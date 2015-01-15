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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 518519520521
Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 15:15

  change_pm написав:Та все так і є... Де ось ті всі відписувачи з "п"ятіхаток" і т.п., яки хаяли закордон і турцію?
Треба було слухати, що кажуть, мотати на вус і не вестись на 125 баксів в місяць в неньці, а діяти!

Навіщо ж слухати, немає йому часу: людина, яка ніколи в житті не мала нерухомості в Києві, регулярно повчає киян, а також піклується про курс валюти тієї країни, в якій ніколи в житті не була...
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 19:06

Новини страшної війни з Анталії....

...В моєму будинку два десятки квартир - три вже орендують українці...
...ціна оренди зараз 12 000 - 24 000 лір в місяць - це приблизно від 900 до 1700 доларів на місяць...
... на трасі зустрів червоного кольору Аккорд - думаю: я вже з ними говорив, коли ні - серія номерів АВ... Новачки...
- за кермом авто з українськими номерами - тільки жінки....
- сьогодні наша людина питала про те, як знайти роботу - нема роботи ніякої... - А вантажником чи вагон розвантажити? - Не возьмуть, якщо міграційна служба впіймає - власник бізнеса втратить прибуток за цілий рік...
- а чем займається в ці дні директор кинотеатру "Флайманів кінозал"? - Намагається отримати від держави "(Україна) як ФОП 6500 гривень та жаліє, що не в РФ...
Зображення
- а яка головна проблема у прибульців? - Не все в порядку з документами: то паспортів немає, то Доручень на авто, то Свідоцтв про народження дітей... то все є, але без апостиля...
- а ВНП в Туреччині видають? - Якщо читали регулярно цей форум та ці гілку та вчасно викопали з попід груші 33 000 - 53 000 доларів - та купили квартиру готову під ключ з повним ремонтом та частково з меблями - то без проблем.
Що зараз саме головне в Анталії? - Чужі діти... ПРО НИХ ЗАРАЗ ДУМАЄМО....Зображення
akurt
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Повідомлень: 6622
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2600 раз.
Подякували: 901 раз.
Попередження: 1
 
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  #<1 ... 518519520521
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