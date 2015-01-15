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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 518519520521
Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 15:15

  change_pm написав:Та все так і є... Де ось ті всі відписувачи з "п"ятіхаток" і т.п., яки хаяли закордон і турцію?
Треба було слухати, що кажуть, мотати на вус і не вестись на 125 баксів в місяць в неньці, а діяти!

Навіщо ж слухати, немає йому часу: людина, яка ніколи в житті не мала нерухомості в Києві, регулярно повчає киян, а також піклується про курс валюти тієї країни, в якій ніколи в житті не була...
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 19:06

Новини буття в часи страшної війни - з Анталії....

...В моєму будинку два десятки квартир - три вже орендують українці...
...ціна оренди зараз вже 12 000 - 24 000 лір в місяць - це приблизно від 900 до 1600 доларів на місяць...
... на трасі зустрів червоного кольору Аккорд - думаю: я вже з водієм говорив, коли ні - серія номерів АВ... Новачки...
- за кермом авто з українськими номерами - тільки жінки....
- сьогодні наша людина питала про те, як знайти роботу - нема роботи ніякої... - А вантажником чи вагон розвантажити? - Не возьмуть: якщо міграційна служба впіймає - власник бізнеса втратить прибуток за цілий рік...
- а яка головна проблема у прибульців? - Не все в порядку з документами: то паспортів немає, то Доручень на авто, то Свідоцтв про народження дітей... то все є, але без апостиля...
- а ВНП в Туреччині видають? - Якщо читали регулярно цей форум та ці гілку та вчасно викопали з попід груші 33 000 - 53 000 доларів - та купили квартиру готову, "під ключ" з повним ремонтом та частково з меблями - то без проблем.
Або як орендували квартиру...
- а можна орендувати дешевше? - Можна, але не в Анталії - або в центрі країни, або на її сході...
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 01:38

  akurt написав:Новини буття в часи страшної війни - з Анталії....

...В моєму будинку два десятки квартир - три вже орендують українці...
...ціна оренди зараз вже 12 000 - 24 000 лір в місяць - це приблизно від 900 до 1600 доларів на місяць...

Только вот арендовал для мамы за 550 дол в мес на 3 месяца через AirBnB: реально 500 дол\мес за хату + 10% комиссия AirBnB. Из окна видно море.
San
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 06:52

Дуже добре. Як би і нормальна ціна...
Уточніть, це в Анталії, чи інший населений пункт? "Хата" - то 1+1 чи щось інше?
Кімнату можна знайти і за 399 доларів на місяць... А квартира вже 1000...1500 $ і більше....
https://www.airbnb.com.ua/s/Antalya--Tu ... lete_click
Скрін экрану з airbnb:
Зображення
Востаннє редагувалось akurt в Вів 22 бер, 2022 07:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 07:22

  akurt написав:Очень хорошо. Как был и нормальная цена...
Уточните, какой населенный пункт? "Хата" - это 1+1 или что-то другое?
Комнату можно найти и за 399 долларов на месяц... А квартира 1000...1500 $....

1+1 убитенькая, Аланья, пляж Клеопатры. Я ставил гибкие даты в марте на месяц, так открывались варианты, недоступные на конкретное число, но доступные в последних числах марта. Несколько дней можно и в отеле за 10-15 баксов за рум с приватной ванной и завтраком на самом побережье побыть
Востаннє редагувалось San в Вів 22 бер, 2022 07:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 07:26

Реально дуже добре.
Зараз всім і радять шукати трохи далі від Анталії: є непогані пропозиції в Кемері і в Аланії.
Про всяк випадок: з аеропорту Анталії (трансфер тільки з аеропорту) в Аланію легко доїхати спеціальним сервісом - автобуси щогодини. 150 лір - то 10 доларів.
https://www.724transfer.com/Transfer?l= ... isCip=true
Якщо людина опиниться в Анталії не літаком, то в аеропорт легко попасти на швидкісному трамваї - приблизно 30 хвилин в дорозі, картку проїзду треба купити заздалегідь в кіоску з надписом "Antalya kart".
Востаннє редагувалось akurt в Вів 22 бер, 2022 07:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 07:29

Было предложение 2+1 норм состояние в Махмутларе за 550. И убитая 1+1 за 300 долларов
San
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 07:32

Ну, те, що Ви знайшли - мабуть, оптимальний варіант...
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