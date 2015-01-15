Додано: Вів 22 бер, 2022 12:34

Вы, конечно, частично правы: «Все, що занадто - то не здраво».

Но - по Марксу - цену на товары/услуги определяют не только цена материала и труда работников, но и рынок в виде спроса и предложения.

Рынок на реально сумасшедший спрос отреагировал именно так: реально невероятным повышением цены.

Это произошло не одномоментно, ещё 10 месяцев назад квартиру 2+1 можно было взять в аренду за 1400-1800 лир в месяц (примерно 200$), а отличную квартиру 1+1 можно было купить за 60000$.

Потом после нового года появилось официальное Постановление правительства Турции с разрешением арендодателям поднять арендную плату на 25% (В Турции это регулируется правительством и арендодатель имеет право повысить или не повысить на утверждённый процент повышения, а арендатор обязан согласиться или съехать).

Ещё у январе 2022 меня наш форумчанин попросил присутствовать при осмотре его квартиры, которую он собирался сдать нашему украинцу за 3500 лир. Я осмотрел и квартиру, и арендатора и дал вердикт владельцу сдавать (арендатор адекватный), а арендатору - брать (квартира 2+1 «с иголочки», с мебелью и в хорошем месте.)

В январе 3500 лир были 265$(!!!). За 2+1!!!

Киевлянин и взял. Мудро. В середине января уже из Киева прилетели жена и дочь.

В феврале 2022 уже встал вопрос продления аренды другим нашим форумчанином - тоже из Киева - ему арендодатель озвучил цену вместо 3500 (цена была с 1 апреля 2021 неизменная) - 5500 лир.)

Он очень горевал, что не послушал мои советы 2020 (он приезжал с семьей на месяц в Анталию) и 2021 (он приезжал на месяц с семьей в Анталию) купить квартиру.

А цены уже выросли и за 1+1 уже стали просить 100 000$, а за 2+1 уже 160 000$, а то и выше. И это не на первой линии.

Со мной он советовался на предмет того, можно ли купить в кредит от банка - 50% суммы он готов был бы заплатить.

Он был в глубокой печали от новой цены аренды в 5500 лир. Пока я ему не вручил свой смартфон с калькулятором, и он узнал, что платил 410$ в месяц, а будет платить гораздо больше - есть от чего грустить: 390$ (триста девяносто). Быстро и сразу успокоился.

Теперь я ему для прикола по Вайберу регулярно присылаю свежие объявления: 9000, 10000, 12000, 14000…

Не обижается. Понимает. Особо если учесть, что родители остались в Ирпени.

Ну вот, потом грянул конец февраля…

Так что рынок и учение Маркса всесильны, ибо они верны.