аби не воювати!
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