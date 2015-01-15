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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 04 бер, 2022 18:02
Эрдоган заявил, что никакой воен. помощи офиц. Украине не оказывает... Поставки байрактаров - это поставки частной компании по контракту.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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ol_zy
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Додано: П'ят 04 бер, 2022 18:12
akurt написав:
Пане роберто
- рівно рік тому Ви вперше в світі ввели "Критерій інвестицій за вологістю повітря
" - дали пораду українцям інвестувати в нерухомість тільки там, де вологість повітря 51% і не більше.
Особливе роздратування у вас викликали регіони Земної кулі, де вологість повітря була 56%.
Правда, самі інвестували шекелі Ізраїля туди, де зараз вологість повітря 82%.
Чому така розбіжність в словах та справах?
Краще спитайте пана роберто як його інвестиція в Ірпінь?
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BIGor
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Додано: П'ят 04 бер, 2022 19:09
ol_zy написав:
Эрдоган заявил, что никакой воен. помощи офиц. Украине не оказывает... Поставки байрактаров - это поставки частной компании по контракту.
Более того, двуличный Эрдоган ещё и отказался закрывать небо для рашистов.
P.S. Только полный идиот может поверить акурту, про мои инвестиции в Ирпене
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roberto dark
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