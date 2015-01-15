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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 04 бер, 2022 18:12
akurt написав:
Пане роберто
- рівно рік тому Ви вперше в світі ввели "Критерій інвестицій за вологістю повітря
" - дали пораду українцям інвестувати в нерухомість тільки там, де вологість повітря 51% і не більше.
Особливе роздратування у вас викликали регіони Земної кулі, де вологість повітря була 56%.
Правда, самі інвестували шекелі Ізраїля туди, де зараз вологість повітря 82%.
Чому така розбіжність в словах та справах?
Краще спитайте пана роберто як його інвестиція в Ірпінь?
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Додано: Суб 05 бер, 2022 13:09
Інвестиціі в закордонну нерухомість: помилки.
Так сталося, що останнім часом автор рядків працює одним з Адміністраторів Facebook.
Приходиться і боротися з провокаторами різного антиукраїнського ґатунку, і допомагати нашим українцям - не тільки в Туреччині, але і в Польщі.
Які на сьогодні очевидні помилки, які заважають людям облаштуватися під час жахливої війни за кордоном?
1. Не послухали попередження початку лютого про необхідність сформувати «Валізу безпеки» - «Тривожну валізку» з документами. Часто втекли або зовсім без документів, або з іD-картками, без Свідоцтв про одруження або про народження дітей.
Будь лакса, перевірте свою «Тривожну валізку»!
2. Десь та від когось чули (з кіно), що буцім-то десь та якось українцям надають статус «біженця», гадають безкоштовно будинок/апартаменти/квартири або вілли.
Це не так в зовсім не так.
Розраховуйте на свої сили, свої гроші та родичів/приятелів.
3. Війна - річ жахлива. Але це не означає, що треба прихопити купу готівкової (!!!) гривні та з пачками гривень їхати за кордон.
Треба мати гроші на дебетових/кредитних картках. Принаймні зможете розрахуватися ща харчі/товари/ послуги. Готівкова гривня за кордоном практично нікому не потрібна.
Безперечно, у найвигіднішій ситуації є форумчани, які вчасно відкрили рахунки за кордоном - ми писали/радили це зробити багато разів.
4. Не слід сподіватися на те, що дешево або дуже дешево знайдете житло для родини за кордоном: ціни суттєво зросли, вимагають оплату мінімум за 1 рік наперед.
Треба погоджуватися на будь-яке. Хоча б на перший час.
5. Велика проблема з вашими авто. Наприклад, в Туреччині іноземець за певних умов може продати своє авто виключно іноземцю - і то зовсім не завжди. Тому сподіватися, що ви отримаєте гроші за авто - дуже не раджу. Не отримаєте.
Розумію, що давати поради в цей важкий час - собі придбати клопоту.
Але якщо допоможу вам або родинам хоч трохи полегшити життя - було б добре.
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akurt
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Додано: Нед 06 бер, 2022 18:33
akurt написав:
Інвестиціі в закордонну нерухомість: помилки.
Так сталося, що останнім часом автор рядків працює одним з Адміністраторів Facebook.
Приходиться і боротися з провокаторами різного антиукраїнського ґатунку, і допомагати нашим українцям - не тільки в Туреччині, але і в Польщі.
Які на сьогодні очевидні помилки, які заважають людям облаштуватися під час жахливої війни за кордоном?
1. Не послухали попередження початку лютого про необхідність сформувати «Валізу безпеки» - «Тривожну валізку» з документами. Часто втекли або зовсім без документів, або з іD-картками, без Свідоцтв про одруження або про народження дітей.
Будь лакса, перевірте свою «Тривожну валізку»!
2. Десь та від когось чули (з кіно), що буцім-то десь та якось українцям надають статус «біженця», гадають безкоштовно будинок/апартаменти/квартири або вілли.
Це не так в зовсім не так.
Розраховуйте на свої сили, свої гроші та родичів/приятелів.
3. Війна - річ жахлива. Але це не означає, що треба прихопити купу готівкової (!!!) гривні та з пачками гривень їхати за кордон.
Треба мати гроші на дебетових/кредитних картках. Принаймні зможете розрахуватися ща харчі/товари/ послуги. Готівкова гривня за кордоном практично нікому не потрібна.
Безперечно, у найвигіднішій ситуації є форумчани, які вчасно відкрили рахунки за кордоном - ми писали/радили це зробити багато разів.
4. Не слід сподіватися на те, що дешево або дуже дешево знайдете житло для родини за кордоном: ціни суттєво зросли, вимагають оплату мінімум за 1 рік наперед.
Треба погоджуватися на будь-яке. Хоча б на перший час.
5. Велика проблема з вашими авто. Наприклад, в Туреччині іноземець за певних умов може продати своє авто виключно іноземцю - і то зовсім не завжди. Тому сподіватися, що ви отримаєте гроші за авто - дуже не раджу. Не отримаєте.
Розумію, що давати поради в цей важкий час - собі придбати клопоту.
Але якщо допоможу вам або родинам хоч трохи полегшити життя - було б добре.
акурт, як ти ідентифікуєш руських і руськомовних не руських
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flyman
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Додано: Нед 06 бер, 2022 18:47
Флайман, я сподіваюся, ти вже зрозумів, чого такого телепня не взяла на роботу за останні 5 років жодна компанія не тільки в Україні, а і в Монголії, Філіппінах, Португалії, Албанії, Болгарії, Нікарагуа, В’єтнамі, Венесуелі та ще в 180 країнах світу?
Не вмієш користуватися кнопкою «Цитувати» на цьому сайті та кнопкою Delete на клавіатурі.
Сиди тихенько на дачі свояка під Тернополем, та мрій про Грузію, де будеш жити разом з 16-ти річною нареченою з Філіппін.
А тут не пиши.
Пиши на київській гілці. Мені подобається, як людина, яка не має жодного відношення до Київської нерухомості, повчає киян.
Вищий жебрацький пілотаж!
Востаннє редагувалось akurt
в Нед 06 бер, 2022 19:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 06 бер, 2022 19:10
akurt написав:
Флайман, я сподіваюся, ти вже зрозумів, чого такого телепня не взяла на роботу за останні 5 років жодна компанія не тільки в Україні, а і в Монголії, Філіппінах, Португалії, Албанії, Болгарії, Нікарагуа, В’єтнамі, Венесуелі та ще в 180 країнах світу?
Не вмієш користуватися кнопкою «Цитувати» на цьому сайті та кнопкою Delete на клавіатурі.
Сиди тихенько на дачі свояка під Тернополем, якому зачне в беззвлротньо в 2015 році 15 000€ на бетон, та мрій про Грузію, де будеш жити разом з 16-ти річною нареченою з Філіппін.
А тут не пиши.
Пиши на київській гілці. Мені подобається, як людина, яка не має жодного відношення до Київської нерухомості, повчає киян.
Вищий жебрацький пілотаж!
про КРЖН зараз або правду або нічого,
а закордонна нерухомість після ковідообмежь втратила зміст.
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flyman
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Додано: Нед 06 бер, 2022 19:28
flyman написав: akurt написав:
Флайман, я сподіваюся, ти вже зрозумів, чого такого телепня не взяла на роботу за останні 5 років жодна компанія не тільки в Україні, а і в Монголії, Філіппінах, Португалії, Албанії, Болгарії, Нікарагуа, В’єтнамі, Венесуелі та ще в 180 країнах світу?
Не вмієш користуватися кнопкою «Цитувати» на цьому сайті та кнопкою Delete на клавіатурі.
Сиди тихенько на дачі свояка під Тернополем, якому зачне в беззвлротньо в 2015 році 15 000€ на бетон, та мрій про Грузію, де будеш жити разом з 16-ти річною нареченою з Філіппін.
А тут не пиши.
Пиши на київській гілці. Мені подобається, як людина, яка не має жодного відношення до Київської нерухомості, повчає киян.
Вищий жебрацький пілотаж!
про КРЖН зараз або правду або нічого,
а закордонна нерухомість після ковідообмежь втратила зміст
.
Точно? На даний час закордоном для нас ніяких обмежень немає. Буду і далі дивитись в сторону Польщі, якщо доживемо. Дуже жалкую що не встиг.
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Додано: Нед 06 бер, 2022 20:07
Ну не зовсім так, якісь кошти треба мати хоча б на перший час.
На жаль, автор гігантського проєкту «Оточити каваліра кийками» за останні роки весь час провів в пошуках відосиків - останнім часом від казашок - та не зміг заробити і на перший час.
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Додано: Нед 06 бер, 2022 21:35
17:30
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