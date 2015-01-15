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Додано: Нед 06 бер, 2022 19:28
На даний час закордоном для нас ніяких обмежень немає. Буду і далі дивитись в сторону Польщі, якщо доживемо. Дуже жалкую що не встиг.
Додано: Вів 08 бер, 2022 11:29
Обмеження є від початку короної, зараз ще нові пов"язані із військовим конфліктом.
Дивитися можна.
Я теж давно придивляюся.
Важливо не тільки побачити, а і реалізувати побачене.
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