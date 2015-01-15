Додано: Пон 21 бер, 2022 19:06

Новини буття в часи страшної війни - з Анталії....



...В моєму будинку два десятки квартир - три вже орендують українці...

...ціна оренди зараз вже 12 000 - 24 000 лір в місяць - це приблизно від 900 до 1600 доларів на місяць...

... на трасі зустрів червоного кольору Аккорд - думаю: я вже з водієм говорив, коли ні - серія номерів АВ... Новачки...

- за кермом авто з українськими номерами - тільки жінки....

- сьогодні наша людина питала про те, як знайти роботу - нема роботи ніякої... - А вантажником чи вагон розвантажити? - Не возьмуть: якщо міграційна служба впіймає - власник бізнеса втратить прибуток за цілий рік...

- а яка головна проблема у прибульців? - Не все в порядку з документами: то паспортів немає, то Доручень на авто, то Свідоцтв про народження дітей... то все є, але без апостиля...

- а ВНП в Туреччині видають? - Якщо читали регулярно цей форум та ці гілку та вчасно викопали з попід груші 33 000 - 53 000 доларів - та купили квартиру готову, "під ключ" з повним ремонтом та частково з меблями - то без проблем.

Або як орендували квартиру...

- а можна орендувати дешевше? - Можна, але не в Анталії - або в центрі країни, або на її сході...