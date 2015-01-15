Додано: Вів 22 бер, 2022 09:30

О качестве писателей/советчиков/экспертов на этом форуме...



Вот поливали меня своим привычным дерьмом, в котором живут, люди с крупными психо-финансовыми травмами, полученными из-за грубых ошибок в инвестициях в недвижимость (кто-то на форуме подсчитал, что таковых водилось на этом форуме ровно восемь), а ведь я писал правду и с цифрами на руках:



ВАРИАНТ А: выкапывать однозначно из-под груши или продавать все нахомяченное - ИЗВИНИТЕ, дерьмо - типа дач, гаражей и бабушкиных хат в селах, и покупать за 33 000 - 53 000 квартиры в Анталии.

Приводил КОНКРЕТНЫЕ ПРИМЕРЫ с цифрами И ДАВАЛ "НАВОДКИ".



Умные люди с этого форума прислушались и купили:

- квартиру 3+1 площадью 140 кв метров за 33 000 долларов. Да, дому 20 лет и район отдаленный - но квартира есть! и переехали в августе позапрошлого года полностью в Анталию, работают удаленно и на велосипеде каждый день ездят к Средиземному морю.

- квартиру 1+1 в новом ЖК "SurYapi" - тоже за 33 000 долларов - да, площадь малая: там кажется 47 кв. м - зато все новое, все "под ключ" и еще и подземный паркинг (!!!) входит в цену.

- квартиру 2+1 - новое абсолютно - успели забрать последнюю в доме на 20 квартир - за 91 000 долларов - а я писал с месяц назад, что встретил возле дома риэлторшу и та привела покупателей на соседскую квартиру за 150 000 (Сто пятьдесят тысяч, Карл!) долларов.

- Один из форумчан купил сразу 2 квартиры - одну подороже для себя, вторую под будущую сдачу в аренду. На сегодня ту, что под сдачу - на этапе строительства - кажется - я не принимал никакого участия ни в поиске, ни в покупке, разве что советами - продал (спрашивал у меня об этом совет - я посоветовал взять +10 000 евро - и это на этапе стен!!!), а вторая квартира - теперь есть - для себя, любимого...



Что делали ударенные пустым мешком из-за угла? С ура до вечера - не покладая рук - всех околпачивали и дезинформировали , рассказывая сказки, что akurt - злобный кровожадный риэлтор, обдирающий вдов, сирот и инвалидов, не говоря уже о белых и пушистых форумчанах.



ВАРИАНТ В: брать в аренду квартиру в Анталии для себя, любимого и для семьи, любимой.

Приводил примеры и логику:

- берешь в аренду квартиру 2+1 за примерно 250 долларов в месяц и оформляешь себе и на всю семью ВНЖ. Имея ВНЖ, сколько раз хочешь выезжаешь/заезжаешь и еще без растаможки ввозишь авто с Украины. В квартире живешь либо сам, либо бабушки/дедушки обнимают внуков...

- свою квартиру в Киеве, Днепре, Харкове, Львове сдаешь за 500 долларов в месяц, а то и больше.

- за разницу в 500-250=250 долларов в месяц семья живет, не зная нужды.



НА СЕГОДНЯ ДВОЕ ФОРУМЧАН ИМЕННО ТАК СДЕЛАЛИ. ДРУЖИМ СЕМЬЯМИ.



Что делали ударенные пустым мешком из-за угла?

С утра до вечера интересовались моим несуществующим депозитом, либо выли от мнимого недостатка поросятины, либо их очень тревожил умерший еще в мае 1926 года последний султан Османской империи Мехме́д VI Вахидедди́н, который якобы мечтал им сделать обрезание прямо в минарете, заставляя читать вслух Коран.



ЭТО ВОТ ТАКОЕ КАЧЕСТВО ПИСАТЕЛЕЙ НА ФОРУМЕ БЫЛО.

Чемпионы дезинформации и околпачивания.

И что, парни, кто-то из Вас их осуждал? Кто-то из вас этих ударенных пустым мешком из-за угла останавливал? Кто-то из вас просил владельцев этого портала психопатов удалить с форума?

То-то же...