Додано: П'ят 04 бер, 2022 22:00

Назвати це "інвестиція" складно.

Пане роберто! Не ображайтеся так. Ваша історія однієї з інвестицій повчальна для форумчан:

- липень 2019 року - пошук місця для інвестицій за кордоном - розглядається квартира в Анталії (Туреччина). Ведення ВАМИ особистих (!!!) перемовин з Забудовником, щоденні звіти про це на цьому форумі. З"ясування ціни квартири 1+1 готової (!!!) під ключ (!!!) - частково з меблями - за ціною в 40 000 євро (тоді 165 000 шекелів Ізраїля).

- жовтень 2019 року - хтось цікавий порадив вкластися в недобудову в одному з малих містечок одного з районів Київської області. Ведення ВАМИ особистих перемовин з Забудовником. Купівля в жовтні 2019 року обсягу повітря в нодобудові, який міститься між двома з/б перекриттями та чимось, що нагадує здалеку стіни.



Пан роберто - а хто порадив? Всім буде корисно дізнатися, бо інвестиція - річ тендітна...

Поділіться, не приховуючи, сказано ж в Талмуді (Шир а-Ширим Раба, 1:14).

"Тот, кого укусила змея, боится и веревки"



P.S. Це висловлювання близьке за змістом всім відомій приказці у тому, що, обпікшись на молоці, люди дмуть i на воду.

Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.