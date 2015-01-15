Навіщо ж слухати, немає йому часу: людина, яка ніколи в житті не мала нерухомості в Києві, регулярно повчає киян, а також піклується про курс валюти тієї країни, в якій ніколи в житті не була...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 20 бер, 2022 15:15
Навіщо ж слухати, немає йому часу: людина, яка ніколи в житті не мала нерухомості в Києві, регулярно повчає киян, а також піклується про курс валюти тієї країни, в якій ніколи в житті не була...
Додано: Пон 21 бер, 2022 19:06
Новини буття в часи страшної війни - з Анталії....
...В моєму будинку два десятки квартир - три вже орендують українці...
...ціна оренди зараз вже 12 000 - 24 000 лір в місяць - це приблизно від 900 до 1600 доларів на місяць...
... на трасі зустрів червоного кольору Аккорд - думаю: я вже з водієм говорив, коли ні - серія номерів АВ... Новачки...
- за кермом авто з українськими номерами - тільки жінки....
- сьогодні наша людина питала про те, як знайти роботу - нема роботи ніякої... - А вантажником чи вагон розвантажити? - Не возьмуть: якщо міграційна служба впіймає - власник бізнеса втратить прибуток за цілий рік...
- а яка головна проблема у прибульців? - Не все в порядку з документами: то паспортів немає, то Доручень на авто, то Свідоцтв про народження дітей... то все є, але без апостиля...
- а ВНП в Туреччині видають? - Якщо читали регулярно цей форум та ці гілку та вчасно викопали з попід груші 33 000 - 53 000 доларів - та купили квартиру готову, "під ключ" з повним ремонтом та частково з меблями - то без проблем.
Або як орендували квартиру...
- а можна орендувати дешевше? - Можна, але не в Анталії - або в центрі країни, або на її сході...
Додано: Вів 22 бер, 2022 01:38
Только вот арендовал для мамы за 550 дол в мес на 3 месяца через AirBnB: реально 500 дол\мес за хату + 10% комиссия AirBnB. Из окна видно море.
Додано: Вів 22 бер, 2022 06:52
Дуже добре. Як би і нормальна ціна...
Уточніть, це в Анталії, чи інший населений пункт? "Хата" - то 1+1 чи щось інше?
Кімнату можна знайти і за 399 доларів на місяць... А квартира вже 1000...1500 $ і більше....
Скрін экрану з airbnb:
Востаннє редагувалось akurt в Вів 22 бер, 2022 07:24, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 22 бер, 2022 07:22
1+1 убитенькая, Аланья, пляж Клеопатры. Я ставил гибкие даты в марте на месяц, так открывались варианты, недоступные на конкретное число, но доступные в последних числах марта. Несколько дней можно и в отеле за 10-15 баксов за рум с приватной ванной и завтраком на самом побережье побыть
Востаннє редагувалось San в Вів 22 бер, 2022 07:27, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 22 бер, 2022 07:26
Реально дуже добре.
Зараз всім і радять шукати трохи далі від Анталії: є непогані пропозиції в Кемері і в Аланії.
Про всяк випадок: з аеропорту Анталії (трансфер тільки з аеропорту) в Аланію легко доїхати спеціальним сервісом - автобуси щогодини. 150 лір - то 10 доларів.
Якщо людина опиниться в Анталії не літаком, то в аеропорт легко попасти на швидкісному трамваї - приблизно 30 хвилин в дорозі, картку проїзду треба купити заздалегідь в кіоску з надписом "Antalya kart".
Востаннє редагувалось akurt в Вів 22 бер, 2022 07:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 22 бер, 2022 07:29
Было предложение 2+1 норм состояние в Махмутларе за 550. И убитая 1+1 за 300 долларов
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