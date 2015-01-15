А Ви хіба не знаєте де?
Ось директор Кінотеатра "Флайманів кинозал" - на цьому Фінансовому форумі України - підкреслюю - УКРАЇНИ - розмістив - не жартую - 2 367 відосиків російських авторів та російською мовою, то в ці дні жаліється на долю свою важку:
(УВАГА, РЕАЛЬНА ЦИТАТА)
"...ліпше як у РФ зробили би звільнення від мобілізації для ІТ (в кого був на 1.1.2022 КВЕД 62.х) та можна було релокейтится в ЄС (показувати погранцям прямо в Дії) , бо клієнт клієнта дуже очкує і вже відмовляється від контракторів з України..."
Ось цей директор кінозалу про Філіппіни повзав тут щоденно... Щоденно його хвилювали дві речі: курс ліра/долар та чужі (неіснуючі) депозити...
Написано директором кінозалу 10 березня 2022 року....