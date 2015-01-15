Додано: Вів 15 бер, 2022 12:57

vitaliian написав: А здесь ценно мнение людей имеющих какое-то то отношение к теме недвижимости. А здесь ценно мнение людей имеющих какое-то то отношение к теме недвижимости.

Начебто маю якесь відношення до теми нерухомості.

я рекомендував для інвестицій на етапі фундаменту

українці традиційно ніколи не займалися такою діяльністю

А - може - і ні...Тут безперервно товклася купа таких, збиваючи форумчан з думки про інвестиції, що варто перехреститися та сплюнути три рази через ліве плече...1. Ціни на нерухомість в Анталії стабілізувалися і зупинилися на рівнях: квартири 1+1 - 100 000 доларів, квартири 2+1 - приблизно 160 000 доларів. Ціни на сайті оголошень ретельно корегують у відповідності до курсу ліра/долар. Наприклад, ще тиждень тому я писав про ціни в 1 300 000 лір - зараз свіжі оголошення - 1 500 000 лір.Квартири готові "під ключ". Це в нормальних за співідношенням ціна/якість/розташування/інфраструктура мікрорайонах.У віддалених можна щось знайти вдвічі дешевше, а на першій лінії - в 3-5 разів дорожче.Цііни в 1 250 000 - 1 300 000 лір (трохи менше 100 000 доларів) можна зустріти на квартири в будинках віком 5-10 років.Найдорожча квартира 1+1 в пристойному мікрорайоні - я знаю цей будинок - 1 850 000 лір або 126 712 доларів США є в тому будинку, який- і пізніше на етапі готового майже будинка на цьому форумі (!!!) - повторюю: на цьому форумі - я РЕКОМЕНДУВАВ таку інвестицію - все ціле - не видалено на форумі - тоді за ціною в 65 000 доларів США.Але ХТО Ж СЛУХАВ?????Слухали горе-фахівців із вологості повітря, "туристичного потоку" та наявності/відсутності - не жартую - поросятини. Ще свої "5 копійок" вставляли фахівці з очищення камінців гальки на пляжі Середземного моря та фахівці з даних про землетруси на Земінй кулі.2.3. Просто карколомно зросли ціни на оренду житла:- на сьогодні ціна оренди звичайної квартири в звичайному мікрорайоіні на звичайній вулиці 2+1 зросла до 10 000 лір (близько 700 доларів), а то і до 1 000 доларів на місяць; вже є оголошення і по 14000 лір: і по 20 000 лір на місяць.- за повідромленнями моїх інформаторів до звичайної рієлторської контори середньої руки (власник турок, допомагає йому жінка-українка) щоденно звертаються по 30-50 клієнтів. Пропозицій майже нуль. Те, що з"являється - зникає вже наступного дня.- для порівння: рік тому квартиру 2+1 можна було орендувати за 200-250 доларів на місяць. Пристойну квартиру 2+1 з меблями у минулому мешканці Ірпеня в минулому році орендували у власника-європейця за 410 доларів США - тоді за ціною в 3500 лір. Зараз власник житла - громадянин ЄС - підвищив своєму орендарю плату з 3 500 лір до 5 500 лір або до 390 доларів на місяць. Підвищення саме таке: було 410 доларів - стало 390 доларів. Але це для тих, хто зробив це минулого року.- схема, описана вища і оприлюднена і 2, і 3, і один рік тому на цьому форумі - спрацювала так: орендуєш квартиру на 1 рік - Договір оренди - комплект документів в Міграційну службу - отримання ВНП на всю родину (!!!) - ввезення авто з України - оформлення перебування авто в Туреччині безкоштовно та без розмитнення - проживання разом з родиною.- в ці дні вкрай помітна полярізація дій рієлторів-турків ДЛЯ ТУРКІВ та рієлторів-росіян і рієлторів-казахів для українців (): якщо турок турку знайде квартиру в оренду - нову і реально класну - за 6000 лір (400 євро, це без меблів), то зазначені вище рієлтори знайдуть майже за 1 000 доларів на місяць.- в останньому випадку рієлтори потирають гливкі руки: комісійні = орендній платі.- для українців з"явилася вимога: сплата орендної плати за 1 рік на перед. В рідких випадках - за 6 місяців наперед.Такого раніше НІКОЛИ не було.