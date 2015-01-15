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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 04 бер, 2022 18:12
akurt написав:
Пане роберто
- рівно рік тому Ви вперше в світі ввели "Критерій інвестицій за вологістю повітря
" - дали пораду українцям інвестувати в нерухомість тільки там, де вологість повітря 51% і не більше.
Особливе роздратування у вас викликали регіони Земної кулі, де вологість повітря була 56%.
Правда, самі інвестували шекелі Ізраїля туди, де зараз вологість повітря 82%.
Чому така розбіжність в словах та справах?
Краще спитайте пана роберто як його інвестиція в Ірпінь?
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Додано: Суб 05 бер, 2022 13:09
Інвестиціі в закордонну нерухомість: помилки.
Так сталося, що останнім часом автор рядків працює одним з Адміністраторів Facebook.
Приходиться і боротися з провокаторами різного антиукраїнського ґатунку, і допомагати нашим українцям - не тільки в Туреччині, але і в Польщі.
Які на сьогодні очевидні помилки, які заважають людям облаштуватися під час жахливої війни за кордоном?
1. Не послухали попередження початку лютого про необхідність сформувати «Валізу безпеки» - «Тривожну валізку» з документами. Часто втекли або зовсім без документів, або з іD-картками, без Свідоцтв про одруження або про народження дітей.
Будь лакса, перевірте свою «Тривожну валізку»!
2. Десь та від когось чули (з кіно), що буцім-то десь та якось українцям надають статус «біженця», гадають безкоштовно будинок/апартаменти/квартири або вілли.
Це не так в зовсім не так.
Розраховуйте на свої сили, свої гроші та родичів/приятелів.
3. Війна - річ жахлива. Але це не означає, що треба прихопити купу готівкової (!!!) гривні та з пачками гривень їхати за кордон.
Треба мати гроші на дебетових/кредитних картках. Принаймні зможете розрахуватися ща харчі/товари/ послуги. Готівкова гривня за кордоном практично нікому не потрібна.
Безперечно, у найвигіднішій ситуації є форумчани, які вчасно відкрили рахунки за кордоном - ми писали/радили це зробити багато разів.
4. Не слід сподіватися на те, що дешево або дуже дешево знайдете житло для родини за кордоном: ціни суттєво зросли, вимагають оплату мінімум за 1 рік наперед.
Треба погоджуватися на будь-яке. Хоча б на перший час.
5. Велика проблема з вашими авто. Наприклад, в Туреччині іноземець за певних умов може продати своє авто виключно іноземцю - і то зовсім не завжди. Тому сподіватися, що ви отримаєте гроші за авто - дуже не раджу. Не отримаєте.
Розумію, що давати поради в цей важкий час - собі придбати клопоту.
Але якщо допоможу вам або родинам хоч трохи полегшити життя - було б добре.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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Додано: Суб 05 бер, 2022 14:26
ну, чьо там? як справи? де флай?
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Додано: Суб 05 бер, 2022 14:34
"жидівську кнайпу" ще не знесли?
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Додано: Суб 05 бер, 2022 14:34
gorgany написав:
Дрогобич, сьогодні, 13:50
до речі - питання до флая, чьому курс на коментуєш?
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