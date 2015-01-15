Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
change_pm написав:Та все так і є... Де ось ті всі відписувачи з "п"ятіхаток" і т.п., яки хаяли закордон і турцію? Треба було слухати, що кажуть, мотати на вус і не вестись на 125 баксів в місяць в неньці, а діяти!
А Ви хіба не знаєте де? Ось директор Кінотеатра "Флайманів кинозал" - на цьому Фінансовому форумі України розмістив 2 367 "відосиків" - в ці дні жаліється на долю свою важку: (УВАГА, РЕАЛЬНА ЦИТАТА) "...ліпше як у РФ зробили би звільнення від мобілізації для ІТ (в кого був на 1.1.2022 КВЕД 62.х) та можна було релокейтится в ЄС (показувати погранцям прямо в Дії) , бо клієнт клієнта дуже очкує і вже відмовляється від контракторів з України..."
Написано директором кінозалу 10 березня 2022 року....
flyman10.03.2022 16:13 Дуже дивно щодо вимог реєстрації, от в мене місце ведення діяльності Київ, просто реєстрація/прописка в іншій області, фактично знаходжуся зараз ще в іншій, а до Нового Року жив і працював в Бучі, думав як потепліє вертатися із зимівлі назад в Бучу, але не потепліло, тому чудом не вернувся, якби вернувся, х.з. що би сталося. Шмиг-шмигаль обіцяє через Дію компенсацію за пошкоджену нерухомість (колись потім, може), шмиг-шмиг.
там же ж написано по місцю реєстрації ФОП плотуть компенсацію...
а у тебе ФОП у тернопулях, тому виплат нуль... ну, чьо не ясно!?
був би ти ФОП у Бучі без інету і води = 6500 від презедента!