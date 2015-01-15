Додано: Чет 03 бер, 2022 22:09

Пане роберто - ви так і не дали відповідь на запитання про те, хто саме підказав вам вкласти в 2019 році шекелі Ізраїля в кинуту недобудову в одному их малих містечок одного з районів Київської області.

Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.