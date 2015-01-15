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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 518519520521
Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 15:15

  change_pm написав:Та все так і є... Де ось ті всі відписувачи з "п"ятіхаток" і т.п., яки хаяли закордон і турцію?
Треба було слухати, що кажуть, мотати на вус і не вестись на 125 баксів в місяць в неньці, а діяти!


А Ви хіба не знаєте де?
Ось директор Кінотеатра "Флайманів кинозал" - на цьому Фінансовому форумі України - підкреслюю - УКРАЇНИ - розмістив - не жартую - 2 367 відосиків російських авторів та російською мовою, то в ці дні жаліється на долю свою важку:
(УВАГА, РЕАЛЬНА ЦИТАТА)
"...ліпше як у РФ зробили би звільнення від мобілізації для ІТ (в кого був на 1.1.2022 КВЕД 62.х) та можна було релокейтится в ЄС (показувати погранцям прямо в Дії) , бо клієнт клієнта дуже очкує і вже відмовляється від контракторів з України..."

Ось цей директор кінозалу про Філіппіни повзав тут щоденно... Щоденно його хвилювали дві речі: курс ліра/долар та чужі (неіснуючі) депозити...
Написано директором кінозалу 10 березня 2022 року....
akurt
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