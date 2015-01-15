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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 06 бер, 2022 19:28
На даний час закордоном для нас ніяких обмежень немає. Буду і далі дивитись в сторону Польщі, якщо доживемо. Дуже жалкую що не встиг.
Додано: Вів 08 бер, 2022 11:29
Обмеження є від початку короної, зараз ще нові пов"язані із військовим конфліктом.
Дивитися можна.
Я теж давно придивляюся.
Важливо не тільки побачити, а і реалізувати побачене.
Додано: Чет 10 бер, 2022 07:23
Поточна ситуація на ринку інвестицій в закордонну нерухомість
(Оскільки звітів форумчан про інвестиції в нерухомість Франції, Німеччини, Великої Британії, Португалії, Іспанії, Нової Зеландії, Албанії та Болгарії - нуль, то наведені дані на ринку нерухомості сусідньої Туреччини, і конкретно міста Анталія з населенням, більшим за 2,5 мільйон мешканців та площею в 1,4 рази більшим за Київ)
За критерій оцінки ситуації вибрано мікрорайон з оптимальним співвідношенням якість/ціна/інфраструктура/віддаленість від моря: це мікрорайон Hurma району Konyaalti.
Ціни у віддалених від моря мікрорайонах або на першій лінії можна оцінити просто: в першому випадку треба ділити на "2", в другому випадку - множити на "3"..."5".
Квартири 1+1 (двокімнатні). Фільтр пошуку на сайті оголошень: НОВІ. Не розглядаються квартири на нульовому (по-нашому "першому") поверсі - такі квартири користуються меншим попитом і можуть бути дешевшими на 10%.
Пропозицій - 80.
Діапазон цін: 1 350 000...1 850 000 лір або 100 000...130 000 доларів США.
За критерій оцінки динаміки ціни взято те, про що було написано на цьому форумі рік тому: квартира 1+1 у хорошому мікрорайоні, але на самому краю цього мікрорайонна - тобто не самий гарний, і не самий з поганих варіантів - я точно знаю, що за нову квартиру в цьому реально новому будинку просили рієлтори 61 000 євро (я тоді пропонував купити сину приятеля - він НЕ купив, бо йому на сподобалося, як оздоблені стіни готової під ключі з повним ремонтом квартири).
На сьогодні маємо заявлену ціну в 1 450 000 лір або 1 450 000/16,22=89 400 євро.
Профіт (очікуваний) за 1 рік: 89400-61000=28400 євро.
Квартири 1+1 (двокімнатні). Фільтр пошуку на сайті оголошень: будинку 4-5 років. Вторинний ринок.
Пропозицій -11 (!!!!) САМ НЕ ОЧІКУВАВ, ЩО ТАК МАЛО.
Діапазон цін: 970 000...1 650 000 лір або 70 000...118 000 доларів США.
Середньозважена ціна на квартири 1+1 площею 60 кв. м - вторинний ринок - будинок не старший за 5 років - 100 000 доларів США.
За мінімальну ціну в 70 000 доларів пропонують непогану квартиру площею в 60 кв. м в непоганому місці. Цікавий варіант для інвестора.
За максимальну ціну в 118 000 доларів - а я знаю цей будинок!!! - він напроти будинка мого приятеля - пропонують реально непогану квартиру в реально можна сказати майже шикарному комплексі з трьох будинків на одній території суперового розташування з великим плавальним басейном, закритою територією та охороною.
Зараз повідомлю приятеля - в травні 2018 року він купив за моєю порадою в будинку навпроти квартиру 1+1 із аналогічними параметрами за 54 000 доларів США.
Точно не можу пригадати, але в цьому комплексі квартири тоді були трохи дорожчими, візьмемо для розрахунку сміливо 60 000 доларів.
Профіт за 4 роки: 118000-60000= 58000 доларів.
Додаток: Гурток СНТ для студентів економічних факультетів.
Задача.
Дано.
Відомий в широких колах вчений-економіст, проаналізувавши кількість зірок на небі та кількість дерев навколо ставка біля села "Лісове" Житомирської області спрогнозував в березні 2020 році падіння ціни на квартири в одному з оптимальних за співвідношенням якість/ціна/інфраструктура/віддаленість від Середземного моря мікрорайонів одного із закордонних міст на 50%.
Про що широко оголосив студентам гуртка.
Знайти: у скільки разів помилився відомий вчений-економіст?
Розв’язок:
- базова ціна об’єкта нерухомості 60 000 доларів в цінах березня 2018 року;
- прогноз ціни об’єкта, наданий вченим-економістом станом на березень 2022 року: 60 000х50%=30 000 доларів США.
- умовно-ринкова ціна (об’єкт в стані продажу) в цінах березня 2022 року - 118 000 доларів;
Тоді маємо: 118000/30000=3,93333333333333333333333333333333333333333 або за правилами арифметики (Округлення звичайно роблять за наступним правилом. Якщо перша відкинута цифра, менше п'яти, то попередня цифра не міняється. Якщо перша відкинута цифра більше п'яти, то попередня цифра збільшується на одиницю) маємо: 4.
Відповідь: відомий вчений-економіст помилився в 4 (чотири) рази.
P.S. За даними сайту оголошень про продаж нерухомості (є англомовна версія)
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