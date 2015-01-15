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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 518519520521
Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 15:15

  change_pm написав:Та все так і є... Де ось ті всі відписувачи з "п"ятіхаток" і т.п., яки хаяли закордон і турцію?
Треба було слухати, що кажуть, мотати на вус і не вестись на 125 баксів в місяць в неньці, а діяти!


А Ви хіба не знаєте де?
Ось директор Кінотеатра "Флайманів кинозал" - на цьому Фінансовому форумі України розмістив 2 367 "відосиків" - в ці дні жаліється на долю свою важку:
(УВАГА, РЕАЛЬНА ЦИТАТА)
"...ліпше як у РФ зробили би звільнення від мобілізації для ІТ (в кого був на 1.1.2022 КВЕД 62.х) та можна було релокейтится в ЄС (показувати погранцям прямо в Дії) , бо клієнт клієнта дуже очкує і вже відмовляється від контракторів з України..."

Написано директором кінозалу 10 березня 2022 року....
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 18:56

флай піше на доу...

flyman10.03.2022 16:13
Дуже дивно щодо вимог реєстрації, от в мене місце ведення діяльності Київ, просто реєстрація/прописка в іншій області, фактично знаходжуся зараз ще в іншій, а до Нового Року жив і працював в Бучі, думав як потепліє вертатися із зимівлі назад в Бучу, але не потепліло, тому чудом не вернувся, якби вернувся, х.з. що би сталося.
Шмиг-шмигаль обіцяє через Дію компенсацію за пошкоджену нерухомість (колись потім, може), шмиг-шмиг.


там же ж написано по місцю реєстрації ФОП плотуть компенсацію...

а у тебе ФОП у тернопулях, тому виплат нуль... ну, чьо не ясно!?

був би ти ФОП у Бучі без інету і води = 6500 від презедента!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 19:08

з того ж доу...

«Знаю випадки, коли топового спеціаліста призвали служити та відправили вкладати залізничні колії», — директор із галузевих питань N-iX про мобілізацію айтівців

https://dou.ua/lenta/news/n-ix-manager- ... ilization/

воно чьо флай так рефлексує - звісно якась дурь!
change_pm
 
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