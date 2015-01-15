Додано: Суб 05 бер, 2022 13:09

Інвестиціі в закордонну нерухомість: помилки.



Так сталося, що останнім часом автор рядків працює одним з Адміністраторів Facebook.

Приходиться і боротися з провокаторами різного антиукраїнського ґатунку, і допомагати нашим українцям - не тільки в Туреччині, але і в Польщі.



Які на сьогодні очевидні помилки, які заважають людям облаштуватися під час жахливої війни за кордоном?



1. Не послухали попередження початку лютого про необхідність сформувати «Валізу безпеки» - «Тривожну валізку» з документами. Часто втекли або зовсім без документів, або з іD-картками, без Свідоцтв про одруження або про народження дітей.

Будь лакса, перевірте свою «Тривожну валізку»!



2. Десь та від когось чули (з кіно), що буцім-то десь та якось українцям надають статус «біженця», гадають безкоштовно будинок/апартаменти/квартири або вілли.

Це не так в зовсім не так.

Розраховуйте на свої сили, свої гроші та родичів/приятелів.



3. Війна - річ жахлива. Але це не означає, що треба прихопити купу готівкової (!!!) гривні та з пачками гривень їхати за кордон.

Треба мати гроші на дебетових/кредитних картках. Принаймні зможете розрахуватися ща харчі/товари/ послуги. Готівкова гривня за кордоном практично нікому не потрібна.

Безперечно, у найвигіднішій ситуації є форумчани, які вчасно відкрили рахунки за кордоном - ми писали/радили це зробити багато разів.



4. Не слід сподіватися на те, що дешево або дуже дешево знайдете житло для родини за кордоном: ціни суттєво зросли, вимагають оплату мінімум за 1 рік наперед.

Треба погоджуватися на будь-яке. Хоча б на перший час.



5. Велика проблема з вашими авто. Наприклад, в Туреччині іноземець за певних умов може продати своє авто виключно іноземцю - і то зовсім не завжди. Тому сподіватися, що ви отримаєте гроші за авто - дуже не раджу. Не отримаєте.



Розумію, що давати поради в цей важкий час - собі придбати клопоту.

Але якщо допоможу вам або родинам хоч трохи полегшити життя - було б добре.