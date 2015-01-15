Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Дійсно, літаки з РФ майже не літають - на сьогодні виконує невелику кількість рейсів виключно Turkish airlines на Стамбул - і то, що цікаво, літак летить через Казахстан, наприклад, до Москви з Стамбула 5,5 годин. Люди говорять, що багато росіян затрягло і не можуть вилетіти. Але є і інше: помітно, що вони всі встигли навпаки ВИЛЕТІТИ з РФ. Ось вони і наші люди зараз тиснуть на ринок нерухомості. При цьому росіяни залишилися практично БЕЗ грошей - картки не працюють. Але можливості є - наприклад, працює система переказів "Золотая корона" - вчора спостерігав біля офісу чергу з росіян - отримують долари, і що цікаво - реально видають. У наших проблема інша - привезли готівкову гривню, її обміняти дуже важко - здається, десь беруть по 45-60 гривень за 1 долар. А ось якщо гривня на картках українських банків - то проблем немає!
vitaliian написав:Можно сказать флэтлорды соседних стран зафиксировали проффит от войны в Украине
Грех сказать, но правда это. Для сравнения: наш человек сдал свою квартиру в прошлом году - квартира 3+1 за 1400 лир или тогда - кажется - 200 долларов. Это было примерно 1/3...1/2 часть минимальной оплаты труда в Турции. Год почти прошел и та семья, что там живет - не славяне - должна съехать теперь куда-то примерно на 10 000 лир в месяц. А это уже примерно 2,5 (ДВЕ с половиной!!!) минимальные оплаты труда в Турции!
О качестве писателей/советчиков/экспертов на этом форуме...
Вот поливали меня своим привычным дерьмом, в котором живут, люди с крупными психо-финансовыми травмами, полученными из-за грубых ошибок в инвестициях в недвижимость (кто-то на форуме подсчитал, что таковых водилось на этом форуме ровно восемь), а ведь я писал правду и с цифрами на руках:
ВАРИАНТ А: выкапывать однозначно из-под груши или продавать все нахомяченное - ИЗВИНИТЕ, дерьмо - типа дач, гаражей и бабушкиных хат в селах, и покупать за 33 000 - 53 000 квартиры в Анталии. Приводил КОНКРЕТНЫЕ ПРИМЕРЫ с цифрами И ДАВАЛ "НАВОДКИ".
Умные люди с этого форума прислушались и купили: - квартиру 3+1 площадью 140 кв метров за 33 000 долларов. Да, дому 20 лет и район отдаленный - но квартира есть! и переехали в августе позапрошлого года полностью в Анталию, работают удаленно и на велосипеде каждый день ездят к Средиземному морю. - квартиру 1+1 в новом ЖК "SurYapi" - тоже за 33 000 долларов - да, площадь малая: там кажется 47 кв. м - зато все новое, все "под ключ" и еще и подземный паркинг (!!!) входит в цену. - квартиру 2+1 - новое абсолютно - успели забрать последнюю в доме на 20 квартир - за 91 000 долларов - а я писал с месяц назад, что встретил возле дома риэлторшу и та привела покупателей на соседскую квартиру за 150 000 (Сто пятьдесят тысяч, Карл!) долларов. - Один из форумчан купил сразу 2 квартиры - одну подороже для себя, вторую под будущую сдачу в аренду. На сегодня ту, что под сдачу - на этапе строительства - кажется - я не принимал никакого участия ни в поиске, ни в покупке, разве что советами - продал (спрашивал у меня об этом совет - я посоветовал взять +10 000 евро - и это на этапе стен!!!), а вторая квартира - теперь есть - для себя, любимого...
Что делали ударенные пустым мешком из-за угла? С ура до вечера - не покладая рук - всех околпачивали и дезинформировали, рассказывая сказки, что akurt - злобный кровожадный риэлтор, обдирающий вдов, сирот и инвалидов, не говоря уже о белых и пушистых форумчанах.
ВАРИАНТ В: брать в аренду квартиру в Анталии для себя, любимого и для семьи, любимой. Приводил примеры и логику: - берешь в аренду квартиру 2+1 за примерно 250 долларов в месяц и оформляешь себе и на всю семью ВНЖ. Имея ВНЖ, сколько раз хочешь выезжаешь/заезжаешь и еще без растаможки ввозишь авто с Украины. В квартире живешь либо сам, либо бабушки/дедушки обнимают внуков... - свою квартиру в Киеве, Днепре, Харкове, Львове сдаешь за 500 долларов в месяц, а то и больше. - за разницу в 500-250=250 долларов в месяц семья живет, не зная нужды.
НА СЕГОДНЯ ДВОЕ ФОРУМЧАН ИМЕННО ТАК СДЕЛАЛИ. ДРУЖИМ СЕМЬЯМИ.
Что делали ударенные пустым мешком из-за угла? С утра до вечера интересовались моим несуществующим депозитом, либо выли от мнимого недостатка поросятины, либо их очень тревожил умерший еще в мае 1926 года последний султан Османской империи Мехме́д VI Вахидедди́н, который якобы мечтал им сделать обрезание прямо в минарете, заставляя читать вслух Коран.
ЭТО ВОТ ТАКОЕ КАЧЕСТВО ПИСАТЕЛЕЙ НА ФОРУМЕ БЫЛО. Чемпионы дезинформации и околпачивания. И что, парни, кто-то из Вас их осуждал? Кто-то из вас этих ударенных пустым мешком из-за угла останавливал? Кто-то из вас просил владельцев этого портала психопатов удалить с форума? То-то же...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 22 бер, 2022 09:48, всього редагувалось 1 раз.
Сподобався сьогоднішній свеженький текст - порада - від директора кінотеатру "Флайманів кінозал". Шедевр! Людина, яка максимум що спланувала - це купівлю ТРЬОХ (3-х!!!!) банок "Кілька в томатномоу соусі" (фото виставляв на всю Україну на цьому форумі) повчає інших: Господи, воно планувало на 10 років... ВЕСІЛЛЯ НА ФІЛІППІНАХ... І ТО ОБМАНУТА НАРЕЧЕНА НЕ ДОЧЕКАЛАСЯ... По 25-28 (!!!!) повідомлень на цьому форумі писало ЩОДЕННО з 8-30 до 23-30... 2 (дві) золоті медалі.... Хай Бог милує... Свято 40 святих сьогодні, перехрещуся...