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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 06 бер, 2022 19:28
На даний час закордоном для нас ніяких обмежень немає. Буду і далі дивитись в сторону Польщі, якщо доживемо. Дуже жалкую що не встиг.
Додано: Вів 08 бер, 2022 11:29
Обмеження є від початку короної, зараз ще нові пов"язані із військовим конфліктом.
Дивитися можна.
Я теж давно придивляюся.
Важливо не тільки побачити, а і реалізувати побачене.
Додано: Чет 10 бер, 2022 07:23
Поточна ситуація на ринку інвестицій в закордонну нерухомість
(Оскільки звітів форумчан про інвестиції в нерухомість Франції, Німеччини, Великої Британії, Португалії, Іспанії, Нової Зеландії, Албанії та Болгарії - нуль, то наведені дані на ринку нерухомості сусідньої Туреччини, і конкретно міста Анталія з населенням, більшим за 2,5 мільйон мешканців та площею в 1,4 рази більшим за Київ)
За критерій оцінки ситуації вибрано мікрорайон з оптимальним співвідношенням якість/ціна/інфраструктура/віддаленість від моря: це мікрорайон Hurma району Konyaalti.
Ціни у віддалених від моря мікрорайонах або на першій лінії можна оцінити просто: в першому випадку треба ділити на "2", в другому випадку - множити на "3"..."5".
Квартири 1+1 (двокімнатні). Фільтр пошуку на сайті оголошень: НОВІ. Не розглядаються квартири на нульовому (по-нашому "першому") поверсі - такі квартири користуються меншим попитом і можуть бути дешевшими на 10%.
Пропозицій - 80.
Діапазон цін: 1 350 000...1 850 000 лір або 100 000...130 000 доларів США.
За критерій оцінки динаміки ціни взято те, про що було написано на цьому форумі рік тому: квартира 1+1 у хорошому мікрорайоні, але на самому краю цього мікрорайонна - тобто не самий гарний, і не самий з поганих варіантів - я точно знаю, що за нову квартиру в цьому реально новому будинку просили рієлтори 61 000 євро (я тоді пропонував купити сину приятеля - він НЕ купив, бо йому на сподобалося, як оздоблені стіни готової під ключі з повним ремонтом квартири).
На сьогодні маємо заявлену ціну в 1 450 000 лір або 1 450 000/16,22=89 400 євро.
Профіт (очікуваний) за 1 рік: 89400-61000=28400 євро.
Квартири 1+1 (двокімнатні). Фільтр пошуку на сайті оголошень: будинку 4-5 років. Вторинний ринок.
Пропозицій -11 (!!!!) САМ НЕ ОЧІКУВАВ, ЩО ТАК МАЛО.
Діапазон цін: 970 000...1 650 000 лір або 70 000...118 000 доларів США.
Середньозважена ціна на квартири 1+1 площею 60 кв. м - вторинний ринок - будинок не старший за 5 років - 100 000 доларів США.
За мінімальну ціну в 70 000 доларів пропонують непогану квартиру площею в 60 кв. м в непоганому місці. Цікавий варіант для інвестора.
За максимальну ціну в 118 000 доларів - а я знаю цей будинок!!! - він напроти будинка мого приятеля - пропонують реально непогану квартиру в реально можна сказати майже шикарному комплексі з трьох будинків на одній території суперового розташування з великим плавальним басейном, закритою територією та охороною.
Зараз повідомлю приятеля - в травні 2018 року він купив за моєю порадою в будинку навпроти квартиру 1+1 із аналогічними параметрами за 54 000 доларів США.
Точно не можу пригадати, але в цьому комплексі квартири тоді були трохи дорожчими, візьмемо для розрахунку сміливо 60 000 доларів.
Профіт за 4 роки: 118000-60000= 58000 доларів.
Додаток: Гурток СНТ для студентів економічних факультетів.
Задача.
Дано.
Відомий в широких колах вчений-економіст, проаналізувавши кількість зірок на небі та кількість дерев навколо ставка біля села "Лісове" Житомирської області спрогнозував в березні 2020 році падіння ціни на квартири в одному з оптимальних за співвідношенням якість/ціна/інфраструктура/віддаленість від Середземного моря мікрорайонів одного із закордонних міст на 50%.
Про що широко оголосив студентам гуртка.
Знайти: у скільки разів помилився відомий вчений-економіст?
Розв’язок:
- базова ціна об’єкта нерухомості 60 000 доларів в цінах березня 2018 року;
- прогноз ціни об’єкта, наданий вченим-економістом станом на березень 2022 року: 60 000х50%=30 000 доларів США.
- умовно-ринкова ціна (об’єкт в стані продажу) в цінах березня 2022 року - 118 000 доларів;
Тоді маємо: 118000/30000=3,93333333333333333333333333333333333333333 або за правилами арифметики (Округлення звичайно роблять за наступним правилом. Якщо перша відкинута цифра, менше п'яти, то попередня цифра не міняється. Якщо перша відкинута цифра більше п'яти, то попередня цифра збільшується на одиницю) маємо: 4.
Відповідь: відомий вчений-економіст помилився в 4 (чотири) рази.
P.S. За даними сайту оголошень про продаж нерухомості (є англомовна версія)
Додано: Суб 12 бер, 2022 21:33
И только у еврейского(и это мягко сказано) бизнеса,будут особые приференции с русофашистами,учитывая конченые заявления Вашего недоделанного руководства,которые забыли и ложили на память всех замученных фашиским режимом своего народа и осуществляющих тесные экономические связи с новым рейхом во славу и доходность сынов израилевых....Деньги не пахнут..Да-да...мы это знаем,как и то,что вопящие о холосте и жертвах,использует это чисто ради своих преференций,а не убеждений и страниц истории...простым языком говоря-суки вы продажные,а не евреи...о чем всегда говорил.Хотя Вам это,конечно же не нравится.Палестина и Голландские высоты-это не Ваша территория,а Вы такие же оккупанты и фашисты как русня...Знак равно!
Додано: Нед 13 бер, 2022 12:29
Не ведитесь на фейки, запущенные российскими ФАШИСТАМИ!!!
По данным израильских СМИ, в руководстве страны заявили, что сообщения, согласно которым премьер страны Нафтали Беннет посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому согласиться на российские требования, не соответствуют действительности.
Как пишет газета Jerusalem Post, данную версию, появившуюся ранее в израильской прессе, опровергли и в Киеве
P.S Зеленский попросил Беннета поспособствовать спасению похищенного мэра Мелитополя.
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет провел минувшим вечером телефонный разговор с президентом воюющей Украины Владимиром Зеленским. "Разговор длился более часа. Лидеры обсудили способы прекращения боевых действий в Украине и усилия, которые прилагает для этого Израиль", - сказано об этой беседе в лаконичном сообщении из канцелярии израильского премьера.
Додано: Вів 15 бер, 2022 12:57
Начебто маю якесь відношення до теми нерухомості.
А - може - і ні...
Тут безперервно товклася купа таких горе-хВахівців, збиваючи форумчан з думки про інвестиції, що варто перехреститися та сплюнути три рази через ліве плече...
Ситуація з нерухомістю в Туреччині станом на 15 березня 2022 року.
1. Ціни на нерухомість в Анталії стабілізувалися і зупинилися на рівнях: квартири 1+1 - 100 000 доларів, квартири 2+1 - приблизно 160 000 доларів. Ціни на сайті оголошень ретельно корегують у відповідності до курсу ліра/долар. Наприклад, ще тиждень тому я писав про ціни в 1 300 000 лір - зараз свіжі оголошення - 1 500 000 лір.
Квартири готові "під ключ". Це в нормальних за співідношенням ціна/якість/розташування/інфраструктура мікрорайонах.
У віддалених можна щось знайти вдвічі дешевше, а на першій лінії - в 3-5 разів дорожче.
Цііни в 1 250 000 - 1 300 000 лір (трохи менше 100 000 доларів) можна зустріти на квартири в будинках віком 5-10 років.
Найдорожча квартира 1+1 в пристойному мікрорайоні - я знаю цей будинок - 1 850 000 лір або 126 712 доларів США є в тому будинку, який я рекомендував для інвестицій на етапі фундаменту - і пізніше на етапі готового майже будинка на цьому форумі (!!!) - повторюю: на цьому форумі - я РЕКОМЕНДУВАВ таку інвестицію - все ціле - не видалено на форумі - тоді за ціною в 65 000 доларів США.
Але ХТО Ж СЛУХАВ?????
Слухали горе-фахівців із вологості повітря, "туристичного потоку" та наявності/відсутності - не жартую - поросятини. Ще свої "5 копійок" вставляли фахівці з очищення камінців гальки на пляжі Середземного моря та фахівці з даних про землетруси на Земінй кулі.
2. Найкращою інвестицією (це моя тверда думка) зароблених грошей в 2016-2021 роках була і є інвестиція в "запасний аеродром" для своєї родини саме в Туреччині і саме в Анталії: вкладення в 50 000 доларів на сьогодні забезпечили: а) або профіт в 100% в валюті; б) або надійний притулок для родини та дітей.
3. Просто карколомно зросли ціни на оренду житла:
- на сьогодні ціна оренди звичайної квартири в звичайному мікрорайоіні на звичайній вулиці 2+1 зросла до 10 000 лір (близько 700 доларів), а то і до 1 000 доларів на місяць; вже є оголошення і по 14000 лір: і по 20 000 лір на місяць.
- за повідромленнями моїх інформаторів до звичайної рієлторської контори середньої руки (власник турок, допомагає йому жінка-українка) щоденно звертаються по 30-50 клієнтів. Пропозицій майже нуль. Те, що з"являється - зникає вже наступного дня.
- для порівння: рік тому квартиру 2+1 можна було орендувати за 200-250 доларів на місяць. Пристойну квартиру 2+1 з меблями у минулому мешканці Ірпеня в минулому році орендували у власника-європейця за 410 доларів США - тоді за ціною в 3500 лір. Зараз власник житла - громадянин ЄС - підвищив своєму орендарю плату з 3 500 лір до 5 500 лір або до 390 доларів на місяць. Підвищення саме таке: було 410 доларів - стало 390 доларів. Але це для тих, хто зробив це минулого року.
- схема, описана вища і оприлюднена і 2, і 3, і один рік тому на цьому форумі - спрацювала так: орендуєш квартиру на 1 рік - Договір оренди - комплект документів в Міграційну службу - отримання ВНП на всю родину (!!!) - ввезення авто з України - оформлення перебування авто в Туреччині безкоштовно та без розмитнення - проживання разом з родиною.
- в ці дні вкрай помітна полярізація дій рієлторів-турків ДЛЯ ТУРКІВ та рієлторів-росіян і рієлторів-казахів для українців (українці традиційно ніколи не займалися такою діяльністю): якщо турок турку знайде квартиру в оренду - нову і реально класну - за 6000 лір (400 євро, це без меблів), то зазначені вище рієлтори знайдуть майже за 1 000 доларів на місяць.
- в останньому випадку рієлтори потирають гливкі руки: комісійні = орендній платі.
- для українців з"явилася вимога: сплата орендної плати за 1 рік на перед. В рідких випадках - за 6 місяців наперед.
Такого раніше НІКОЛИ не було.
Додано: Сер 16 бер, 2022 17:17
Знав би де впадеш - соломки підстелив би ...
(або "Не дай Боже, щоби пригодилося"... Але знати треба)
Інформація, яку не придумав би в жахливому сні, але раптом комусь допоможе...
1. Більшість прибулих в Туреччину привезла із собою готівкову гривню. ЇЇ ТУТ НІДЕ НЕ ПРИЙМАЮТЬ.
Кращий варіант - перед кордоном на виїзді з України всю гривню занести на картки українських банків - картки працюють, більше того, користується попитом саме безготівкова гривня. Легко дають наші люди по правильнму курсу турецькі лири в обмін на поповненя карток українських банків.
2. Туреччина НЕ НАДАЄ статус біженця українцям. В Туреччині слід розраховувати тільки на свої сили. В Туреччині особа, яка отримала ВНП, НЕ МАЄ ПРАВА ПРАЦЮВАТИ ніде та ніким.
3. Українська діаспора надає домогу прибулим з України чим може: одяг для дорослих та дітей, продукти харчування, допомога в юридичних питаннях, але в питаннях поселення - майже все житло, яке могли надати, вже "вибрали". Українська громада Анталії відправила вже в Україну три великих трейлери з допомогою, зараз нагальне питання - каски та бронежилети. Виявилося, що бронежилети бувають дуже різні і потрібні ті, які не дають уламки при попаданні в людину. Займаємося.
P.S. Дуже приємно, що пан Долярчик нарешті отримав свою першу золоту медаль.
Я рік чи 2 тому написав, що із всіх форумчан ця людина - найцінніша, тому що все робить сам, все заробив сам, все придумав сам, все реалізувавв МУДРО без великих грошей сам, думає головОМ, а не ногОМ, виховує двох синочків. Звісно, те моє повідомлення було видалено.
Натомість увішані до пупа золотими, срібними, платиновими та смарагдовими медалями били та штовхали його немитими ногами.
Ну, нарешті...
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