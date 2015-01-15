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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 518519520521
Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 10:43

ВНП в Туреччині для українців

Вчора допоміг нашій родині оформити документи та Заяву на отримання ВНП в Туреччині.
Родина 3 особи: батько (зараз в Теробороні Києва), його жінка та дитина 9 років (виїхали з України 14 лютого, а голова родини повернувся в Україну - встиг прилетіти в Київ майже останнім авіарейсом).
Квартиру орендували в лютому 2022 у нашого українця.
Витрати на ВНП:
- отримання турецького ІПН - безкоштовно;
- переклад свідоцтва про народження дитини - 100 лір;
- нотаріальне посвідчення - 190 лір;
- біометричі фото 2х50=100 лір.
- оформлення та нотаріальне посвідчення Договору оренди - 400 лір;
- отримання довідки про дійсність та незмінність адреси квартири (мерія) - безкоштовно;
- переклад Дозволу батька на подорожі дитини без нього - 2х100=200 лір.
- Поліс медичного страхування дорослого - 2000 лір (на 1 рік, на дитину не треба);
- державне мито 1259 лір;
- вартість картки ВНП - 160 лір.
Зображення
- ксерокопії сторінок паспортів та необхідних документів - 20 лір;
Разом: 4409 лір або 302 долари.
Дитина: 630+160=790 лір або 55 доларів.
Разом на родину з 2-х осіб: 357 доларів США.
Документи на отримання ВНП на голову родини оформити неможливо, оскільки він фізично не перебуає в Туреччині.
Прийом в Міграційній службі для особистої подачі документів призначено на 10-00 ранку 29 березня.
Якщо все пройде без запитань - отримання картки ВНП на протязі 5-25 днів (як "карта ляже", а точніше, до якого чиновника попаде папка з документами).

P.S. Зранку подзвонила мама тієї дитини 9 років - дитині стало зле, ніби-то тошнить ще з вечора, порадив терміново відвідати приватну лікарню.
Витрати:
- прийом лікаря - 80 лір або 5,5 долари;
- рецепт на отримання тьох ліків - загальна вартість 49 лір або 3,4 долари США.
Разом витрати на приватну лікарню 5,5+3,4=8,9 доларів США.
akurt
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