Дійсно, літаки з РФ майже не літають - на сьогодні виконує невелику кількість рейсів виключно Turkish airlines на Стамбул - і то, що цікаво, літак летить через Казахстан, наприклад, до Москви з Стамбула 5,5 годин.
Люди говорять, що багато росіян затрягло і не можуть вилетіти.
Але є і інше: помітно, що вони всі встигли навпаки ВИЛЕТІТИ з РФ.
Ось вони і наші люди зараз тиснуть на ринок нерухомості.
При цьому росіяни залишилися практично БЕЗ грошей - картки не працюють.
Але можливості є - наприклад, працює система переказів "Золотая корона" - вчора спостерігав біля офісу чергу з росіян - отримують долари, і що цікаво - реально видають.
У наших проблема інша - привезли готівкову гривню, її обміняти дуже важко - здається, десь беруть по 45-60 гривень за 1 долар.
А ось якщо гривня на картках українських банків - то проблем немає!