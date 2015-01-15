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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 04 бер, 2022 18:02
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Эрдоган заявил, что никакой воен. помощи офиц. Украине не оказывает... Поставки байрактаров - это поставки частной компании по контракту.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: П'ят 04 бер, 2022 18:12
Краще спитайте пана роберто як його інвестиція в Ірпінь?
Додано: П'ят 04 бер, 2022 19:09
Более того, двуличный Эрдоган ещё и отказался закрывать небо для рашистов.
P.S. Только полный идиот может поверить акурту, про мои инвестиции в Ирпене
Додано: П'ят 04 бер, 2022 22:00
Назвати це "інвестиція" складно.
Пане роберто! Не ображайтеся так. Ваша історія однієї з інвестицій повчальна для форумчан:
- липень 2019 року - пошук місця для інвестицій за кордоном - розглядається квартира в Анталії (Туреччина). Ведення ВАМИ особистих (!!!) перемовин з Забудовником, щоденні звіти про це на цьому форумі. З"ясування ціни квартири 1+1 готової (!!!) під ключ (!!!) - частково з меблями - за ціною в 40 000 євро (тоді 165 000 шекелів Ізраїля).
- жовтень 2019 року - хтось цікавий порадив вкластися в недобудову в одному з малих містечок одного з районів Київської області. Ведення ВАМИ особистих перемовин з Забудовником. Купівля в жовтні 2019 року обсягу повітря в нодобудові, який міститься між двома з/б перекриттями та чимось, що нагадує здалеку стіни.
Пан роберто - а хто порадив? Всім буде корисно дізнатися, бо інвестиція - річ тендітна...
Поділіться, не приховуючи, сказано ж в Талмуді (Шир а-Ширим Раба, 1:14).
"Тот, кого укусила змея, боится и веревки"
P.S. Це висловлювання близьке за змістом всім відомій приказці у тому, що, обпікшись на молоці, люди дмуть i на воду.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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