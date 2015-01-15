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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 518519520521> Додано: Нед 06 бер, 2022 19:28 На даний час закордоном для нас ніяких обмежень немає. Буду і далі дивитись в сторону Польщі, якщо доживемо. Дуже жалкую що не встиг. BIGor

Заблокований Повідомлень: 5851 З нами з: 19.09.10 Подякував: 983 раз. Подякували: 1293 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 бер, 2022 11:29 BIGor написав: На даний час закордоном для нас ніяких обмежень немає. Буду і далі дивитись в сторону Польщі, якщо доживемо. Дуже жалкую що не встиг. На даний час закордоном для нас ніяких обмежень немає. Буду і далі дивитись в сторону Польщі, якщо доживемо. Дуже жалкую що не встиг.

Обмеження є від початку короної, зараз ще нові пов"язані із військовим конфліктом.

Дивитися можна.

Я теж давно придивляюся.

Важливо не тільки побачити, а і реалізувати побачене. Обмеження є від початку короної, зараз ще нові пов"язані із військовим конфліктом.Дивитися можна.Я теж давно придивляюся.Важливо не тільки побачити, а і реалізувати побачене. flyman

Повідомлень: 28816 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1402 раз. Подякували: 2490 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 бер, 2022 07:23 Поточна ситуація на ринку інвестицій в закордонну нерухомість



(Оскільки звітів форумчан про інвестиції в нерухомість Франції, Німеччини, Великої Британії, Португалії, Іспанії, Нової Зеландії, Албанії та Болгарії - нуль, то наведені дані на ринку нерухомості сусідньої Туреччини, і конкретно міста Анталія з населенням, більшим за 2,5 мільйон мешканців та площею в 1,4 рази більшим за Київ)



За критерій оцінки ситуації вибрано мікрорайон з оптимальним співвідношенням якість/ціна/інфраструктура/віддаленість від моря : це мікрорайон Hurma району Konyaalti.

Ціни у віддалених від моря мікрорайонах або на першій лінії можна оцінити просто: в першому випадку треба ділити на "2", в другому випадку - множити на "3"..."5".



Квартири 1+1 (двокімнатні). Фільтр пошуку на сайті оголошень: НОВІ. Не розглядаються квартири на нульовому (по-нашому "першому") поверсі - такі квартири користуються меншим попитом і можуть бути дешевшими на 10%.

Пропозицій - 80.

Діапазон цін: 1 350 000...1 850 000 лір або 100 000...130 000 доларів США.



За критерій оцінки динаміки ціни взято те, про що було написано на цьому форумі рік тому: квартира 1+1 у хорошому мікрорайоні, але на самому краю цього мікрорайонна - тобто не самий гарний, і не самий з поганих варіантів - я точно знаю, що за нову квартиру в цьому реально новому будинку просили рієлтори 61 000 євро (я тоді пропонував купити сину приятеля - він НЕ купив, бо йому на сподобалося, як оздоблені стіни готової під ключі з повним ремонтом квартири).

На сьогодні маємо заявлену ціну в 1 450 000 лір або 1 450 000/16,22=89 400 євро.

Профіт (очікуваний) за 1 рік: 89400-61000=28400 євро.



Квартири 1+1 (двокімнатні). Фільтр пошуку на сайті оголошень: будинку 4-5 років. Вторинний ринок.

Пропозицій -11 (!!!!) САМ НЕ ОЧІКУВАВ, ЩО ТАК МАЛО.

Діапазон цін: 970 000...1 650 000 лір або 70 000...118 000 доларів США.

Середньозважена ціна на квартири 1+1 площею 60 кв. м - вторинний ринок - будинок не старший за 5 років - 100 000 доларів США.

За мінімальну ціну в 70 000 доларів пропонують непогану квартиру площею в 60 кв. м в непоганому місці. Цікавий варіант для інвестора.

За максимальну ціну в 118 000 доларів - а я знаю цей будинок!!! - він напроти будинка мого приятеля - пропонують реально непогану квартиру в реально можна сказати майже шикарному комплексі з трьох будинків на одній території суперового розташування з великим плавальним басейном, закритою територією та охороною.

Зараз повідомлю приятеля - в травні 2018 року він купив за моєю порадою в будинку навпроти квартиру 1+1 із аналогічними параметрами за 54 000 доларів США.

Точно не можу пригадати, але в цьому комплексі квартири тоді були трохи дорожчими, візьмемо для розрахунку сміливо 60 000 доларів.

Профіт за 4 роки: 118000-60000= 58000 доларів.



Додаток: Гурток СНТ для студентів економічних факультетів.

Задача.

Дано.

Відомий в широких колах вчений-економіст, проаналізувавши кількість зірок на небі та кількість дерев навколо ставка біля села "Лісове" Житомирської області спрогнозував в березні 2020 році падіння ціни на квартири в одному з оптимальних за співвідношенням якість/ціна/інфраструктура/віддаленість від Середземного моря мікрорайонів одного із закордонних міст на 50%.

Про що широко оголосив студентам гуртка.

Знайти: у скільки разів помилився відомий вчений-економіст?

Розв’язок:

- базова ціна об’єкта нерухомості 60 000 доларів в цінах березня 2018 року;

- прогноз ціни об’єкта, наданий вченим-економістом станом на березень 2022 року: 60 000х50%=30 000 доларів США.

- умовно-ринкова ціна (об’єкт в стані продажу) в цінах березня 2022 року - 118 000 доларів;

Тоді маємо: 118000/30000=3,93333333333333333333333333333333333333333 або за правилами арифметики (Округлення звичайно роблять за наступним правилом. Якщо перша відкинута цифра, менше п'яти, то попередня цифра не міняється. Якщо перша відкинута цифра більше п'яти, то попередня цифра збільшується на одиницю) маємо: 4.

Відповідь: відомий вчений-економіст помилився в 4 (чотири) рази.



P.S. За даними сайту оголошень про продаж нерухомості (є англомовна версія) https://www.sahibinden.com (Оскільки звітів форумчан про інвестиції в нерухомість Франції, Німеччини, Великої Британії, Португалії, Іспанії, Нової Зеландії, Албанії та Болгарії - нуль, то наведені дані на ринку нерухомості сусідньої Туреччини, і конкретно міста Анталія з населенням, більшим за 2,5 мільйон мешканців та площею в 1,4 рази більшим за Київ)За критерій оцінки ситуації вибрано мікрорайон з оптимальним співвідношенням: це мікрорайон Hurma району Konyaalti.Ціни у віддалених від моря мікрорайонах або на першій лінії можна оцінити просто: в першому випадку треба ділити на "2", в другому випадку - множити на "3"..."5".Не розглядаються квартири на нульовому (по-нашому "першому") поверсі - такі квартири користуються меншим попитом і можуть бути дешевшими на 10%.Пропозицій - 80.Діапазон цін: 1 350 000...1 850 000 лір або 100 000...130 000 доларів США.За критерій оцінки динаміки ціни взято те, про що було написано на цьому форумі рік тому: квартира 1+1 у хорошому мікрорайоні, але на самому краю цього мікрорайонна - тобто не самий гарний, і не самий з поганих варіантів - я точно знаю, що за нову квартиру в цьому реально новому будинку просили рієлтори 61 000 євро (я тоді пропонував купити сину приятеля - він НЕ купив, бо йому на сподобалося, як оздоблені стіни готової під ключі з повним ремонтом квартири).На сьогодні маємо заявлену ціну в 1 450 000 лір або 1 450 000/16,22=89 400 євро.Профіт (очікуваний) за 1 рік: 89400-61000=28400 євро.Вторинний ринок.Пропозицій -11 (!!!!) САМ НЕ ОЧІКУВАВ, ЩО ТАК МАЛО.Діапазон цін: 970 000...1 650 000 лір або 70 000...118 000 доларів США.Середньозважена ціна на квартири 1+1 площею 60 кв. м - вторинний ринок - будинок не старший за 5 років - 100 000 доларів США.За мінімальну ціну в 70 000 доларів пропонують непогану квартиру площею в 60 кв. м в непоганому місці. Цікавий варіант для інвестора.За максимальну ціну в 118 000 доларів - а я знаю цей будинок!!! - він напроти будинка мого приятеля - пропонують реально непогану квартиру в реально можна сказати майже шикарному комплексі з трьох будинків на одній території суперового розташування з великим плавальним басейном, закритою територією та охороною.Точно не можу пригадати, але в цьому комплексі квартири тоді були трохи дорожчими, візьмемо для розрахунку сміливо 60 000 доларів.Профіт за 4 роки: 118000-60000= 58000 доларів.Додаток:Задача.Відомий в широких колах вчений-економіст, проаналізувавши кількість зірок на небі та кількість дерев навколо ставка біля села "Лісове" Житомирської області спрогнозував в березні 2020 році падіння ціни на квартири в одному з оптимальних за співвідношенняммікрорайонів одного із закордонних міст на 50%.Про що широко оголосив студентам гуртка.у скільки разів помилився відомий вчений-економіст?- базова ціна об’єкта нерухомості 60 000 доларів в цінах березня 2018 року;- прогноз ціни об’єкта, наданий вченим-економістом станом на березень 2022 року: 60 000х50%=30 000 доларів США.- умовно-ринкова ціна (об’єкт в стані продажу) в цінах березня 2022 року - 118 000 доларів;Тоді маємо: 118000/30000=3,93333333333333333333333333333333333333333 або за правилами арифметики (Округлення звичайно роблять за наступним правилом. Якщо перша відкинута цифра, менше п'яти, то попередня цифра не міняється. Якщо перша відкинута цифра більше п'яти, то попередня цифра збільшується на одиницю) маємо:відомий вчений-економістЗа даними сайту оголошень про продаж нерухомості (є англомовна версія) akurt

Повідомлень: 6620 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2590 раз. Подякували: 901 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 бер, 2022 21:33 roberto dark написав: Ситуация уже практически безнадёжна – а если конфликт затянется и дальше, то всему туристическому рынку Турции придётся прощаться как с российскими туристами, так и с собственным существованием.



И только у еврейского(и это мягко сказано) бизнеса,будут особые приференции с русофашистами,учитывая конченые заявления Вашего недоделанного руководства,которые забыли и ложили на память всех замученных фашиским режимом своего народа и осуществляющих тесные экономические связи с новым рейхом во славу и доходность сынов израилевых....Деньги не пахнут..Да-да...мы это знаем,как и то,что вопящие о холосте и жертвах,использует это чисто ради своих преференций,а не убеждений и страниц истории...простым языком говоря-суки вы продажные,а не евреи...о чем всегда говорил.Хотя Вам это,конечно же не нравится.Палестина и Голландские высоты-это не Ваша территория,а Вы такие же оккупанты и фашисты как русня...Знак равно! И только у еврейского(и это мягко сказано) бизнеса,будут особые приференции с русофашистами,учитывая конченые заявления Вашего недоделанного руководства,которые забыли и ложили на память всех замученных фашиским режимом своего народа и осуществляющих тесные экономические связи с новым рейхом во славу и доходность сынов израилевых....Деньги не пахнут..Да-да...мы это знаем,как и то,что вопящие о холосте и жертвах,использует это чисто ради своих преференций,а не убеждений и страниц истории...простым языком говоря-суки вы продажные,а не евреи...о чем всегда говорил.Хотя Вам это,конечно же не нравится.Палестина и Голландские высоты-это не Ваша территория,а Вы такие же оккупанты и фашисты как русня...Знак равно! osafly

Повідомлень: 1409 З нами з: 29.05.14 Подякував: 70 раз. Подякували: 338 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 бер, 2022 12:57 vitaliian написав: А здесь ценно мнение людей имеющих какое-то то отношение к теме недвижимости. А здесь ценно мнение людей имеющих какое-то то отношение к теме недвижимости.



Начебто маю якесь відношення до теми нерухомості.

А - може - і ні...

Тут безперервно товклася купа таких горе-хВахівців, збиваючи форумчан з думки про інвестиції, що варто перехреститися та сплюнути три рази через ліве плече...



Ситуація з нерухомістю в Туреччині станом на 15 березня 2022 року.



1. Ціни на нерухомість в Анталії стабілізувалися і зупинилися на рівнях: квартири 1+1 - 100 000 доларів, квартири 2+1 - приблизно 160 000 доларів. Ціни на сайті оголошень ретельно корегують у відповідності до курсу ліра/долар. Наприклад, ще тиждень тому я писав про ціни в 1 300 000 лір - зараз свіжі оголошення - 1 500 000 лір.

Квартири готові "під ключ". Це в нормальних за співідношенням ціна/якість/розташування/інфраструктура мікрорайонах.

У віддалених можна щось знайти вдвічі дешевше, а на першій лінії - в 3-5 разів дорожче.



Цііни в 1 250 000 - 1 300 000 лір (трохи менше 100 000 доларів) можна зустріти на квартири в будинках віком 5-10 років.

Найдорожча квартира 1+1 в пристойному мікрорайоні - я знаю цей будинок - 1 850 000 лір або 126 712 доларів США є в тому будинку, який я рекомендував для інвестицій на етапі фундаменту - і пізніше на етапі готового майже будинка на цьому форумі (!!!) - повторюю: на цьому форумі - я РЕКОМЕНДУВАВ таку інвестицію - все ціле - не видалено на форумі - тоді за ціною в 65 000 доларів США.

Але ХТО Ж СЛУХАВ?????

Слухали горе-фахівців із вологості повітря, "туристичного потоку" та наявності/відсутності - не жартую - поросятини. Ще свої "5 копійок" вставляли фахівці з очищення камінців гальки на пляжі Середземного моря та фахівці з даних про землетруси на Земінй кулі.



2. Найкращою інвестицією (це моя тверда думка) зароблених грошей в 2016-2021 роках була і є інвестиція в "запасний аеродром" для своєї родини саме в Туреччині і саме в Анталії: вкладення в 50 000 доларів на сьогодні забезпечили: а) або профіт в 100% в валюті; б) або надійний притулок для родини та дітей.



3. Просто карколомно зросли ціни на оренду житла:

- на сьогодні ціна оренди звичайної квартири в звичайному мікрорайоіні на звичайній вулиці 2+1 зросла до 10 000 лір (близько 700 доларів), а то і до 1 000 доларів на місяць; вже є оголошення і по 14000 лір: і по 20 000 лір на місяць.

- за повідромленнями моїх інформаторів до звичайної рієлторської контори середньої руки (власник турок, допомагає йому жінка-українка) щоденно звертаються по 30-50 клієнтів. Пропозицій майже нуль. Те, що з"являється - зникає вже наступного дня.

- для порівння: рік тому квартиру 2+1 можна було орендувати за 200-250 доларів на місяць. Пристойну квартиру 2+1 з меблями у минулому мешканці Ірпеня в минулому році орендували у власника-європейця за 410 доларів США - тоді за ціною в 3500 лір. Зараз власник житла - громадянин ЄС - підвищив своєму орендарю плату з 3 500 лір до 5 500 лір або до 390 доларів на місяць. Підвищення саме таке: було 410 доларів - стало 390 доларів. Але це для тих, хто зробив це минулого року.

- схема, описана вища і оприлюднена і 2, і 3, і один рік тому на цьому форумі - спрацювала так: орендуєш квартиру на 1 рік - Договір оренди - комплект документів в Міграційну службу - отримання ВНП на всю родину (!!!) - ввезення авто з України - оформлення перебування авто в Туреччині безкоштовно та без розмитнення - проживання разом з родиною.

- в ці дні вкрай помітна полярізація дій рієлторів-турків ДЛЯ ТУРКІВ та рієлторів-росіян і рієлторів-казахів для українців ( українці традиційно ніколи не займалися такою діяльністю ): якщо турок турку знайде квартиру в оренду - нову і реально класну - за 6000 лір (400 євро, це без меблів), то зазначені вище рієлтори знайдуть майже за 1 000 доларів на місяць.

- в останньому випадку рієлтори потирають гливкі руки: комісійні = орендній платі.



- для українців з"явилася вимога: сплата орендної плати за 1 рік на перед. В рідких випадках - за 6 місяців наперед.

Такого раніше НІКОЛИ не було. А - може - і ні...Тут безперервно товклася купа таких, збиваючи форумчан з думки про інвестиції, що варто перехреститися та сплюнути три рази через ліве плече...1. Ціни на нерухомість в Анталії стабілізувалися і зупинилися на рівнях: квартири 1+1 - 100 000 доларів, квартири 2+1 - приблизно 160 000 доларів. Ціни на сайті оголошень ретельно корегують у відповідності до курсу ліра/долар. Наприклад, ще тиждень тому я писав про ціни в 1 300 000 лір - зараз свіжі оголошення - 1 500 000 лір.Квартири готові "під ключ". Це в нормальних за співідношенням ціна/якість/розташування/інфраструктура мікрорайонах.У віддалених можна щось знайти вдвічі дешевше, а на першій лінії - в 3-5 разів дорожче.Цііни в 1 250 000 - 1 300 000 лір (трохи менше 100 000 доларів) можна зустріти на квартири в будинках віком 5-10 років.Найдорожча квартира 1+1 в пристойному мікрорайоні - я знаю цей будинок - 1 850 000 лір або 126 712 доларів США є в тому будинку, який- і пізніше на етапі готового майже будинка на цьому форумі (!!!) - повторюю: на цьому форумі - я РЕКОМЕНДУВАВ таку інвестицію - все ціле - не видалено на форумі - тоді за ціною в 65 000 доларів США.Але ХТО Ж СЛУХАВ?????Слухали горе-фахівців із вологості повітря, "туристичного потоку" та наявності/відсутності - не жартую - поросятини. Ще свої "5 копійок" вставляли фахівці з очищення камінців гальки на пляжі Середземного моря та фахівці з даних про землетруси на Земінй кулі.2.3. Просто карколомно зросли ціни на оренду житла:- на сьогодні ціна оренди звичайної квартири в звичайному мікрорайоіні на звичайній вулиці 2+1 зросла до 10 000 лір (близько 700 доларів), а то і до 1 000 доларів на місяць; вже є оголошення і по 14000 лір: і по 20 000 лір на місяць.- за повідромленнями моїх інформаторів до звичайної рієлторської контори середньої руки (власник турок, допомагає йому жінка-українка) щоденно звертаються по 30-50 клієнтів. Пропозицій майже нуль. Те, що з"являється - зникає вже наступного дня.- для порівння: рік тому квартиру 2+1 можна було орендувати за 200-250 доларів на місяць. Пристойну квартиру 2+1 з меблями у минулому мешканці Ірпеня в минулому році орендували у власника-європейця за 410 доларів США - тоді за ціною в 3500 лір. Зараз власник житла - громадянин ЄС - підвищив своєму орендарю плату з 3 500 лір до 5 500 лір або до 390 доларів на місяць. Підвищення саме таке: було 410 доларів - стало 390 доларів. Але це для тих, хто зробив це минулого року.- схема, описана вища і оприлюднена і 2, і 3, і один рік тому на цьому форумі - спрацювала так: орендуєш квартиру на 1 рік - Договір оренди - комплект документів в Міграційну службу - отримання ВНП на всю родину (!!!) - ввезення авто з України - оформлення перебування авто в Туреччині безкоштовно та без розмитнення - проживання разом з родиною.- в ці дні вкрай помітна полярізація дій рієлторів-турків ДЛЯ ТУРКІВ та рієлторів-росіян і рієлторів-казахів для українців (): якщо турок турку знайде квартиру в оренду - нову і реально класну - за 6000 лір (400 євро, це без меблів), то зазначені вище рієлтори знайдуть майже за 1 000 доларів на місяць.- в останньому випадку рієлтори потирають гливкі руки: комісійні = орендній платі.- для українців з"явилася вимога: сплата орендної плати за 1 рік на перед. В рідких випадках - за 6 місяців наперед.Такого раніше НІКОЛИ не було. akurt

Повідомлень: 6620 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2590 раз. Подякували: 901 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 бер, 2022 12:44



Як відомо, з квітня 2018 по літо 2021 року на цьому форумі активною була гілка "Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість". Вона набрала більше 1 500 000 переглядів.

Гілку спаплюжили та завалили флудом, спамом, сміттям та багном люди, які не мали та не мають жодного відношення до інвестицій та нерухомості.



Станом на березень 2022 року БЕЗУМОВНО ОЧЕВИДНО, що всі поради, які там було викладено - юридичного, фінансового та практичного характеру були вірними: достатньо було викопати з попід груші 33 000...53 000 доларів США, щоби мати ефективну нерухомість та "запасний аеродром".



Намає сумнівів в тому, що всі інвестиції в нерухомість саме в Туреччину виявилися найоптимальнішими з головних точок зору:

- ефективність вкладень (всі квартири, куплені в 2017-2020 роках, на сьогодні принесли реальний профіт +100% у валюті);

- активна здача в оренду - на сьогодні квартири 1+1 та 2+1 здаються в оренду за ціною близько 1 000 доларів на місяць; станом на 19 березня 2022 року ПРАКТИЧНО НЕМОЖЛИМВО ОРЕНДУВАТИ КВАРТИРУ В АНТАЛІЇ. Все розібрали.

- надійний безпечний "запасний аеродром" для дітей та родин.



Інститут статистики Турецької республіки оприлюднив дані про купівлю квартир ІНОЗЕМЦЯМИ в Туреччині за підсумками лютого 2022 року. Нагадаю, що 2021 рік виявився рекордним за всі попередні роки щодо інвестицій в нерухомість Туреччини іноземцями.



По всій Туреччині за лютий 2022 року продажі житла зросли на 20,1% в порівнянні з тим же місяцем попереднього року і склали 97 587 квартир. Найвищу частку в продажах будинків мав Стамбул: 18 752 проданих будинків і 19,2%. За кількістю продажів за Стамбулом йдуть Анкара з 8 тисячами 464 продажів будинків і часткою 8,7% та Ізмір з 5 тисячами 575 продажів будинків і часткою 5,7%.



Продажі житла іноземцям у лютому зросли на 54,9% (!!!) порівняно з відповідним місяцем попереднього року і становили 4 591 квартир (в лютому 2021 - 2 964).

У лютому частка продажу житла іноземцям у загальному обсязі продажу житла становила 4,7%. Стамбул посів перше місце з продажу будинків іноземцям з 1958 продажами. Слідом йдуть Анталія з 1999 продажами та Анкара з 288 продажами відповідно.

За громадянством розподіл такий:



Нагадаю: громадяни України міцно тримають середнє місце в ТОП-20 інвесторів.

За даними: https://data.tuik.gov.tr/ ПРОМІЖНІ ПІДСУМКИ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ В НЕРУХОМІСТЬ ЗА КОРДОНОМЯк відомо, з квітня 2018 по літо 2021 року на цьому форумі активною була гілка "Вона набрала більше 1 500 000 переглядів.Гілку спаплюжили та завалили флудом, спамом, сміттям та багном люди, які не мали та не мають жодного відношення до інвестицій та нерухомості.Станом на березень 2022 року БЕЗУМОВНО ОЧЕВИДНО, що всі поради, які там було викладено - юридичного, фінансового та практичного характеру: достатньо було викопати з попід груші 33 000...53 000 доларів США, щоби мати ефективну нерухомість та "запасний аеродром".- ефективність вкладень (всі квартири, куплені в 2017-2020 роках, на сьогодні принесли);- активна здача в оренду - на сьогодні квартири 1+1 та 2+1 здаються в оренду за ціною близько 1 000 доларів на місяць; станом на 19 березня 2022 року ПРАКТИЧНО НЕМОЖЛИМВО ОРЕНДУВАТИ КВАРТИРУ В АНТАЛІЇ. Все розібрали.Інститут статистики Турецької республіки оприлюднив дані про купівлю квартир ІНОЗЕМЦЯМИ в Туреччині за підсумками лютого 2022 року. Нагадаю, що 2021 рік виявився рекордним за всі попередні роки щодо інвестицій в нерухомість Туреччини іноземцями.По всій Туреччині за лютий 2022 року продажі житла зросли на 20,1% в порівнянні з тим же місяцем попереднього року і склали 97 587 квартир. Найвищу частку в продажах будинків мав Стамбул: 18 752 проданих будинків і 19,2%. За кількістю продажів за Стамбулом йдуть Анкара з 8 тисячами 464 продажів будинків і часткою 8,7% та Ізмір з 5 тисячами 575 продажів будинків і часткою 5,7%.Продажі житла іноземцямпорівняно з відповідним місяцем попереднього року і становили 4 591 квартир (в лютому 2021 - 2 964).У лютому частка продажу житла іноземцям у загальному обсязі продажу житла становила 4,7%. Стамбул посів перше місце з продажу будинків іноземцям з 1958 продажами. Слідом йдутьз 1999 продажами та Анкара з 288 продажами відповідно.За громадянством розподіл такий:Нагадаю: громадяни України міцно тримають середнє місце в ТОП-20 інвесторів.За даними: akurt

Повідомлень: 6620 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2590 раз. Подякували: 901 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 бер, 2022 08:50 Близько 2 мільйонів біженців з України створили дефіцит житла в Польщі. Наразі українці зупиняються в великих містах, де арендувати житло стало майже неможливо. Це Варшава, Краків, Гданськ.



"Громадянам України, які приїжджають до Польщі, радять поселятися і в менш відомих та невеликих містах. Таким чином, у них збільшуються можливості працевлаштуватися. Великі польські виробничі підприємства розташовані якраз у межах малих міст. І саме вони зараз мають більше вакансій для українських жінок , які можуть розпочати роботу без досвіду та знання польської мови та готові підлаштовувати виробничі процеси з урахуванням того, що жінки приїхали до Польщі з дітьми", — стверджує генеральний директор агенції з працевлаштування Gremi Personal Томаш Богдевич vitaliian

Повідомлень: 11584 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1922 раз. Подякували: 2757 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 бер, 2022 09:57 vitaliian написав: Близько 2 мільйонів біженців з України створили дефіцит житла в Польщі. Наразі українці зупиняються в великих містах, де арендувати житло стало майже неможливо. Це Варшава, Краків, Гданськ.



"Громадянам України, які приїжджають до Польщі, радять поселятися і в менш відомих та невеликих містах. Таким чином, у них збільшуються можливості працевлаштуватися. Великі польські виробничі підприємства розташовані якраз у межах малих міст. І саме вони зараз мають більше вакансій для українських жінок , які можуть розпочати роботу без досвіду та знання польської мови та готові підлаштовувати виробничі процеси з урахуванням того, що жінки приїхали до Польщі з дітьми", — стверджує генеральний директор агенції з працевлаштування Gremi Personal Томаш Богдевич Близько 2 мільйонів біженців з України. Наразі українці зупиняються в великих містах, де арендувати житло стало майже неможливо. Це Варшава, Краків, Гданськ."Громадянам України, які приїжджають до Польщі, радять поселятися і в менш відомих та невеликих містах. Таким чином, у них збільшуються можливості працевлаштуватися. Великі польські виробничі підприємства розташовані якраз у межах малих міст. І саме вони зараз мають більше вакансій для українських жінок , які можуть розпочати роботу без досвіду та знання польської мови та готові підлаштовувати виробничі процеси з урахуванням того, що жінки приїхали до Польщі з дітьми", — стверджує генеральний директор агенції з працевлаштування Gremi Personal Томаш Богдевич

імхо син Оксани-Онахо зара дуже радий... імхо син Оксани-Онахо зара дуже радий... change_pm Повідомлень: 5306 З нами з: 03.02.16 Подякував: 122 раз. Подякували: 1038 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 бер, 2022 09:59 akurt написав: ПРОМІЖНІ ПІДСУМКИ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ В НЕРУХОМІСТЬ ЗА КОРДОНОМ



Як відомо, з квітня 2018 по літо 2021 року на цьому форумі активною була гілка "Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість". Вона набрала більше 1 500 000 переглядів.

Гілку спаплюжили та завалили флудом, спамом, сміттям та багном люди, які не мали та не мають жодного відношення до інвестицій та нерухомості.



Станом на березень 2022 року БЕЗУМОВНО ОЧЕВИДНО, що всі поради, які там було викладено - юридичного, фінансового та практичного характеру були вірними: достатньо було викопати з попід груші 33 000...53 000 доларів США, щоби мати ефективну нерухомість та "запасний аеродром".



Намає сумнівів в тому, що всі інвестиції в нерухомість саме в Туреччину виявилися найоптимальнішими з головних точок зору:

- ефективність вкладень (всі квартири, куплені в 2017-2020 роках, на сьогодні принесли реальний профіт +100% у валюті);

- активна здача в оренду - на сьогодні квартири 1+1 та 2+1 здаються в оренду за ціною близько 1 000 доларів на місяць; станом на 19 березня 2022 року ПРАКТИЧНО НЕМОЖЛИМВО ОРЕНДУВАТИ КВАРТИРУ В АНТАЛІЇ. Все розібрали.

- надійний безпечний "запасний аеродром" для дітей та родин. ПРОМІЖНІ ПІДСУМКИ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ В НЕРУХОМІСТЬ ЗА КОРДОНОМЯк відомо, з квітня 2018 по літо 2021 року на цьому форумі активною була гілка "Вона набрала більше 1 500 000 переглядів.Гілку спаплюжили та завалили флудом, спамом, сміттям та багном люди, які не мали та не мають жодного відношення до інвестицій та нерухомості.Станом на березень 2022 року БЕЗУМОВНО ОЧЕВИДНО, що всі поради, які там було викладено - юридичного, фінансового та практичного характеру: достатньо було викопати з попід груші 33 000...53 000 доларів США, щоби мати ефективну нерухомість та "запасний аеродром".- ефективність вкладень (всі квартири, куплені в 2017-2020 роках, на сьогодні принесли);- активна здача в оренду - на сьогодні квартири 1+1 та 2+1 здаються в оренду за ціною близько 1 000 доларів на місяць; станом на 19 березня 2022 року ПРАКТИЧНО НЕМОЖЛИМВО ОРЕНДУВАТИ КВАРТИРУ В АНТАЛІЇ. Все розібрали.

Та все так і є... Де ось ті всі відписувачи з "п"ятіхаток" і т.п., яки хаяли закордон і турцію?



Треба було слухати, що кажуть, мотати на вус і не вестись на 125 баксів в місяць в неньці, а діяти! Та все так і є... Де ось ті всі відписувачи з "п"ятіхаток" і т.п., яки хаяли закордон і турцію?Треба було слухати, що кажуть, мотати на вус і не вестись на 125 баксів в місяць в неньці, а діяти! change_pm Повідомлень: 5306 З нами з: 03.02.16 Подякував: 122 раз. Подякували: 1038 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 бер, 2022 10:13 vitaliian написав: Близько 2 мільйонів біженців з України створили дефіцит житла в Польщі. Наразі українці зупиняються в великих містах, де арендувати житло стало майже неможливо. Це Варшава, Краків, Гданськ.



"Громадянам України, які приїжджають до Польщі, радять поселятися і в менш відомих та невеликих містах. Близько 2 мільйонів біженців з України створили дефіцит житла в Польщі. Наразі українці зупиняються в великих містах, де арендувати житло стало майже неможливо. Це Варшава, Краків, Гданськ."Громадянам України, які приїжджають до Польщі,



Те саме зараз в Туреччині.

Важко повірити, але в Анталії - місто з населенням в 2 500 000 людей - вже неможливо взяти квартиру в оренду. Наші люди, які приїхали в останні 2 тижня - просто стогнуть - і пропозицій немає, і ціни страшенні.

При цьому помітна різка полярізація - ціни орендодавців-турків для турків - особливо тих, хто працевлаштований в державних підприємствах - можуть відрізнятися в 2 (ДВА!!!) рази.

Наприклад, зараз навряд чи можна знайти українській родині квартиру дешевше, ніж за 10 000 лір (трохи менше 1000 доларів) - в той же час спеціально інтересувався у турків: навіть в комплексах преміум-класу можна взяти в оренду:

- 1+1 за 6000 лір (400 євро);

- 2+1 за 9000 лір (600 євро);

- 4+1 за 10 000 (близько 700 євро).

Від іноземців вимагають орендодавці передоплату за 1 рік наперед.

На практиці зараз орендарю треба викласти з кишені приблизно таку суму:

- комісійні рієлтору - 10 000 лір;

- депозит 2х10000=20 000 лір;

- передоплата за 1 рік 12х10000=120 000 лір.

Разом: 150 000 лір або близько 11 000 доларів США.

Це при тому, що рік тому за 11000х3=33000 можна було узяти НОВУ ГОТОВУ ПІД КЛЮЧ квартиру 1+1 в новому ЖК (ще й з безкоштовним паркомісцем в підземному паркінгу).



Мені дзвонили приятелі - питали, як розселити жінок з дітьми - радив звернути увагу на міста типу Конья або Іспарта - там ще є ціни в 150 доларів на місяць. Те саме зараз в Туреччині.Важко повірити, але в Анталії - місто з населенням в 2 500 000 людей - вже неможливо взяти квартиру в оренду. Наші люди, які приїхали в останні 2 тижня - просто стогнуть - іПри цьому помітна різка полярізація - ціни орендодавців-турків для турків - особливо тих, хто працевлаштований в державних підприємствах - можуть відрізнятися в 2 (ДВА!!!) рази.Наприклад, зараз навряд чи можна знайти українській родині квартиру дешевше, ніж за 10 000 лір (трохи менше 1000 доларів) - в той же час спеціально інтересувався у турків: навіть в комплексах преміум-класу можна взяти в оренду:- 1+1 за 6000 лір (400 євро);- 2+1 за 9000 лір (600 євро);- 4+1 за 10 000 (близько 700 євро).Від іноземців вимагають орендодавці передоплату за 1 рік наперед.На практиці зараз орендарю треба викласти з кишені приблизно таку суму:- комісійні рієлтору - 10 000 лір;- депозит 2х10000=20 000 лір;- передоплата за 1 рік 12х10000=120 000 лір.Разом: 150 000 лір або близькоЦе при тому, що рік тому за 11000х3=33000 можна було узяти НОВУ ГОТОВУ ПІД КЛЮЧ квартиру 1+1 в новому ЖК ().Мені дзвонили приятелі - питали, як розселити жінок з дітьми - радив звернути увагу на міста типу Конья або Іспарта - там ще є ціни в 150 доларів на місяць. akurt

Повідомлень: 6620 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2590 раз. Подякували: 901 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 518519520521> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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