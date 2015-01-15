Навіщо ж слухати, немає йому часу: людина, яка ніколи в житті не мала нерухомості в Києві, регулярно повчає киян, а також піклується про курс валюти тієї країни, в якій ніколи в житті не була...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 20 бер, 2022 15:15
Навіщо ж слухати, немає йому часу: людина, яка ніколи в житті не мала нерухомості в Києві, регулярно повчає киян, а також піклується про курс валюти тієї країни, в якій ніколи в житті не була...
Додано: Пон 21 бер, 2022 19:06
Новини буття в часи страшної війни - з Анталії....
...В моєму будинку два десятки квартир - три вже орендують українці...
...ціна оренди зараз вже 12 000 - 24 000 лір в місяць - це приблизно від 900 до 1600 доларів на місяць...
... на трасі зустрів червоного кольору Аккорд - думаю: я вже з водієм говорив, коли ні - серія номерів АВ... Новачки...
- за кермом авто з українськими номерами - тільки жінки....
- сьогодні наша людина питала про те, як знайти роботу - нема роботи ніякої... - А вантажником чи вагон розвантажити? - Не возьмуть: якщо міграційна служба впіймає - власник бізнеса втратить прибуток за цілий рік...
- а яка головна проблема у прибульців? - Не все в порядку з документами: то паспортів немає, то Доручень на авто, то Свідоцтв про народження дітей... то все є, але без апостиля...
- а ВНП в Туреччині видають? - Якщо читали регулярно цей форум та ці гілку та вчасно викопали з попід груші 33 000 - 53 000 доларів - та купили квартиру готову, "під ключ" з повним ремонтом та частково з меблями - то без проблем.
Або як орендували квартиру...
- а можна орендувати дешевше? - Можна, але не в Анталії - або в центрі країни, або на її сході...
Додано: Вів 22 бер, 2022 01:38
Только вот арендовал для мамы за 550 дол в мес на 3 месяца через AirBnB: реально 500 дол\мес за хату + 10% комиссия AirBnB. Из окна видно море.
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