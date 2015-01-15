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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 519520521522
Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 08:11

Дійсно, літаки з РФ майже не літають - на сьогодні виконує невелику кількість рейсів виключно Turkish airlines на Стамбул - і то, що цікаво, літак летить через Казахстан, наприклад, до Москви з Стамбула 5,5 годин.
Люди говорять, що багато росіян затрягло і не можуть вилетіти.
Але є і інше: помітно, що вони всі встигли навпаки ВИЛЕТІТИ з РФ.
Ось вони і наші люди зараз тиснуть на ринок нерухомості.
При цьому росіяни залишилися практично БЕЗ грошей - картки не працюють.
Але можливості є - наприклад, працює система переказів "Золотая корона" - вчора спостерігав біля офісу чергу з росіян - отримують долари, і що цікаво - реально видають.
У наших проблема інша - привезли готівкову гривню, її обміняти дуже важко - здається, десь беруть по 45-60 гривень за 1 долар.
А ось якщо гривня на картках українських банків - то проблем немає!
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 08:33

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Можно сказать флэтлорды соседних стран зафиксировали проффит от войны в Украине
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 08:51

  vitaliian написав:Можно сказать флэтлорды соседних стран зафиксировали проффит от войны в Украине

Грех сказать, но правда это.
Для сравнения: наш человек сдал свою квартиру в прошлом году - квартира 3+1 за 1400 лир или тогда - кажется - 200 долларов. Это было примерно 1/3...1/2 часть минимальной оплаты труда в Турции.
Год почти прошел и та семья, что там живет - не славяне - должна съехать теперь куда-то примерно на 10 000 лир в месяц.
А это уже примерно 2,5 (ДВЕ с половиной!!!) минимальные оплаты труда в Турции!
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 11:51

  akurt написав:
  vitaliian написав:Можно сказать флэтлорды соседних стран зафиксировали проффит от войны в Украине

Грех сказать, но правда это.
я не считаю чужие деньги просто старый добрый закон равновесия, если кому то стало плохо значит кому то в другом месте стало хорошо. Сейчас решается вопрос где пройдет граница между плохо и хорошо. По такому случаю приграничные страны могут ввести новые налоги или ограничения на аренду. Рынок надо балансировать, иначе туркам/полякам живущим в аренде тоже станет не сладко
vitaliian
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  #<1 ... 519520521522
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