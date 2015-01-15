RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 517518519520
Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 18:12

  akurt написав:Пане роберто - рівно рік тому Ви вперше в світі ввели "Критерій інвестицій за вологістю повітря" - дали пораду українцям інвестувати в нерухомість тільки там, де вологість повітря 51% і не більше.
Особливе роздратування у вас викликали регіони Земної кулі, де вологість повітря була 56%.
Правда, самі інвестували шекелі Ізраїля туди, де зараз вологість повітря 82%.
Чому така розбіжність в словах та справах?

Краще спитайте пана роберто як його інвестиція в Ірпінь?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5845
З нами з: 19.09.10
Подякував: 982 раз.
Подякували: 1292 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 13:09

Інвестиціі в закордонну нерухомість: помилки.

Так сталося, що останнім часом автор рядків працює одним з Адміністраторів Facebook.
Приходиться і боротися з провокаторами різного антиукраїнського ґатунку, і допомагати нашим українцям - не тільки в Туреччині, але і в Польщі.

Які на сьогодні очевидні помилки, які заважають людям облаштуватися під час жахливої війни за кордоном?

1. Не послухали попередження початку лютого про необхідність сформувати «Валізу безпеки» - «Тривожну валізку» з документами. Часто втекли або зовсім без документів, або з іD-картками, без Свідоцтв про одруження або про народження дітей.
Будь лакса, перевірте свою «Тривожну валізку»!

2. Десь та від когось чули (з кіно), що буцім-то десь та якось українцям надають статус «біженця», гадають безкоштовно будинок/апартаменти/квартири або вілли.
Це не так в зовсім не так.
Розраховуйте на свої сили, свої гроші та родичів/приятелів.

3. Війна - річ жахлива. Але це не означає, що треба прихопити купу готівкової (!!!) гривні та з пачками гривень їхати за кордон.
Треба мати гроші на дебетових/кредитних картках. Принаймні зможете розрахуватися ща харчі/товари/ послуги. Готівкова гривня за кордоном практично нікому не потрібна.
Безперечно, у найвигіднішій ситуації є форумчани, які вчасно відкрили рахунки за кордоном - ми писали/радили це зробити багато разів.

4. Не слід сподіватися на те, що в душевно або дуже дешево знайдете житло для родини за кордоном: ціни суттєво зросли, вимагають оплату мінімум за 1 рік наперед.
Ребе погоджуватися на будь-яке. Хоча б на перший час.

5. Велика проблема з вашими авто. Наприклад, в Туреччині іноземець ща певних умов може продати своє пвто виключно іноземцю і то зовсім не завжди. Тому сподіватися, що ви отримаєте гроші за авто - дуже не раджу. Не отримаєте.

Розумію, що давати поради в цей важкий час - собі придбати клопоту.
Але якщо допоможу вам або родинам хоч трохи полегшити життя - було б добре.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6614
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2573 раз.
Подякували: 901 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
  #<1 ... 517518519520
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 912, 913, 914
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
9134 1290079
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 бер, 2022 08:08
Bolt
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 23, 24, 25
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
241 57921
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 22, 23, 24
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
236 108143
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 16:21
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (371)
05.03.2022 13:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.